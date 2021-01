Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney + étendra considérablement son offre de contenu au Royaume-Uni, en Europe et dans plusieurs autres pays à partir du 23 février, date à laquelle il introduira une nouvelle marque de divertissement généraliste - Star.

Contenant plusieurs séries originales, ainsi que des centaines démissions et de films exclusifs à la plate-forme, Star sera disponible sans frais supplémentaires et augmentera considérablement loffre de streaming Disney + . Il élargit également la tranche dâge de la programmation, avec des programmes comme Deadpool 2 et Borat offrant plus tard aux adolescents et aux adultes plus de contenu spécifiquement pour eux.

Nous expliquons ce que vous obtenez avec Star sur Disney +, où il sera disponible et plus ci-dessous.

Star est un nouveau niveau de contenu pour les abonnés Disney + nouveaux et existants. Il sera disponible sans frais supplémentaires par rapport aux frais dabonnement actuels à Disney +, bien que ce montant passe à 7,99 £ par mois au Royaume-Uni le même jour que le lancement de Star - 23 février 2021. Les prix dans dautres pays avec Disney + bénéficient également de hausses de prix équivalentes .

Une façon de contourner la hausse des prix consiste à sabonner à Disney + un an avant la date de lancement, le prix actuel étant en fait 20% inférieur à ce quil sera après.

squirrel_widget_187869

Une grande partie du nouveau contenu trouvé sur Star provient de lacquisition par Disney des studios de télévision et de cinéma Fox en 2019. Une grande partie du contenu télévisé a été supprimée des autres plates-formes de streaming à des fins dexclusivité.

Star on Disney + sera disponible au Royaume-Uni et dans dautres pays européens qui ont déjà accès au service de streaming. Il sera également disponible au Canada et en Nouvelle-Zélande.

Voici nos points forts de la vaste sélection démissions et de films que les abonnés de Disney + britanniques recevront à partir du mardi 23 février 2021. Vous pouvez également voir une liste de tout ce qui est ajouté plus bas sur cette page.

Bien que les premier et cinquième films Die Hard ne soient pas encore ajoutés à la programmation, vous pouvez regarder les première, deuxième et troisième suites dès le premier jour.

Oui, Die Hard 2 est assez idiot - surtout en comparaison avec loriginal - mais cest toujours très amusant. Bruce Willis revient dans le rôle de John McClane qui, presque exactement deux ans après avoir vaincu Hans Gruber au Nakatomi Plaza, doit affronter un essaim de terroristes à laéroport international Dulles de Washington.

Nous avons choisi une autre grande star de laction dans notre deuxième choix: Jack Bauer - joué par le superbe Kiefer Sutherland.

Les neuf saisons de lémission télévisée à succès, plus 24: Legacy sont disponibles sur Star sur Disney + dès le départ. Cela vaut certainement la peine de rattraper les trois premiers alors quils préparent le décrochage pour lévénement TV à lavenir. Le rythme et la tension à travers les epsiodes "en temps réel" sont tout simplement superbes.

Les neuf premières saisons de The X-Files sont disponibles, ainsi que les deux films réalisés par la suite.

Fox Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson) enquêtent sur des événements étranges et inexpliqués pour le FBI avec de véritables moments marquants et choquants. Espérons que les deux séries les plus récentes pour lesquelles ils sont revenus dans la dernière partie des années 2010 seront bientôt ajoutées.

Pour lui donner son nom complet, Borat: Les enseignements culturels de lAmérique au profit de la nation glorieuse du Kazakhstan est probablement lun des films les plus drôles de tous les temps.

La suite a récemment été publiée sur Amazon Prime Video, mais nous vous encourageons à consulter la première ici si vous ne lavez pas déjà fait. Sacha Baron Cohen parcourt les États-Unis en tant que son personnage Borat interviewant des Américains normaux, souvent avec un effet hilarant, bien que parfois inconfortable.

Au cours de sept saisons, Buffy contre les vampires met en vedette Sarah Michelle Gellar dans le rôle du héros éponyme, choisi par le destin pour combattre des ennemis surnaturels du mythe et de la légende.

La série a suivi un film du début des années 90 (dans lequel Kristy Swanson a joué Buffy) mais la grandement améliorée. À tel point quil figure toujours parmi nos émissions de télévision américaines préférées de tous les temps.

Bien quil y ait plus de contenu ajouté au fil du temps, les émissions et les films ci-dessous seront disponibles à partir du 23 février 2021 - lorsque Star sera ajouté pour la première fois au service Disney +.

24

24: HÉRITAGE

LES ANNÉES 80: LA DÉCENNIE QUI NOUS FAIT

CHEMINÉE 9/11

LES ANNÉES 90: LA DERNIÈRE GRANDE DÉCENNIE?

9-1-1

LES ANNÉES 2000: LA DÉCENNIE NOUS AVONS TOUT VU

A - E

SELON JIM

ALIAS

PÈRE AMÉRICAIN

NUIT DE COMBAT ANIMAL

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE DAPOCALYPSE

APOCALYPSE: LA SECONDE GUERRE MONDIALE

ATLANTA

BIG SKY (STAR ORIGINAL)

NOIRÂTRE

Contes sanglants de lEurope

Contes sanglants de la tour

DES OS

FRÈRES SOEURS

BUFFY CONTRE LES VAMPIRES

SECRETS Enterrés de la Seconde Guerre mondiale

AVIS DE BRÛLURE

CHÂTEAU

CODE NOIR

VILLE DE COUGAR

FEMMES AU FOYER DÉSESPÉRÉES

MAIDS DEVIOUS

DRUGS, INC.

F - L

FAMILLE GUY

FEUD: BETTE ET JOAN

LUCIOLE

FLASHFORWARD

LES FOSTERS

LE DON

JOIE

LANATOMIE DE GREY

HELSTROM (STAR ORIGINAL)

LA ZONE CHAUDE

COMMENT JAI RENCONTRÉ VOTRE MÈRE

DANS LA DYNASTIE DE LA CORÉE DU NORD

LA TUERIE

LA 92

LANCE

ME MENTIR

PERDU

AMOUR, VICTOR (STAR ORIGINAL)

M - Q

MAFIA CONFIDENTIEL

MARADONA CONFIDENTIEL

MARS

FAMILLE MODERNE

JO: MADE IN AMERICA

LA PERCEPTION

ÉVASION DE LA PRISON

R - V

ÉLEVER LESPOIR

RÉSURRECTION

VENGEANCE

BOIS DE ROSE

SCANDALE

REINES DE SCREAM

GOMMAGES

SLEEPY CREUX

CHUTE DE NEIGE

OPPOSÉS SOLAIRES (STAR ORIGINAL)

FILS DE LANARCHIE

LA SOUCHE

TERRA NOVA

TERRIERS

CONFIANCE

Moche bête

SURVIE ULTIME WWII

VALLÉE DE LA BOOM

W - Z

TÉMOIN DE CATASTROPHE

CHASSEURS DE BOMBES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

LES X-FILES

LE 13ÈME GUERRIER

42 à 1

9 À 5

A - C

ADAM (2009)

Lair là-haut

LALAMO (2004)

ANNA ET LE ROI

ANNAPOLIS

UNE AUTRE TERRE

UN AUTRE ENJEU

PARTOUT MAIS ICI

ARACHNOPHOBIE

AUSTRALIE

FÊTE BACHELOR

DUR À CUIRE

MAUVAISE ENTREPRISE (2002)

BAD COMPANY (AKA: TOOL SHED)

MAUVAISES FILLES (1994)

MAUVAIS TEMPS À LEL ROYALE

RÉCLAMATION DE BAGAGES

LES SŒURS BANGER

SOIT DE LEAU

DES PLAGES

AVANT ET APRÈS (1996)

BELLE

Bien-aimé (1998)

LE MEILLEUR HÔTEL MARIGOLD EXOTIQUE

LES MEILLEURS PLANS

GRANDE DIFFICULTÉ

BILLY BATHGATE

NATIVITÉ NOIRE

BORAT

Les garçons ne pleurent pas

UN CŒUR BRAVE

INTRODUCTION PAR EFFRACTION

FAIRE SORTIR LES MORTS

NOUVELLES DE DIFFUSION

PALAIS BROKEDOWN

RÊVE DU CLUB DE LÉZARD CASSÉ

FRÈRES EN EXIL

CASSONADE

BULLE GARÇON

BULWORTH

BUSHWHACKED

Je ne peux pas macheter lamour

CASANOVA (2005)

ATTRAPER CE GAMIN

CÈDRE RAPIDES

RÉACTION EN CHAÎNE

CHASING PAPI

CHASING TYSON

ÉTRANGLEMENT

LA CLAIRIÈRE

CLÉOPÂTRE (1963)

COCKTAIL

COCOON: LE RETOUR

MANOIR DE COLD CREEK

LA COULEUR DE LARGENT

VENEZ VOIR LE PARADIS

LES RETOURS

COMMANDO (1985)

AIR CONDITIONNÉ

CONAN LE BARBARE

CONFETTIS

ADULTES CONSENTANTS

UN ENDROIT FRAIS ET SEC

COUSIN BETTE

FOLLEMENT BEAU

MARÉE ROUGE

LE CRUCIBLE

CYRUS

D - E

DAMIEN - OMEN II

LE DARJEELING LIMITED

EAU SOMBRE

LAUBE DE LA PLANÈTE DES SINGES

Le jour où la terre sest arrêtée (2008)

LE JOUR DE LARRÊT DE LA SÉRIE

MONTRE DE JOUR

DEADPOOL 2

PRÉSIDENTS MORTS

Trompé (1991)

LA FIN PROFONDE

MONTÉE PROFONDE

LE DOUBLE JEU DE DEION

LE DIABLE SHABILLE EN PRADA

DUE DU DIABLE

Mourir dur 2

MOURIR DUR AVEC UNE VENGEANCE

DOUBLE PRISE

EN BAS ET À LEXTÉRIEUR DE BEVERLY HILLS

PÉRISCOPE EN BAS

DRAGONBALL: ÉVOLUTION

RÊVE DE JOSEPH LEES

REND MOI FOU

LA GOUTTE

DUETS

LEST

ED WOOD

LE BORD

ENCINO HOMME

ENNEMI DE LÉTAT

ASSEZ DIT

EVITA

EXODE: DIEUX ET ROIS

F - L

Le FAB CINQ (2011)

Loin de la foule en colère (2015)

LA FAUTE DE NOS ÉTOILES

LE FAVORI

LE CONFLIT FINAL

FIRESTORM (1998)

LA MOUCHE (1986)

POUR LES GARÇONS

QUATRE CHUTES DE BUFFALO

CONNEXION FRANÇAISE II

LA CONNEXION FRANÇAISE

DE LENFER

BRONCOS GENTLEMEN

UN BON JOUR POUR MOURIR DUR

BONNE MATINÉE LE VIETNAM

Le bon fils (1993)

UNE BONNE ANNÉE

LE GRAND HÔTEL BUDAPEST

LE GRAND HYPE BLANC

GROSSE POINTE BLANK

COUPABLE COMME PÉCHÉ

GUN SHY

LÉVÉNEMENT

ICI SUR TERRE

HAUTE FIDÉLITÉ

TALONS HAUTS ET BASSE VIE

HITCHCOCK

HOFFA

HOMME SAINT

RESSORTS DE LESPOIR (2003)

I COEUR HUCKABEES

JE TAIME, BETH COOPER

JE ORIGINE

Je pense que jaime ma femme

IDIOCRATIE

EN AMÉRIQUE

DANS SES SOULIERS

LE JOUR DE LINDÉPENDANCE

JOURNÉE DE LINDÉPENDANCE: RÉSURGENCE

INVENTER LES ABBOTTS

LE CORPS DE JENNIFER

LE JOYAU DU NIL

JOHN TUCKER DOIT MOURIR

VACANCES EN FAMILLE JOHNSON

La Jordanie prend le bus

JOSHUA

TOUT JUSTE MARIÉ

Juste WRIGHT

RÈGNE VIENNE

Embrasser Jessica STEIN

KUNG POW: ENTREZ LE POING

LADYHAWKE

Les LADYKILLERS (2004)

DERNIÈRE DANSE (1996)

LE DIVORCE

LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES

LA VIE AQUATIQUE AVEC STEVE ZISSOU

VIVRE LIBRE OU MOURIR DUR

À LA RECHERCHE DE RICHARD

M - Q

AMOUR FOU (1995)

LHOMME DE SNOWY RIVER

MARGARET

LA MARINE

MARQUÉ POUR LA MORT

LHOMME MARIÉ

MARTHA MARCY MAY MARLENE

PURÉE

MAX PAYNE

LE COUREUR DU LABYRINTHE

SORCIER

MELINDA ET MELINDA

MÉTRO

MIAMI RHAPSODY

PASSAGE DE MILLER

MOULIN ROUGE (2001)

MON PÈRE LE HÉROS

MYSTÈRE, ALASKA

LE NOM

LE GARÇON DE LA NATURE

NE JAMAIS MOURIR SEUL

LES GARÇONS NEWTON

MONTRE DE NUIT (2006)

PAS DE MAS

RIEN À PERDRE

CÉLÈBRE

ESPACE DE BUREAU

UNE HEURE PHOTO

OSCAR ET LUCINDA

LAUTRE FEMME (2014)

NOTRE MARIAGE DE FAMILLE

À LA MER

PATHFINDER (2007)

PHAT GIRLZ

CABINE TÉLÉPHONIQUE

LA PLANÈTE DES SINGES (1968)

PLANÈTE DES SINGES (2001)

PONEY EXCESS

LAVENTURE POSEIDON (1972)

POST GRAD

POUDRE

LA FEMME DU PRÉDICATEUR

UNE JOLIE FEMME

PRIMITIF

LES MAÎTRES MARIONNETTES

LA PYRAMIDE

PLUMES

QUIZ SHOW

R - V

VORACE

REBOND

HOMME DE LA RENAISSANCE

REVENGE OF THE NERDS II: NERDS AU PARADIS

LA SONNERIE

ROBIN CAPOT (1991)

LE ROCKER

ROMANCER LA PIERRE

ÉTINCELLES DE RUBIS

MARIÉE EN FUITE

RUSHMORE

PERSONNES SANS POUVOIR

LES SAVAGES

DITES QUE CE NEST PAS SI

LA LETTRE ÉCARLATE

MER DES OMBRES

LA VIE SECRETE DES ABEILLES

MENSONGES SÉPARÉES

LES SESSIONS

CONSPIRATION DE LOMBRE

HAL PEU PROFOND

BRILLANT À TRAVERS

LE SIÈGE

PANNEAUX

SIMON BIRCH

UN SIMPLE TWIST OF FATE

LA SITTER (2011)

SIX JOURS, SEPT NUITS

COUCHER AVEC LENNEMI

SOLARIS

QUELQUUN COMME TOI

NOURRITURE DE LÂME

ESPIONNER DUR

SURVEILLANCE

PATROUILLEURS DE LESPACE

CHAUFFEUR

ÉTÉ DE SAM

SUPER TROOPERS (2002)

SURROGATIONS

SWING KIDS

TAXI (2004)

VITESSE TERMINALE

MERCI DE FUMER

IL Y A QUELQUE CHOSE SUR MARY

La mince ligne rouge (1999)

TROIS BILLBOARDS À LEXTÉRIEUR DEBBING, MISSOURI

TROIS FUGITIFS

LES TROIS STOOGES (2012)

TITAN AE

PIERRE TOMBALE

JOUETS

PIÉGE AU PARADIS

TRISTAN ET ISOLDE

UP CLOSE & PERSONNEL

VI WARSHAWSKI

VERONICA GUERIN

LE VILLAGE (2004)

EXPRESS DE VON RYAN

W - Z

EN ATTENTE DEXPIRATION

SERVEUSE

VIE ÉVEILLÉE

LA GUERRE DES ROSES

LA MONTRE (2012)

LE WATERBOY

LE RETOUR

QUEST CE QUE LAMOUR A À VOIR AVEC ÇA

QUAND UN HOMME AIME UNE FEMME

LES HOMMES BLANCS NE PEUVENT PAS SAUTER

ROMEO + JULIETTE DE WILLIAM SHAKESPEARE

GAGNER GAGNER

FEMME SUR LE DESSUS

Fille au travail (1988)

LES X-FILES

LES X-FILES: JE VEUX CROIRE

Écrit par Rik Henderson.