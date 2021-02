Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La nouvelle année sannonce passionnante pour les fans de Marvel.

Avant la première de WandaVision sur Disney + en janvier 2021, il y avait un écart de 20 mois entre les principales sorties de Marvel Studios - lécart le plus long de la série de films de 12 ans du MCU . Un manque de contenu MCU ne devrait cependant pas être un problème pour longtemps. Il a été annoncé que le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland sappellera Spider-Man: No Way Home, et il ne sortira en salles que le 17 décembre 2021.

Non seulement cela, mais Loki, la série mettant en vedette Tom Hiddleston sur le dieu du mal dAsgard, sera présentée en première sur Disney + le 11 juin 2021, ont également annoncé les studios Marvel mercredi. De plus, noubliez pas que The Falcon and The Winter Soldier devrait débarquer sur le service de streaming le 19 mars 2021.

Ajoutez tout cela et notre période de sécheresse Marvel est bien terminée.

Ceci, nous pouvons le confirmer. #SpiderManNoWayHome uniquement dans les salles de cinéma ce Noël. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm - Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 24 février 2021

Le troisième film de Tom Holland Spider-Man sannonce comme un doozy. Nous avons vu des rapports sur le Dr Strange, joué par Benedict Cumberbatch, étant inclus dans le film. La nouvelle la plus excitante, cependant, est que Toby Maguire et Andrew Garfield pourraient reprendre leurs propres versions de Peter Parker, mettant en place une version potentielle daction réelle du film danimation à succès Into The Spiderverse. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles des méchants des précédents films de Spiderman pourraient également apparaître.

Le titre complet du film a été récemment révélé via une jolie vidéo . Il présente Spidey lui-même, Tom Holland, parlant à ses co-stars, Zendaya et Jacob Batalon, de la façon dont le réalisateur Jon Watts ne lui révélera pas le titre du film. La Hollande a gâché quelques choses dans le passé, y compris la fin de Infinity War.

Loki, une série originale de Marvel Studios, commence à diffuser le 11 juin sur #DisneyPlus . pic.twitter.com/KbTCI3fmmc - Disney + (@disneyplus) 24 février 2021

En parlant de Guerre dinfini, en ce qui concerne la nouvelle série Loki, nous ne verrons plus le personnage décédé en essayant de sauver son frère dans le film Avengers.

Au lieu de cela, le nouveau spectacle Disney + devrait se concentrer sur la version de Loki qui sest échappé après la bataille de New York - lors des escapades dans le temps dans Endgame. En dautres termes, une version de Loki qui na pas commencé son virage vers les gentils. Les bandes-annonces de lémission indiquent que Loki voyage dans le temps pendant la série, et il traitera avec la TVA ou Time Variance Authority, ainsi que son leader Mobius M. Mobius, joué par Owen Wilson.

Pour en savoir plus sur Spider-Man: No Way Home, Loki et même The Falcon and The Winter Soldier, consultez notre guide sur tous les films et émissions Marvel à venir.

Écrit par Maggie Tillman.