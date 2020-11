Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft offre un mois gratuit de Disney + aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate .

À partir de la semaine du 9 novembre 2020, si vous navez jamais essayé Disney + auparavant, vous pouvez obtenir un mois de service de streaming gratuitement via la galerie des avantages sur une console Xbox ou via les applications mobiles Xbox Game Pass. Gardez à lesprit quEpic Games propose également un accord dans le cadre duquel les joueurs Fortnite - qui achètent des articles dans le jeu tels que V-Bucks - peuvent obtenir jusquà deux mois de Disney + gratuitement sils sont nouveaux .

Quant à lavantage Xbox Game Pass, il est disponible pour tous les abonnés Ultimate dans tous les pays où Disney + est disponible. Les membres Xbox Game Pass doivent utiliser loffre avant le 2 mars 2021. À son expiration, Disney + vous coûtera 6,99 $ par mois aux États-Unis (ou 12,99 $ lorsquil est combiné avec Hulu et ESPN +).

Les autres avantages dessai disponibles avec un abonnement Xbox Game Pass incluent Spotify Premium et Postmates Unlimited.

Xbox Games Pass vous donne également accès à plus de 200 jeux à télécharger et à jouer sur votre Xbox One pour un abonnement mensuel. Il est disponible sur les nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S. Pour en savoir plus, consultez notre guide.

Écrit par Maggie Tillman.