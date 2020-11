Disney + compte plus de 73 millions dabonnés, un an après son lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce nest peut-être pas toujours la plus festive des affaires, mais un appel de résultats peut souvent être une bonne nouvelle pour les entreprises, et le dernier de Disney la fait. Il est confirmé quil compte désormais 73 millions dabonnés à Disney +, presque exactement un an après son lancement aux États-Unis.

Ce nombre est en hausse par rapport au peu plus de 60 millions quil a géré le 3 août de cette année, ce qui montre quil y a encore un degré de croissance assez sain, ce qui sera essentiel compte tenu des près de 200 millions sur lesquels son rival Netflix est déjà assis.

Les revenus dans un sens plus large pour Disney ont récemment chuté, et cette tendance na pas changé - elle est presque entièrement liée à la pandémie en cours, au manque de parcs et de complexes ouverts, ainsi quà des revenus au box-office considérablement réduits, comme vous vous en doutez.

Pourtant, Disney + est clairement une étincelle brillante pour lénorme entreprise et a sans doute été lancé au bon moment pour établir une base dutilisateurs avant que le streaming nait une nouvelle explosion dintérêt lors des verrouillages et des commandes de repos.

Le service de streaming nest également disponible que dans 20 pays jusquà présent, il y a donc probablement beaucoup plus de croissance internationale à poursuivre, y compris un lancement imminent en Amérique latine, par exemple.

Avec une deuxième saison de The Mandalorian en cours et la grande émission Marvel WandaVision prévue en janvier , Disney espère quune nouvelle croissance est prévue, en bref.

Écrit par Max Freeman-Mills.