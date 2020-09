La saison 2 de Mandalorian arrive à Disney + 30 octobre 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney a annoncé la date de diffusion officielle de The Mandalorian Season 2 et vous navez pas trop de temps à attendre.

Il démarrera sur Disney + dans plusieurs régions le vendredi 30 octobre 2020 et se déroulera chaque semaine, comme la première saison.

Nous navons pas encore beaucoup de détails sur la nouvelle saison, juste un post Instagram qui montre le logo et ces mots: "Cest le jour. Les nouveaux épisodes commencent à être diffusés le 30 octobre sur Disney +".

Selon la rumeur, Rosario Dawson (Daredevil, Zombieland: Double Tap) rejoindra le casting en tant que favori de Clone Wars Ahsoka Tano. Elle aurait été vue en train de filmer des clips pour la bande-annonce de la nouvelle saison à venir.

Nous ne savons pas encore quand la bande-annonce sera disponible, mais ce sera sûrement bientôt maintenant que la date de sortie officielle a été révélée.

Nous savons également que Giancarlo Esposito reviendra en tant que méchant principal Moff Gideon. Esposito est un acteur occupé ces jours-ci - non seulement en vedette dans The Mandalorian et Better Call Saul (reprenant son rôle de Breaking Bad), mais il sera dans la deuxième série de The Boys à partir dAmazon Prime Video ce vendredi, et est le chef méchant dans le jeu vidéo Far Cry 6.

Écrit par Rik Henderson.