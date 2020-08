Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La version live action de Mulan arrivera sur Disney + au Royaume-Uni (et aux États-Unis) le vendredi 4 septembre et, contrairement à certains rapports, ne sera pas uniquement proposée en location.

Il sera exclusif à la plate-forme en tant que titre Premier Access nouvellement lancé, ce qui signifie que vous payez une fois, mais que vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous restez abonné à Disney +.

Il vous en coûtera 19,99 £ au Royaume-Uni (29,99 $ aux États-Unis), mais vous ne lobtiendrez pas seulement pendant 24 heures, comme les locations de films Universal jour et date qui sont apparues sur dautres plates-formes.

De même, techniquement, vous ne le possédez pas non plus, car vous ne pourrez plus y accéder si vous annulez votre abonnement.

Mulan sera disponible en HD, Ultra HD, HDR et avec Dolby Audio (selon votre système de visualisation). Il peut également être téléchargé sur des appareils mobiles pour une visualisation à distance.

Le remake du film 2020 met en vedette Yifei Lu dans le rôle principal éponyme, avec Donnie Yen (Ip Man), Jet Li (Il était une fois en Chine) et le fils de Bruce Lee, Jason Scott Lee, dans des rôles de soutien.

Sa sortie cinématographique précédemment prévue a été ratée par la pandémie, de sorte que Disney a suivi NBCUniversal pour la publier directement sur une plate-forme domestique.

Écrit par Rik Henderson.