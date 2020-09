Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney + prévoit de lancer Mulan le 4 septembre. Mais si vous ne voulez pas payer les 30 $ supplémentaires pour le diffuser , attendez quelques mois. Disney a annoncé que le remake en direct de lanimation classique sera gratuit pour tous les abonnés Disney + à partir du 4 décembre.

Une description sur la page Disney + de Mulan révèle quelle sera accessible à tous peu de temps après le lancement du service, et une page FAQ pour Mulan indique que «loffre Premier Access sera disponible jusquau 2 novembre 2020». Nous ne savons pas ce qui va se passer si vous essayez de regarder Mulan entre le 2 novembre et le 4 décembre, nous avons cependant contacté Disney pour plus de détails.

Disney a annoncé pour la première fois que Mulan serait une exclusivité de Disney + en streaming lors dun appel aux résultats en août, lorsque le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré aux analystes que la société «pensait quil était important de trouver des moyens alternatifs de faire sortir [Mulan] en temps opportun». Le film Il était initialement prévu de sortir en salles dans le monde entier, mais la pandémie a contrecarré ces plans.

"Nous sommes très heureux de pouvoir amener Mulan à notre base de consommateurs qui lattend depuis très, très longtemps - car nous avons malheureusement dû déplacer notre date théâtrale plusieurs fois", a expliqué Chapek au cours de la appel. Tous les pays où Disney + est disponible peuvent diffuser Mulan en septembre, mais certains pays, comme la Chine, devraient toujours recevoir une sortie en salles.

Pour en savoir plus sur Disney +, consultez notre guide ici .

Écrit par Maggie Tillman.