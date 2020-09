Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney semble tester une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux abonnés Disney + de créer des soirées virtuelles avec des amis afin quils puissent tous regarder quelque chose ensemble en temps réel.

Des captures d écran de la fonctionnalité sont apparues sur le subreddit Disney +. Il semble que cela permette à six personnes de rejoindre une soirée de surveillance. Il semble également que vous puissiez organiser une fête simplement à partir de la page de titre dun film ou dune émission, et que vous pouvez diffuser absolument tout sur Disney + - à condition que tous les participants soient abonnés.

La fonctionnalité, que lon pense sappeler GroupWatch, serait actuellement testée au Canada. The Verge a déclaré que Disney espérait déployer la fonctionnalité dans dautres régions cet automne. Si cest vrai, ce ne sera pas le premier service de streaming à offrir une telle capacité. Amazon Prime Video, par exemple, dispose dun outil de surveillance de groupe pouvant accueillir jusquà 100 personnes en une seule session. Appelé Watch Party, il permet également à quiconque aux États-Unis de diffuser des milliers de titres. Mais ils doivent être des abonnés Prime.

Noublions pas non plus que les extensions de navigateur Web tierces permettent également aux gens de faire des sessions de visionnage de groupe pour Netflix, HBO et dautres services de streaming. Avec autant de gens coincés à la maison pendant des mois en 2020, cest devenu la norme pour les gens de regarder des films ensemble, mais à distance, depuis la sécurité de leur propre maison.

Écrit par Maggie Tillman.