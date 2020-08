Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le mandalorien est devenu un succès instantané lors de sa sortie sur Disney + à la fin de 2019.Il est devenu un phare brillant dans le fandom de Star Wars, étant donné que la récente série de films Star Wars produits par Disney a quelque peu échoué de manière critique (bien que les films soient toujours considérés comme une boîte) succès au bureau). Le mandalorien a même été nominé pour 15 Emmys jusquà présent, y compris pour la série dramatique exceptionnelle.

Avec toute cette excitation autour du spectacle, Disney prépare bien sûr une saison deux. Voici ce que nous savons à ce jour sur The Mandalorian S2.

Vous pouvez vous attendre à ce que la plupart de vos favoris - qui ont survécu à la première saison - reviennent pour la saison deux. (Vous vivrez dans nos cœurs Kuill et IG-11).

Cela signifie évidemment que vous verrez plus de Mandalorian de Pedro Pascal, ainsi que The Child, ou Baby Yoda comme on lappelle plus communément. Les fans devraient également sattendre à voir Cara Dune de Gina Carano et Greef Karga de Carl Weathers, car ils ont tous été confirmés par Disney.

The Dark Saber était lune des questions brûlantes de la finale de la première saison de The Mandalorian. Le sabre laser unique a été créé par le premier Jedi mandalorien, Tarre Vizsla. Après sa mort, dautres Mandaloriens du clan de Vizsla ont acquis la lame et lont maniée alors quils régnaient sur Mandalore pendant des générations.

Lhistoire du sabre remonte à la plupart de la mythologie de Star Wars, avec même Dark Maul lutilisant à un moment donné. Comment cela se retrouve entre les mains de Moff Gideon reste un mystère. Nous pourrions voir une réponse bientôt, comme lacteur jouant Moff Gideon a déclaré à Deadline: "Cest une clé du passé de Moff Gideon."

Boba Fett a été vu pour la dernière fois tomber dans la fosse de Sarlacc sur Tatooine dans Return of the Jedi, mais il semble quil sest en quelque sorte échappé et apparaîtra dans la deuxième saison de The Mandalorian . Lacteur Temuera Morrison jouera le personnage, a déclaré Hollywood Reporter. Il a joué Jango Fett dans Attack of the Clones en 2002.

Si vous êtes fan de la série animée de Star Wars, vous attendez probablement depuis des années une version en direct du Padawan dAnakin Skywalker, Ahsoka Tano. Eh bien, les rumeurs indiquent que le personnage fait ses débuts dans la saison deux de The Mandalorian sur Disney + cet automne.

Le personnage a été créé à lorigine par lécrivain, réalisateur et producteur de The Mandalorian, Dave Filoni.

Elle a une histoire bien étoffée dans la série animée, où nous la voyons commencer comme une adolescente Padawan à Anakin pendant The Clone Wars, puis quand elle est plus âgée, nous la voyons aider à mener le combat contre lEmpire dans Rebels. Lune des parties les plus potentiellement intéressantes de lentrée dAhsoka dans The Mandalorian est quelle connaissait Yoda et pourrait avoir des connaissances à partager avec Mando sur lendroit où il pourrait trouver sa famille.

Ahsoka serait représentée par Rosario Dawson, qui est liée au rôle depuis quelle a répondu à un tweet sur le fait de jouer Ahsoka en 2017.

Un autre personnage créé pendant que Dave Filoni travaillait sur la série animée de Star Wars est Bo Katan, et des rapports récents indiquent que Katee Sackhoff, qui a exprimé le personnage dans Star Wars: Rebels, a de nouveau été choisi comme Bo Katan pour la nouvelle saison de The Mandalorian .

Dans Rebels, Bo Katan a reçu le Dark Saber de Sabine Wren pour unir les Mandaloriens contre lEmpire. Donc, fondamentalement, elle serait en mesure de combler les lacunes entre ce qui sest passé entre les Mandaloriens et lEmpire et de nous dire comment Moff Gideon a mis la main sur le Sabre noir.

Une partie de ce qui a rendu la première saison de The Mandalorian si spéciale était la distribution tournante de réalisateurs incroyables - en vedette par le showrunner John Favreau. Favreau est de retour pour la saison deux pour réaliser au moins un épisode. Dave Filoni, Bryce Dallas Howard et Rick Famuyiwa auront également chacun un épisode.

Quant aux nouveaux réalisateurs pour cette saison à venir, Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel) et Peyton Reed (Ant-Man et Ant-Man and the Wasp) devraient réaliser des épisodes. Carl Weathers fera également double emploi cette saison et réalisera un épisode.

Nous en avons discuté en détail dans la section ci-dessus, mais voici un résumé des acteurs et des membres de léquipe confirmés jusquà présent pour la saison deux:

Pedro Pascal - Le Mandalorien aka Din Djarin

- Le Mandalorien aka Din Djarin Giancarlo Esposito - Moff Gideon

- Moff Gideon Gina Carano - Dune de Cara

- Dune de Cara Carl Weathers - Greef Karga

- Greef Karga Baby Yoda - Lui-même

Les reportages sur les rumeurs de The Mandalorians sont devenus sa propre industrie artisanale, Jamie Lee Curtis et Michael Beihn faisant tous deux lobjet de rapports non confirmés sur les apparitions dans la deuxième saison de lémission. Mais notre rumeur préférée est que Timothy Olyphant rejoindra la série en tant que Cobb Vanth , un ancien esclave qui devient le shérif de Tatooine après la chute des Hutts, tout en arborant une armure mandalorienne.

En dautres termes, nous parlons de lespace Deadwood . Voici un résumé des membres de la distribution et de léquipe selon les rumeurs jusquà présent pour la deuxième saison de The Mandalorian:

Rosario Dawson - Ahsoka Tano

- Ahsoka Tano Temuera Morrison - Boba Fett

- Boba Fett Katee Sackhoff - Bo Katan

- Bo Katan Timothy Olyphant - Cobb Vanth

- Cobb Vanth Michael Beihn

Jamie Lee Curtis

Le mandalorien a été un succès si immédiat que Disney a demandé au showrunner Jon Favreau de commencer à filmer pour une deuxième saison peu de temps après la première de la première saison, qui a porté ses fruits, puisque le tournage de la saison deux sest terminé avant quil ne puisse être affecté par le verrouillage de la pandémie de coronavirus. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a confirmé que nous pouvons toujours nous attendre à ce que la saison 2 de The Mandalorian soit diffusée en octobre 2020.

Disney na pas publié de bande-annonce pour la saison deux.

Donc, au lieu de cela, voici une vidéo YouTube montrant chaque scène de Baby Yoda des quatre premiers épisodes de la première saison.

Consultez notre guide sur la façon de regarder chaque film et émission de télévision Star Wars dans le bon ordre.

Écrit par Maggie Tillman.