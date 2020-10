Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney + a introduit sa fonction de visionnage de groupe au Royaume-Uni.

Auparavant disponible uniquement aux États-Unis, GroupWatch connecte jusquà sept amis et membres de la famille, afin de regarder tout sur Disney + ensemble.

Tant que chaque membre distant sabonne également à Disney + , il peut lancer le mode à partir de la page de détails de nimporte quel film ou émission de télévision sur la plateforme. Cela générera un lien qui pourra être envoyé à tous les invités.

La fonctionnalité fonctionne sur mobile et Web, ainsi que sur les appareils de télévision connectés et les téléviseurs intelligents eux-mêmes. Tant que linvitation provient dun mobile ou du Web, lexpérience GroupWatch peut être poursuivie à la télévision.

En plus de synchroniser la lecture, tout participant peut mettre la vidéo en pause au cas où il aurait besoin dune pause. Et les téléspectateurs peuvent répondre à laction à lécran à laide de six émoticônes différentes, disponibles via lapplication Disney +.

"La narration prend vie lorsque vous êtes en mesure de la partager et den profiter avec dautres, et à ce moment où beaucoup sont encore séparés de leurs amis et de leur famille, GroupWatch offre un moyen de se connecter virtuellement en toute sécurité en co-visualisant vos histoires Disney + préférées avec votre personnes préférées dans le confort de votre salon », a déclaré Jerrell Jimerson, vice-président directeur des produits de Disney +.

Écrit par Rik Henderson.