(Pocket-lint) - Disney va ajouter toute une pile de contenu Star Wars rare à son service Disney + en avril.

Plusieurs émissions et films préférés des fans seront disponibles sur la plateforme, notamment les deux films Ewok, Caravan of Courage et The Battle For Endor.

Il y aura également un court métrage danimation, The Story of the Faithful Wookie, qui nest apparu que dans le coffret Blu-ray The Complete Star Wars Saga.

Parmi les autres ajouts, citons Star Wars: Clone Wars, la série animée du début des années 2000 diffusée pour la première fois sur Cartoon Network, et Star Wars: Ewoks, la rare émission animée des années 1980.

Lensemble de ce contenu sera disponible à partir du vendredi 2 avril.

La quantité de contenu sur Disney + a considérablement augmenté ces derniers temps, en particulier en Europe et dans les autres régions qui ont Star sur Disney + .

Le Falcon and the Winter Soldier fera également ses débuts ce vendredi 19 avril. La série Marvel présente les exploits en cours de Sam Wilson (Le faucon) dAnthony Mackie et Bucky Barnes de Sebastian Stan (Le soldat de lhiver).

Cest la deuxième série télévisée complète basée sur des personnages du MCU après lincroyable WandaVision. Si vous navez pas encore vu cette série, nous vous recommandons vivement de le faire dès maintenant.

Écrit par Rik Henderson.