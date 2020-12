Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney annoncerait de nouveaux films et émissions Star Wars , de nouveaux films et émissions Marvel , de nouveaux films et émissions Pixar , ainsi que des originaux Disney + lors de son événement de la journée des investisseurs jeudi.

Voici comment vous connecter et vous regarder, ainsi que toutes les annonces clés.

Vous pouvez regarder Disney Investor Day ici

Le 10 décembre 2020, Disney diffusera son événement Investor Day, que tout le monde pourra regarder. Lémission se concentrera principalement sur les services de streaming de la société, qui incluent Disney +, Hulu et ESPN +.Vous pouvez également vous attendre à entendre des annonces liées à des franchises telles que Marvel, Star Wars et Pixar. Il est prévu de commencer à 16h30 HNE / 13h30 HNP.

Vous pouvez regarder la Journée des investisseurs de Disney à partir du lien ci-dessus. Lévénement durera environ quatre heures.

Avec cet événement, nous devrions avoir une idée plus claire du plan de Disney pour sadapter à la post-pandémie, et savoir sil prévoit de sortir des films initialement destinés aux salles de cinéma sur Disney +. Et, comme le New York Times la récemment affirmé, nous entendrons probablement parler dune expansion majeure de lunivers Star Wars. Nous soupçonnons que les nouvelles de Marvel et Pixar passeront également lappel.

Disney + recevra une tonne de nouveaux contenus, y compris «environ» 10 séries Star Wars, 10 séries Marvel, 15 séries Disney en direct, Disney Animation et Pixar, et 15 fonctionnalités en direct de Disney, Disney Animation et Pixar . Nous connaissons déjà certains détails sur certains de ces projets, mais Disney prévoit den annoncer davantage à mesure que lévénement de la journée des investisseurs se poursuit.

Disney + prévoit dintégrer Star dans le service de streaming - mais en dehors des États-Unis.

Cela verra lajout de contenu destiné aux adultes, tels que des émissions comme Family Guy et des films comme Kingsman: le cercle dor. Star ne sera disponible que pour les abonnés en dehors des États-Unis, car Disney utilise actuellement Hulu pour diffuser la plupart de ce contenu aux États-Unis. Disney a également annoncé des contrôles parentaux étendus pour garantir que le service de streaming reste approprié pour tous les âges.

Lajout de Star verra le prix dun Disney + monter à 8,99 €. Il sera lancé sur le service de streaming à partir du 23 février 2021 en Europe continentale. Il arrivera en Amérique latine, au Japon et en Corée plus tard en 2021.

Disney a annoncé un nouveau forfait aux États-Unis pour ses services de streaming. Il se compose de Disney +, Hulu sans publicité et ESPN + pour 18,99 $. Cela représente une augmentation de six dollars par rapport au forfait de streaming existant de 12,99 $ de la société qui comprend Hulu avec des publicités. Mais laugmentation de prix est la différence entre la version autonome du service de Hulu avec publicités et la version sans publicité.

Lorsquil est acheté séparément, Disney + coûte 6,99 $ par mois, ESPN + est de 5,99 $ par mois), et Hulu sans publicité coûte 11,99 $ par mois.

Le nouveau bundle devrait être lancé en janvier 2021.

Raya et le dernier dragon de Disney devrait faire ses débuts le 5 mars 2021. Il fera ses débuts simultanément sur Disney + et dans les salles de cinéma. Le dernier long métrage de Pixar, Soul, fera également ses débuts sur Disney +. La première du film est prévue le 25 décembre 2020.

Disney a annoncé une série de nouvelles séries daction en direct à destination de Hulu. Les noms de nombreux acteurs de la liste A ont été mentionnés comme des stars pour les nouveaux spectacles, notamment Michael Keaton, Steve Martin, Rosario Dawson, Selena Gomez, Martin Short et Kate McKinnon. Disney a également montré des images pour une saison à venir de The Handmaids Tale, révélant quil a été renouvelé pour une cinquième saison.

De nouvelles saisons dAtlanta, Dave, What We Do In The Shadows et American Horror Story ont toutes été annoncées. Il a également été révélé que Its Always Sunny à Philadelphie a été renouvelé pour quatre saisons, ce qui en fait la comédie daction en direct la plus ancienne. FX a également présenté certains de ses nouveaux contenus à venir, y compris une série Alien basée sur les films du même nom.

Ce sera la première série de la franchise, ainsi que la première à se dérouler sur Terre. Disney a également révélé Shogun, un spectacle de style Game of Thrones qui se déroule dans le Japon féodal, et Reservation Dog, une série originale produite par Taiki Waititi.

Ces projets seront vraisemblablement disponibles aux États-Unis via Hulu.

Cette histoire se développe ...

Écrit par Maggie Tillman.