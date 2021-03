Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs de Hulu peuvent désormais accéder en toute transparence au contenu ESPN + moyennant des frais mensuels supplémentaires. À partir du 10 mars 20201, les abonnés Hulu peuvent regarder des événements sportifs, des émissions, des originaux et des documentaires ESPN + en direct directement via lapplication Hulu pour 5,99 $ par mois.

Bien que cette option complémentaire soit distincte de l offre groupée Disney , qui combine les abonnements Disney +, Hulu et ESPN +, ESPN a déclaré que les abonnés à loffre groupée Disney auront automatiquement le contenu ESPN + intégré à leur expérience Hulu. De plus, à partir de lété 2021, les abonnés Hulu peuvent acheter des événements à la carte ESPN + via ESPN + sur Hulu, y compris les événements UFC.

La programmation ESPN + comprend la LNH, les sports universitaires, les meilleurs football nationaux et internationaux, le golf, la MLB, la boxe de haut rang, le tennis du Grand Chelem, le rugby et le cricket internationaux et nationaux, et plus encore. Les abonnés Hulu peuvent également regarder ESPN + Originals, tels que Peytons Places, Stephen As World, SportsNation, The Fantasy Show, Why Not Us et Americas Caddy.

De plus, les abonnés Hulu peuvent regarder 30 films dESPN pour 30. Tout cela sera parfaitement intégré aux côtés de la propre bibliothèque de contenu de Hulu. Rassembler tout ce contenu en un seul endroit devrait être un avantage bienvenu pour les abonnés qui préfèrent Hulu et ne souhaitent pas utiliser une application distincte.

Écrit par Maggie Tillman.