Hulu avec Live TV augmente son prix mensuel de près de 20%

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite à la récente hausse des prix de Netflix , Hulu avec Live TV augmente maintenant ses prix. Le service de télévision en direct coûtera désormais 64,99 $ par mois.

Hulu avec Live TV coûtait auparavant 54,99 $ par mois aux États-Unis, ce qui signifie que Hulu annonce une augmentation de 10 $ par mois pour les clients existants, selon The Hollywood Reporter . Le changement de prix entre en vigueur le 18 décembre 2020 et sappliquera aux clients nouveaux et actuels. Hulu a augmenté le coût de son service pour la dernière fois en décembre 2019, lorsquil a augmenté le prix mensuel de 44,99 $ à 54,99 $. Donc, il a augmenté de 20 $ en moins dun an.

Gardez à lesprit que YouTube TV, qui est directement en concurrence avec le forfait vidéo en direct de Hulu, coûte également 65 $ par mois. Ces services sont destinés à aider les coupeurs de cordon à réduire littéralement leur facture de programmation mensuelle, mais avec leurs prix qui grimpent progressivement, cela devient clairement moins une économie. Si vous obtenez Hulu avec Live TV, ainsi que Netflix et Disney + et CBS All Access, vous cherchez plus de 100 $ par mois. Comment est-ce moins cher que le câble?

Pour un aperçu des meilleurs services de streaming disponibles actuellement, assurez-vous de consulter nos guides pour les États-Unis et le Royaume-Uni:

Écrit par Maggie Tillman.