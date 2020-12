Les prix de Disney + augmenteront en 2021, la nouvelle marque Star ajoutera plus de contenu à linternational

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Outre une masse de nouveaux contenus attendus de Disney, la société a annoncé une légère augmentation des prix à venir pour Disney +.

Il sagit dune augmentation modeste, pour le moment, ajoutant 1 $ au prix dun abonnement, donc aux États-Unis, il sera de 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Le nouveau prix aux États-Unis arrivera à partir du 25 mars 2021.

Cette hausse des prix se reflète également dans dautres territoires, bien quelle soit un peu plus importante, se décomposant comme suit:

Canada: 11,99 $ / mois ou 119,99 $ / an

Australie: 11,99 $ / mois ou 119,99 $ / an

Nouvelle-Zélande: 12,99 $ / mois ou 129,99 $ / an

Royaume-Uni: 7,99 £ / mois ou 79,90 £ / an

Euro: 8,99 / mois ou 89,90 / an

Norvège: 89,00 kr / mois ou 890,00 kr / annuel

Danemark: 79,00 kr / mois ou 790,00 kr / annuel

Suède: 89,00 kr / mois ou 890,00 kr / an

Suisse: 12,90 CHF / mois ou 129,00 CHF / annuel

Singapour: 11,98 $ / mois ou 119,98 $ / an

Cependant, ces prix seront applicables à partir du 23 février 2021.

En plus de ces ajustements de prix, Disney lance également une nouvelle marque appelée Star. Il pourrait être décrit comme un Hulu international, ajoutant beaucoup de contenu auquel les Américains accèdent via Hulu à partir de sources telles que Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone et dautres, comme du contenu local.

La nouvelle marque Star apparaîtra dans les en-têtes de grandes marques de Disney +, aux côtés de Marvel, Pixar et les autres. Star sera lancé le 23 février 2021 en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, avec dautres régions ajoutées plus tard en 2021.

Star proposera également du contenu qui a probablement incité lajout de contrôles parentaux, ce qui signifie que vous pouvez vous assurer que le service reste adapté aux enfants et permettre aux parents de définir des mots de passe pour certains contenus.

Disney a confirmé que Disney + comptait plus de 137 millions dabonnés payants dans le monde et prévoyait de publier plus de 100 titres par an dans le service.

Écrit par Chris Hall.