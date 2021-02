Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le faucon et le soldat de lhiver fait ses débuts sur Disney + à 12h PT le 19 mars 2021.

La série en direct, qui aura une série de six épisodes , selon Marvel Studios, met en vedette les deux anciens acolytes de Captain America: Sam Wilson (alias The Falcon) et Bucky Barnes de Sebastian Stan (alias The Winter Soldier). Ils font face aux retombées de la perte de Cap dans Avengers: Fin de partie et au retour de tout le monde que Thano est cassé dans le Blip.

Naturellement, vous vous demandez peut-être quelles parties du MCU mériteraient dêtre revisitées avant la première de la série. Pocket-lint a donc mis notre réflexion et dressé une liste de tout ce qui pourrait être référencé dans The Falcon et The Winter Soldier. Voici donc un aperçu de tout ce que vous devriez regarder avant de plonger dans le prochain spectacle Marvel de Disney +.

REMARQUE: allez en bas pour une version à puces de ce guide pour ignorer les spoilers.

Le premier film de Captain America devrait être la première entrée sur votre liste de surveillance.

Ce film sert évidemment de point dintroduction à Captain America dans lunivers cinématographique Marvel (MCU), mais il montre également les débuts de Sebastian Stan en tant que Bucky Barnes. Bien quil nobtienne pas encore le titre de «The Winter Soldier» dans ce film, il fournit une histoire dorigine pour le lien entre Steve Rogers et Bucky de Chris Evans, quil est crucial de savoir. Leur relation partagée est un grand thème fédérateur dans The Falcon et The Winter Soldier.

Cela vaut également la peine de savoir au cas où Chris Evans ferait une apparition dans son ancienne tenue Cap.

Ce film présente Sam Wilson de Mackie et montre comment Bucky Barnes est devenu le soldat de lhiver. Il sert en fait de lun des antagonistes.

Il convient également de mentionner que ce film révèle que Shield a été infiltré par une organisation perverse connue sous le nom dHydra. Sam avait un siège au premier rang pour tout cela, et cela pourrait le rendre un peu plus inquiet de faire confiance au gouvernement. La nouvelle émission Disney + tentera de capturer le ton des films despionnage de la vieille école de ce film - pratiquement tout le monde y étant attaché sy référant comme une source dinspiration pour la série.

Civil War est clairement une montre incontournable car elle nous donne notre seul aperçu de ce à quoi ressemblerait une équipe Falcon et Winter Soldier. En gros, ils ne sont pas amis, ils ne saiment pas particulièrement et Spider-Man les bat tous les deux. Il a également été révélé que Daniel Bruhl reprendra son rôle de Baron Zemo pour The Falcon et The Winter Soldier. William Hurt reviendra également en tant que Thadeus Ross pour la nouvelle série Disney +.

Nous nous attendons à ce que les deux personnages principaux trouvent un moyen de coexister dans la série, mais cela fait du Falcon et du Winter Soldier la réponse du MCU au genre copain-flic. Nous allons simplement le dire: nous sommes absolument là pour la version Marvel de Lethal Weapon.

À sa surface, Black Panther peut sembler être un ajout aléatoire à cette liste, mais écoutez-nous: Bucky Barnes a passé beaucoup de temps à Wakanda à essayer de reprendre le contrôle de son esprit, et nous voyons TChalla de Chadwick Boseman lui offrir un nouveau bras de vibranium dans lune des scènes de fin de crédit de ce film.

Sam Wilson y a également passé pas mal de temps.

Nous savons que la paire de personnages principaux affrontera également le gouvernement à un certain niveau dans la nouvelle série Disney +, avec le casting de Wyatt Russell comme choix du gouvernement pour le prochain Captain America et le retour de William Hurt dans le rôle de Thaddeus Ross. Tout cela nous fait juste penser que nous pourrions voir les deux Avengers fuir vers Wakanda à un moment donné de la série ou faire appel à quelquun comme Shuri de Letitia Wright pour les aider à sortir dun embouteillage.

Sam Wilson et Bucky Barnes sont dans les deux films Avengers les plus récents, mais pourquoi ils valent la peine dêtre revisités avant The Falcon et The Winter Soldier, cest vraiment plus sur le monde dans lequel la nouvelle série se déroulera ...

Le «présent» dans le MCU est actuellement de 202,3 grâce aux cinq années entre la rupture de Thanos et les Avengers survivants qui ramènent tout le monde. La nouvelle série Disney + ne représente que notre troisième sortie post-Endgame dans le MCU, et nous nous attendons à ce que ce qui est devenu connu sous le nom de Blip en soit un facteur important.

Cela peut sembler être un autre film aléatoire que vous devez regarder avant Le faucon et le soldat de lhiver, mais un détective Internet a affirmé avoir repéré le méchant de ce film lors du tournage de The Falcon et The Winter Soldier à Atlanta.

Ce méchant est Ghost, joué par Hannah John-Kamen. Si vous navez pas vu la suite dAnt-Man depuis un moment, son vrai nom est Ava Starr, et elle a le pouvoir dentrer et de sortir progressivement des objets solides après une exposition au royaume quantique par des expériences que ses parents ont effectuées.

Shield la formée en tant quassassin, mais il a finalement été révélé que ses pouvoirs la tuaient également.

Cela a conduit léquipe Ant-Man à envoyer Scott (Paul Rudd) dans le royaume quantique pour trouver un remède à Ava, mais Thanos a fait son cliché à la place. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à Ava après le Blip, mais il serait logique quelle se présente.

Loin de chez soi a lieu huit mois après que les Avengers ont ramené tout le monde. Nous ne savons pas exactement où se dérouleront exactement The Falcon et The Winter Soldier dans le MCU, mais il y a des questions dans Loin de chez soi auxquelles The Falcon et The Winter Soldier pourraient répondre.

Le plus important concerne lune des scènes de générique de fin de la suite.

Il est révélé que Nick Fury de Samuel L.Jackson flotte en fait dans lespace, et la personne que nous pensions être lui tout au long du film est en fait Talos, le Skrull qui change de forme de Captain Marvel. Peut-être que nous apprendrons quand ces deux éléments ont basculé et, plus important encore, pourquoi.

Il est donc trop tôt pour dire si WandaVision et The Falcon et The Winter Soldier vont être super connectés les uns aux autres. Il y a de petites choses qui pourraient être transportées à travers les deux séries; comme, nous pourrions en savoir plus sur la nouvelle organisation Sword qui répond à The Hex dans WandaVision.

Il existe également un potentiel de changements importants à venir dans les derniers épisodes de WandaVision qui pourraient avoir des ramifications à grande échelle pour le MCU et The Falcon and The Winter Soldier. ( ALERTE SPOILER: Par exemple, peut-être linclusion de mutants, qui a déjà été annoncée par le casting dEvan Peters en tant que version de lunivers X-Men de Pietro.)

La plus grande chose que nous pouvons apprendre de WandaVision est à quoi sattendre du contenu Disney + MCU par opposition aux offres de séries télévisées de Marvel dans le passé. Les séries Netflix comme Daredevil et The Punisher ont beaucoup mentionné les événements des films MCU, mais cétait à peu près tout.

Ces séries ont été soigneusement conçues pour les séparer des événements des films MCU. Ces jours sont terminés avec WandaVision, car Kevin Feige de Marvel Studios a confirmé que WandaVision mènera directement dans le film Doctor Strange et The Multiverse of Madness.

Cest le même guide que ci-dessus, uniquement mis à jour sous forme de liste et exempt de spoilers:

Captain America: le premier vengeur

Captain America: Le soldat de lhiver (2014)

Captain America: guerre civile (2016)

Panthère noire (2018)

Avengers: guerre à linfini (2018)

Avengers: Fin de partie (2020)

Ant-Man et la guêpe (2018)

Spider-Man: loin de chez soi (2019)

En option: WandaVision (2021 - série Disney +)

