(Pocket-lint) - Marvel est prêt à entrer dans la guerre du streaming avec The Falcon and The Winter Soldier, une nouvelle série limitée exclusive à Disney +.

Le spectacle, qui tourne autour des deux anciens acolytes de Captain America, sera le premier des huit spectacles se déroulant dans le MCU qui sont prévus pour le Disney +. Bien que la date de sortie originale daoût ait été récemment retardée, The Falcon et The Winter Soldier seront toujours le premier ensemble original de Disney + dans le MCU.

Considérant quil pourrait arriver sans trop de préavis, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour rassembler tout ce quil y a à savoir sur The Falcon et The Winter Soldier.

Le faucon et le soldat de lhiver se concentreront probablement sur Wilson aux prises pour devenir le nouveau Captain America.

Les acteurs Anthony Mackie et Sebastian Stan devraient reprendre leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes, alias The Falcon et The Winter Soldier, respectivement. Les personnages étaient importants dans les deux derniers films de Captain America, et leur nouvelle série est considérée comme une partie plus large de lunivers cinématographique Marvel.

Lémission devrait durer six épisodes et est présentée comme une série limitée, alors ne vous attendez pas à une deuxième saison de si tôt.

Alors que Marvel pourrait certainement commencer la production sur une autre saison à terme, huit autres émissions MCU sont déjà en préparation pour Disney +. De plus, cela ressemble à une rumeur sur un nouveau spectacle chaque jour. Il faudra peut-être un certain temps avant de voir Falcon et Winter Soldier diriger à nouveau une production de MCU.

Wyatt Russell a été confirmé pour jouer John Walker, alias lagent américain, un uber-patriote qui finit souvent comme un antagoniste de Captain America dans les bandes dessinées.

Les rumeurs disent que Walker sera le choix des États-Unis pour remplacer Captain America au lieu de Sam Wilson dAnthony Mackie, qui a reçu le bouclier de Captain America à la fin de Avengers: Fin de partie. Une information intéressante: dans les bandes dessinées, Walker a été formé par Taskmaster , le méchant du prochain film Black Widow.

Vous vous souvenez peut-être du Zemo de Daniel Bruhl de Civil War. Il était juste un homme ordinaire sans superpuissances déterminées à se venger des Avengers, alors quil les accusait de la mort de sa famille. Il devrait revenir en tant que méchant. Il arborera le masque violet quil est connu pour porter dans Marvel Comics.

Le retour du baron Zemo devrait signifier des choses intéressantes pour Bucky Barnes de Sebastian Stan, alors que Zemo a manipulé le soldat de lhiver tout au long de la guerre civile.

Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter est un autre acteur de retour des deux films précédents de Captain America. Bien sûr, la dernière fois que nous lavons vue, dans Civil War, elle a partagé un baiser avec Captain America, qui est maintenant son grand-oncle par mariage si nous avons correctement suivi le voyage dans le temps de Endgame. Un peu dégoûtant.

Cela nous amène à une grande question que les fans se posent: allons-nous voir une autre scène de Chris Evans dans le rôle du vieil homme Steve Rodgers, comme nous lavons vu à la fin de Fin du jeu? Lacteur lui-même a abattu les rumeurs de camée , mais cela na pas empêché Internet de se déchaîner pour revoir les fesses de lAmérique.

Nous en avons discuté en détail dans la section ci-dessus, mais voici un résumé des acteurs et des membres de léquipe confirmés jusquà présent pour la première saison:

Anthony Mackie - Le Falcon alias Sam Wilson

Sebastian Stan - Le soldat de lhiver alias Bucky Barnes

Daniel Bruhl - Baron Helmut Zemo

Emily VanCamp - Sharon Carter

Wyatt Russell - Agent américain alias John Walker

Marvel voulait à lorigine sortir The Falcon and The Winter Soldier sur Disney + en août 2020, mais cela a été retardé - sans nouvelle date de sortie donnée .

Cependant, la bonne nouvelle est que le retard pourrait être de courte durée, car le tournage de la série limitée a repris en juillet . Compte tenu du retard de cinq mois de tournage en raison du coronavirus, et sil y a un redressement rapide maintenant, Marvel Studios pourrait sortir la série plus tard cette année ou au début de 2021.

Mais voici un autre facteur qui pourrait entraîner un retard supplémentaire: Marvel avait prévu de libérer Black Widow en mai - trois mois avant la date de sortie initiale daoût de The Falcon et The Winter Soldier. Marvel semble déterminé à donner à Black Widow une sortie en salle, donc sil y a un lien avec la série The Falcon et The Winter Soldier, cela pourrait amener Marvel à retarder le spectacle jusquà ce que Black Widow obtienne une sortie appropriée.

Jusquà présent, notre seul regard sur Le faucon et le soldat de lhiver provient dune publicité diffusée pendant le Super Bowl et comprenait des extraits dautres émissions Disney + Marvel à venir. Découvrez Falcon prenant le bouclier Vibranium pour un lancer dessai au début de la bande-annonce:

Consultez notre guide sur les prochains films Marvel , les scènes post-crédits Marvel, ainsi que sur la façon de regarder chaque film Marvel dans lordre chronologique.

Écrit par Maggie Tillman.