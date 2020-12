Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La finale de la saison deux de la série à succès Disney + The Mandalorian confirme quune série dérivée de Boba Fett est en préparation.

La semaine dernière, Disney a organisé un événement Investor Day 2020 dune durée de quatre heures pour annoncer plusieurs projets Star Wars quil avait prévus, et pourtant il a négligé de mentionner le spectacle de Boba Fett mettant en vedette Temuera Morrison. Cest probablement parce quil ne voulait pas gâcher la surprise: à la fin de la séquence post-crédit dans La finale mandalorienne, qui a débuté le 18 décembre 2020, il a été confirmé que Le livre de Boba Fett arriverait en décembre prochain.

Si vous sautez la séquence des crédits, vous verrez le personnage de Retour du Jedi Bib Fortuna, lhomme de main de Jabba, assis sur le trône de Jabba. Fennec (Ming-Na Wen) et Boba entrent, avec Bib disant: "Boba, je pensais que tu étais mort!" Nous ne gâcherons rien dautre, mais la fin de la scène se termine par un écran noir révélant que The Book of Boba Fett sera présenté en première en décembre 2021. Il arrivera vraisemblablement sur le service de streaming Disney +.

Écrit par Maggie Tillman.