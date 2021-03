Disney + aura plus dabonnés que Netflix dici 2024-25

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney a récemment annoncé que Disney + avait fracassé 100 millions dutilisateurs dans le monde, dépassant toutes les attentes initiales pour le service lancé à la fin de 2019.

Netflix compte un peu plus de 200 millions dabonnés et, avant lentrée de Disney, semblait inaccessible. Cela ne semble plus être le cas, en particulier avec Disney ajoutant plus de contenu pour adultes à Disney + sous la marque Star à léchelle internationale.

Star propose un tas de séries récentes et nouvelles telles que Big Sky et Love, Victor ainsi que des classiques tels que 24, Lost et The X Files du catalogue de Disney. Disney dit maintenant que «directement au consommateur» est sa priorité absolue.

Bien sûr, une grande partie de la croissance initiale de Disney + a été soutenue par ses autres marques sans égal, Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar, ainsi que la promesse de The Mandalorian, qui a maintenant terminé sa deuxième saison.

Disney a maintenant révisé ses propres objectifs selon The Guardian . Ayant précédemment pensé quil faudrait cinq ans pour atteindre 90 millions dabonnés, il cible désormais 260 millions dabonnés dici 2024 à Disney + ainsi quà ESPN + et Hulu aux États-Unis quil possède également. Il a également doublé son budget de contenu au cours de cette période en conséquence, à 15 milliards de dollars.

Lanalyste Paolo Pescatore de PP Foresight suggère que Disney «profite de fruits à portée de main en reflétant la stratégie de Netflix».

"Dépasser 100 millions dabonnés en peu de temps est une réalisation incroyable. Les 100 millions suivants ne seront pas trop loin avec lajout de plus de superproductions et le lancement sur de nouveaux marchés. Par la suite, la croissance ralentira inévitablement."

"Il est évident que Disney Plus est désormais un service de streaming vidéo indispensable aux côtés de Netflix."

Disney + a lancé lAutriche, le Royaume-Uni, lEspagne, lItalie, lAllemagne, lIrlande et la Suisse il y a près dun an et, naturellement, cela a coïncidé avec le début des personnes restant plus à la maison, ce qui a sans doute aidé les gens à monter à bord, ainsi quun offre alléchante de première année pour 59,99 $ / 59,99 £ qui est maintenant expirée.

Les estimations conservatrices originales de Disney avaient du sens à lépoque - Netflix a mis une décennie pour atteindre 100 millions dabonnés et quatre ans supplémentaires pour atteindre 200 millions, tandis que le principal rival de longue date Amazon Prime Video aurait un peu moins de 150 millions dabonnés.

Selon lanalyste indépendant Ampere Analysis, Disney + dépassera Prime Video à terme, en termes de nombre dabonnés en 2024, tandis que Netflix restera en tête jusquen 2025.

Dans une déclaration récente, Bob Chapek, PDG de Disney, a déclaré: «Lénorme succès de Disney + - qui a maintenant dépassé les 100 millions dabonnés - nous a incités à être encore plus ambitieux et à augmenter considérablement nos investissements dans le développement de contenu de haute qualité.

"En fait, nous avons fixé un objectif de plus de 100 nouveaux titres par an, et cela inclut Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic."

Écrit par Dan Grabham.