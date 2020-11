WandaVision de Marvel sera présenté en première sur Disney + en janvier 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des nouvelles séries télévisées les plus attendues de Marvel Studios, WandaVision , sera diffusée en première sur le service de streaming Disney + dans deux mois.

WandaVision était en fait censé suivre Le faucon et le soldat dhiver, mais la date de sortie de cette émission a récemment été repoussée à 2021 en raison du coronavirus et des reprises nécessaires. Disney a donc annoncé il y a quelques mois que WandaVision arriverait en premier, et beaucoup ont supposé quil pourrait même frapper Disney + dès le mois prochain. Cependant, lors de son appel aux résultats du quatrième trimestre, Disney a finalement révélé la date de sortie de lémission: 15 janvier 2021.

Dans WandaVision, Wanda Maximoff et Vision sont joués par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, les mêmes acteurs de lunivers cinématographique Marvel. Ils semblent se dérouler dans un monde semblable à une sitcom, où nous verrons probablement Wanda faire face aux événements traumatisants quelle a vécus dans Avengers: guerre à linfini.

Une nouvelle ère arrive. #WandaVision , une série originale de @MarvelStudios , est diffusée le 15 janvier sur #DisneyPlus . pic.twitter.com/MiENOoSBK0 - Disney + (@disneyplus) 12 novembre 2020

Disney + coûte 6,99 $ par mois aux États-Unis ou 5,99 £ par mois au Royaume-Uni. Un abonnement annuel coûte 69,99 $ / 59,99 £. Disney regroupe également tous ses services dabonnement aux États-Unis - y compris Disney +, ESPN + et Hulu - pour seulement 12,99 $ par mois. Outre le contenu Marvel, Disney + propose également le catalogue Star Wars , y compris la nouvelle émission à succès The Mandalorian, dont la deuxième saison a récemment fait ses débuts. Comme WandaVision, de nouveaux épisodes arrivent sur le service chaque semaine.

Écrit par Maggie Tillman.