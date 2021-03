Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La plus grande révélation lors de la Journée des investisseurs de Disney 2020 était quune prochaine série Disney + verra le retour dEwan McGregor dans le rôle dObi-Wan Kenobi. Il ramènera également Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, mettant en place une revanche emblématique entre le maître Jedi et son apprenti.

La série devrait démarrer la production en avril 2021, avec Deborah Chow en tant que réalisatrice pour la série limitée. Elle a précédemment réalisé deux épisodes de The Mandalorian. Joby Harold sera également un écrivain de la série. Disney a récemment publié une multitude de mises à jour sur la distribution et léquipe, et comme toujours, Internet est en effervescence avec les théories sur lintrigue et les personnages qui pourraient y apparaître.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi se déroule une décennie après le dernier film de la trilogie prequel, Revenge of the Sith.

Il se passe également neuf ans avant de retrouver Obi-Wan dans Un nouvel espoir. Il sagit dune chronologie relativement inexplorée dans l univers Star Wars . Solo: Une histoire de Star Wars se déroule à cette époque et montre un univers avec lEmpire à la hauteur de sa puissance.

Bien que cela rende certainement la vie difficile pour un passeur comme Han Solo, cela devrait être encore plus difficile pour un maître Jedi comme Obi-Wan, qui pourrait être parmi les plus recherchés de lEmpire et de Dark Vador. Nous avons également pu voir Obi-Wan traiter avec des chasseurs Jedi impériaux connus sous le nom dinquisiteurs, chargés de traquer les quelques Jedi restants.

Nous savons Obi-Wan Kenobi et Darth Vader apparaîtront certainement dans la série, mais quen est-il des autres personnages de Star Wars? Rien dautre na été confirmé à ce stade, mais il existe de nombreuses théories sur les apparitions potentielles. Voici un aperçu des plus intrigants.

Nous savons que Ashoka Tano de Rosario Dawson obtient son propre spectacle Disney + qui se déroule autour de The Mandalorian, environ 20 ans après le spectacle Obi-Wan Kenobi. Il ne serait pas choquant de la voir incluse dans la série, car elle est proche des deux personnages principaux que nous savons qui vont être présentés. Elle était lancienne apprenti dAnakin et se sent plus coupable de sa transformation en Dark Vador que quiconque à lexception dObi-Wan lui-même. Une nouvelle théorie est que le casting dIndira Varma pourrait indiquer quelle incarne une version plus jeune dAshoka.

Obi-Wan et Ashoka parlent dAnakin dans The Clone Wars ( regardez ici ), qui montre la relation entre les trois personnages.

Il y a eu une tonne de rumeurs au milieu dune campagne menée par les fans selon laquelle Disney introduirait éventuellement une version plus jeune de Luke représentée par Sebastian Stan . Cela narrivera probablement pas dans cette série Obi-Wan Kenobi, car le futur leader de la rébellion aura environ 10 ans. Pourtant, nous savons quObi-Wan avait lintention de surveiller le garçon à la fin de La vengeance des Sith, il ne serait donc pas surprenant que nous ayons un aperçu de Luke en tant que jeune agriculteur dhumidité sur Tattooine.

Nous savons que Maul a survécu à être coupé en deux par Obi-Wan à la fin de The Phantom Menace, alors que le personnage est apparu à la fin de Solo: A Star Wars Story ainsi que dans la série animée Star Wars: Clone Wars et Star Wars: Rebels . Déjà, des rumeurs ont commencé à circuler sur un retour de Maul dans la série Kenobi, mais nous nous demandons à quel point ce serait efficace puisque les deux ont une confrontation décisive dans Star Wars: Rebels qui voit Obi-Wan tuer enfin Maul pour de bon (nous pensons) ,

Cela ne nous choquerait pas de voir Liam Neeson revenir dans lunivers Star Wars en tant quancien maître Jedi de Kenobi, Qui-Gon Jinn. Bien sûr, il est mort, mais il serait logique de le voir à la fois dans des flashbacks et en tant que fantôme de la Force tenant compagnie à Obi-Wan dans sa cachette du désert.

Voici un autre personnage classique de Star Wars qui aurait du sens pour nous de voir dans la série. Nous savons quau moins une partie du spectacle aura lieu sur Tattooine, après tout, et lempire criminel de Jabba gouverne la planète des marigots autant ou plus que lEmpire.

Si vous ne suivez que lunivers de laction réelle de Star Wars, tout dabord, vous manquez quelque chose, et deuxièmement, vous pourriez être surpris dapprendre quavant que lamour dAnakin pour Padme ne le transforme vers le côté obscur, Obi-Wan était tenté. par amour de la même manière. Alors que lamour dAnakin la amené à rejoindre le côté obscur de peur de perdre Padme, Obi-Wan a fait le contraire, tournant le dos à la règle mandalorienne Satine Kryze, dont il était tombé amoureux, pour préserver ses vœux de Jedi.

Alors que les événements de leur histoire damour finissent par voir Satine assassinée par Dark Maul devant Obi-Wan, il ne serait pas choquant de trouver Obi-Wan troublé par ces souvenirs avec quelques flashbacks, tout comme le tour dAnakin vers le côté obscur. Découvrez Star Wars: Clone Wars pour découvrir toute lhistoire de Satine et Obi-Wan. Satine est un autre personnage logique pour lacteur déjà annoncé Indira Varma à jouer.

Nous avons récemment vu les débuts en direct de Bo Katan dans la deuxième saison de The Mandalorian. Elle est représentée par la même actrice qui a exprimé le personnage sous sa forme animée, Katee Sackhoff. Cest un autre personnage quObi-Wan aurait connu de la série The Clone Wars, et linclure dans cette émission dObi-Wan Kenobi serait particulièrement intéressant pour les fans de The Mandalorian.

Katan a été la dernière personne à utiliser le sabre laser mandalorien, connu sous le nom de Dark Saber, avant que le grand méchant du Mandalorien Moff Gideon ne mette la main dessus lors dun événement connu sous le nom de The Great Purge, qui a vu lEmpire attaquer Mandalore. La Grande Purge sest déroulée à peu près au même moment que la série Obi-Wan Kenobi, ce qui pourrait fournir une excellente occasion de montrer un événement qui na été évoqué que dans The Mandalorian.

Lun des seuls autres Jedis connus à cette époque est un ancien apprenti qui a survécu à lOrdre 66 et a joué dans le jeu vidéo Star Wars, Jedi: Fallen Order. Bien que lier un jeu vidéo à lunivers réel de Star Wars puisse sembler exagéré au début, il convient de souligner que Fallen Order fait partie du canon de Star Wars et se déroule quelques années avant les événements de cette série Obi-Wan Kenobi.

Lacteur qui joue Kestis, Cameron Monaghan, dans le jeu vidéo a également beaucoup dexpérience dans les séries daction en direct, car il a joué le rôle du Joker dans la série préquelle de Batman Gotham et a fait partie de la série à succès Showtime Shameless.

Deborah Chow a été chargée damener Obi-Wan à Disney +. Les fans de Star Wars se souviendront quelle a réalisé deux épisodes de The Mandalorian et quelle est apparue à lécran pour un caméo en tant que pilote de X-Wing. Elle a été la première femme à diriger un projet Star Wars en direct.

Hossein Amini écrira le scénario. Il a récemment travaillé sur la série télévisée The Alienist et est surtout connu pour avoir écrit le film Drive de 2011.

Ewan MacGregor et Hayden Christensen reviendront comme leurs personnages de la trilogie préquelle. Disney a récemment annoncé une liste dautres membres de la distribution, mais seuls deux dentre eux, Joel Edgerton et Bonnie Piesse, sont attachés à des personnages. Edgerton et Piesse reprennent leurs rôles de Star Wars: Attack of the Clones et Star Wars: Revenge of the Sith, où ils jouent Owen et Beru Lars, la tante et loncle adoptifs de Luke.

Voici le casting complet:

Ewan MacGregor - Obi-Wan Kenobi

- Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen - Anakin Skywalker / Dark Vador

- Anakin Skywalker / Dark Vador Joel Edgerton - Owen Lars

- Owen Lars Bonnie Piesse - Beru Lars

- Beru Lars Moses Ingram - à limproviste

- à limproviste Kumail Nanjiani - Non annoncé

- Non annoncé Indira Varma - Non annoncé

- Non annoncé Rupert Friend - Non annoncé

- Non annoncé OShea Jackson Jr - Non annoncé

- Non annoncé Sung Kang - À limproviste

- À limproviste Simone Kessell - À limproviste

- À limproviste Benny Safdie - À limproviste

Nous ne savons pas exactement quand Obi-Wan Kenobi sera présenté en première sur Disney +, mais nous pouvons faire une supposition éclairée. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré que le tournage de la série commencerait en avril 2021. La troisième saison de The Mandalorian devrait sortir en décembre 2021, nous pensons donc quObi-Wan Kenobi arrivera à Disney + au début de 2022 après la prochaine saison. du Mandalorien a terminé.

Il ny a pas encore de bande-annonce pour la série Obi-Wan Kenobi, mais vous pouvez regarder Kathleen Kennedy de Disney révéler le retour de Hayden Christensen et plus sur le prochain projet Disney + lors de lévénement Disney Investor Day 2020.Allez ici et passez à la marque 1:22:00.

Consultez notre guide sur la façon de regarder chaque film Star Wars dans le bon ordre. Nous avons également ce guide sur les prochains projets Star Wars.

Écrit par Maggie Tillman.