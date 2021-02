Quavons-nous regardé sur la nouvelle chaîne Star de Disney +?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney + fait un grand pas au Royaume-Uni le 23 février, actionnant linterrupteur sur toute une gamme de programmes, étendant le service au-delà du contenu assez sûr de Marvel, Star Wars et Disney avec lajout de Star .

Il ajoute de la substance à un catalogue crédible, créant une profondeur de contenu qui le voit mieux placé pour affronter Netflix et Amazon dans le jeu de streaming.

Alors quavons-nous regardé?

Atlanta est lune de ces émissions qui a été un peu un cauchemar daccès depuis le Royaume-Uni, alors je commence par là. Cest Donald Glover à son meilleur, mais la distribution collective est aussi impressionnante, et le ton drôle-triste est parfait. Cest une belle vision relaxante et il y a aussi des épisodes absolument incroyables à apprécier.

Quel spectacle fantastique cela a été jusquà présent - si vous nêtes pas fan de la télévision tendue, ce nest pas pour vous! Tout tourne autour de la recherche de deux sœurs kidnappées par un camionneur et lintrigue sépaissit lorsque des détectives privés découvrent que leur disparition nest que la pointe de liceberg! Un vrai thriller.

Il y a tellement de Greys Anatomy quil est difficile de savoir par où commencer. Ayant été diffusé sur Sky - et ayant été disponible via Now TV dans le passé - cest lune de ces émissions que vous ne voudrez peut-être pas acheter, juste à cause du coût. Star propose les saisons 1 à 15 pour que vous puissiez revivre les hauts et les bas de Meredith, McDreamy et lextraordinaire mis-fortune du Grey Sloan Memorial Hospital. Il y a des accidents davion, des accidents de voiture, des accidents de ferry, des terroristes, des grossesses, des mariages, des divorces en plus du fonctionnement quotidien de lhôpital - et nous ne savons toujours pas ce quest un Whipple.

Il est presque impossible de regarder un film de Wes Anderson sans le reconnaître instantanément comme étant Wes Anderson. Que ce soit son obsession pour les plans et les couleurs parfaitement toujours symétriques en combinaison avec un mouvement de caméra de chariot latéral parfaitement droit, ou même le dialogue court et sec, la narration et lutilisation de charmantes animations de modèles. Le Grand Budapest Hotel est lun de ses meilleurs - lun de mes films Anderson préférés - et rejoint une foule dautres sur Star que je vais sans aucun doute parcourir à un moment donné.

Vous pourriez trouver cela difficile à croire, mais il fut un temps où il y avait relativement peu dimportantes importations américaines à regarder à la télévision britannique. Les X-Files, par conséquent, ont à peu près défini la "télévision événementielle" lors de son lancement au début des années 90 et nous ont accrochés dès le premier jour. Nous le revoyons maintenant et profitons à nouveau de chaque instant. Cest aussi une émission idéale pour le faire, car bien quil y ait un fil dintrigue sous-jacent, la plupart des épisodes sont en grande partie autonomes, les saisons sont donc idéales pour plonger dans et hors.

Écrit par Chris Hall.