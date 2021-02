Comment utiliser les nouveaux contrôles parentaux Disney + et Star

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Disney + lancera Star, la nouvelle section «adultes» du service , il introduira également de nouveaux contrôles parentaux pour garantir que les enfants ne regardent pas accidentellement des choses auxquelles ils ne sont pas censés.

À partir du mardi 23 février 2021, tous les utilisateurs de Disney + seront invités à configurer des restrictions pour chaque profil sur leurs comptes. Cela ne doit pas être fait tout de suite, mais chaque profil dadulte sera limité au contenu adapté aux 14 ans et moins sinon. Films et séries notés ci-dessus qui napparaîtront tout simplement pas sur la plate-forme.

Il est donc préférable que vous preniez un peu de temps pour modifier lâge du profil Disney + de chaque membre de la famille. Vous pouvez également protéger par code PIN ceux que vous souhaitez garder à lécart des yeux plus jeunes.

Voici comment.

- Lorsque Star sera lancé dans 17 pays, y compris le Royaume-Uni et lEurope continentale, vous serez invité à définir le contrôle parental la première fois que vous vous connectez - de même pour les nouveaux utilisateurs.

- Il vous sera demandé de «vous inscrire» si vous souhaitez accéder à du contenu réservé aux adultes. Si vous dites «oui», votre profil sera attribué à une note de 18 ans et plus et vous donnera accès à tout sur Star. Dire «non» définira automatiquement le profil sur 14+.

- Vous devrez également définir un code PIN pour votre profil.

- Une fois le contrôle parental activé, il vous sera alors demandé de définir une tranche dâge pour chaque profil supplémentaire sur le compte. Il y en a sept au total: 0+, 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ et 18+. Chacun limite le visionnage aux émissions et aux films classés selon cette certification et inférieurs.

- La note par défaut est de 14+. Le détenteur du code PIN peut le modifier à tout moment en visitant les paramètres.

- Vous pouvez attribuer sept profils différents à un compte Disney +.

- Un profil Kids spécifique existe toujours, qui limite le contenu aux émissions et films classés 7 et moins. Il a également un design légèrement différent, il est donc plus facile de naviguer pour les jeunes téléspectateurs.

Disney continuera à publier de nouvelles séries télévisées et de nouveaux films sur Star chaque mois, dont certains ne conviendront pas aux jeunes publics, il est donc préférable de vous assurer que le contrôle parental est correctement configuré.

Comme nous ne les utilisons pas encore dans la pratique, nous pouvons mettre à jour cette page après la sortie de Star. Revenez alors pour plus de détails.

Écrit par Rik Henderson.