(Pocket-lint) - Disney prévoit de faire des annonces majeures de Star Wars lors de son événement Investor Day le 10 décembre. Le New York Times a déclaré que la présentation dévoilera "une expansion significative de lunivers Star Wars".

En termes de ce à quoi vous pouvez vous attendre, il y a eu des rumeurs sur un spin-off de Boba Fett / The Mandalorian prequel pour Disney +, ainsi quune série solo daction en direct pour Ahsoka Tano de Rosario Dawson, et même un suivi de Star Wars: Rebels. Il y a également eu des rapports sur une série animée se déroulant pendant la Haute République. Additionnez le tout et plusieurs projets pourraient être annoncés à la fois.

Une chose est claire, Disney + sera probablement au centre de la journée des investisseurs 2020, même si nous pensons que les fonctionnalités seront également discutées. Lucasfilm a par exemple un film Star Wars sans titre 2023 à son programme, mais les détails sont inexistants.

Cela pourrait être le film tant attendu dirigé par Taika Waititi, la première entrée de la trilogie de Rian Johnson, ou un autre projet déjà taquiné. En espérant que Disney révèle aux actionnaires sa feuille de route pour le service de streaming Disney + et le grand écran.

La journée des investisseurs de Disney débutera jeudi à 16h30 HNE / 13h30 HNP. Restez à lécoute de Pocket-lint, car nous prévoyons de couvrir toutes les nouvelles.

Écrit par Maggie Tillman.