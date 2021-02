Le réalisateur de Black Panther réalise une émission télévisée Wakanda pour Disney +

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le cadre dun accord dexclusivité télévisuelle de cinq ans avec Proximity Media, le scénariste-réalisateur Ryan Coogler réalise une nouvelle émission télévisée Marvel pour Disney +. Il se déroulera dans le royaume de Wakanda.

Coogler a co-écrit et réalisé Blank Panther et dirige la suite. Il développe la nouvelle série Wakanda Disney + en tant que premier projet dans le cadre de laccord de Disney avec Proximity Media, quil co-dirige. Laccord comprend également la possibilité de créer des émissions en dehors de la bannière Marvel Studios. Coogler a déclaré à Deadline : "Nous sommes déjà dans le mix sur certains projets que nous avons hâte de partager."

Il existe peu de détails sur lémission Wakanda, mais cela suivra probablement Black Panther et la suite qui devrait faire ses débuts le 8 juillet 2020.

Gardez à lesprit que Disney + a plusieurs autres émissions Marvel à venir sur le brochet, notamment The Falcon et The Winter Solider en mars, Loki en mai, et Hawkeye, Mme Marvel, et lanimation What If ...?, Qui sont tous dus en 2021. De plus, il y a WandaVision, qui est maintenant diffusé.

Marvel a également annoncé Moon Knight, She-Hulk, un spécial de vacances des Gardiens de la Galaxie, Ironheart, Secret Invasion, Armor Wars et I Am Groot. Ceux-ci arriveront sur Disney + dans les années à venir. Additionnez tout cela et il semble que la prochaine phase du MCU concerne le petit écran.

Pour plus dinformations sur tous ces nouveaux spectacles Marvel, consultez le guide de Pocket-lint ici sur tout ce qui arrivera à lunivers cinématographique Marvel.

Écrit par Maggie Tillman.