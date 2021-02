Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney + ajoutera une nouvelle section «adultes» pour les marchés britannique et européen à partir du mardi 23 février 2021. Et, avec cela, le prix mensuel grimpe à 7,99 £ par mois, ou léquivalent en euros.

Cependant, lors dun briefing pour la nouvelle partie Star du service, Pocket-lint a appris que les abonnés Disney + existants verraient leurs prix mensuels gelés jusquen août.

«Nos abonnés actuels obtiendront Star au prix actuel de 5,99 £ pour les six prochains mois», a déclaré le président de Disney EMEA, Jan Koeppen.

En plus de Star , les abonnés bénéficieront de nouveaux contrôles parentaux - qui reflètent lajout de 1000 heures de contenu supplémentaire pour adultes. À partir du 23 février, tous les utilisateurs seront invités à définir une nouvelle classification par âge pour chaque profil.

Étant donné que jusquà sept profils peuvent être créés par compte, cela peut prendre un certain temps, mais cela en vaut vraiment la peine, car cela filtrera toutes les émissions ou tous les films dune certaine tranche dâge.

Laugmentation du prix rappelle également que jusquà 10 appareils peuvent être utilisés avec un compte Disney + et que vous obtenez des téléchargements illimités, y compris sur toute la gamme de nouveaux spectacles et films Star.

Si vous souhaitez économiser encore plus dargent avant que le prix naugmente, vous pouvez acheter un abonnement dun an dès maintenant pour 59,99 £ - qui passera à 79,90 £ à partir de mardi. De cette façon, vous naurez pas à payer les frais plus élevés pendant 12 mois.

Écrit par Rik Henderson.