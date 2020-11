Vous pouvez désormais acheter une carte-cadeau Disney + pour votre famille et vos amis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney + a connu un succès phénoménal et vous pouvez désormais offrir à un ami ou à un membre de votre famille une carte-cadeau dabonnement, idéale pour Noël.

Vous bénéficiez de 12 mois de service de streaming pour 59,99 £ - cela équivaut à 5 £ par mois, ce qui reste une réduction décente sur labonnement mensuel général qui coûte 5,99 £ par mois. Pour acheter une carte-cadeau, il vous suffit de saisir le nom et ladresse e-mail du destinataire et la carte lui sera envoyée numériquement à la date de votre choix - vous navez pas à lui lenvoyer avant Noël! Ensuite, le destinataire peut lactiver quand il le souhaite - il na pas de date dexpiration.

Vous ne pouvez acheter une carte dabonnement que pour un nouveau client Disney + - un peu bizarrement, ils ne rechargeront pas un abonnement existant.

Disney + comprend des programmes et des films du vaste catalogue de Disney, y compris ses propres classiques et émissions animés, des films Pixar, ainsi que les collections Star Wars et Marvel Universe. Les documentaires National Geographic sont également là. Il y a aussi beaucoup de nouvelles choses sur la plate-forme, comme la deuxième série du film The Mandalorian et Pixar Soul.

Le service dispose également désormais de GroupWatch afin que vous puissiez - oui - regarder des émissions avec jusquà sept amis et votre famille en temps réel.

Écrit par Dan Grabham.