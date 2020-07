Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Thor est sur le point de revenir pour une quatrième sortie en solo dans lunivers cinématographique Marvel avec un nouveau film intitulé Thor: Love and Thunder.

Cest lun des films non-Avengers les plus attendus que Marvel ait jamais produits, compte tenu de certaines des nouvelles et des rumeurs qui ont circulé à ce sujet. De plus, notre prochaine aventure MCU est encore dans quelques mois, avec la sortie de novembre de Black Widow. En prévision de la prochaine destination du MCU, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour décomposer tout ce que nous savons jusquà présent sur Love and Thunder.

Un thème commun avec les adaptations comiques de Marvel pour le MCU est que les intrigues diffèrent généralement de manière petite mais incroyablement significative. La rumeur dit que Love and Thunder serait inspiré ou vaguement basé sur une série de bandes dessinées de Thor, écrites par Jason Aaron, qui voit Jane Foster prendre le manteau de Thor lorsque le Thor original perd la capacité de lever son marteau. La bande dessinée voit également Foster combattre le cancer.

Donc, nous verrons une femme Thor dans Love and Thunder. Il y a dautres rumeurs qui circulent à propos du film, comme un scénario spéculatif de Beta Ray Bill, ou la recherche possible par Valkyrie dune reine pour laider à gouverner Asgard, ou peut-être un lien avec les Gardiens de la Galaxie. Nous avons résumé ces rumeurs ci-dessous.

Gardez à lesprit quaucun dentre eux ou tous pourraient devenir vrais.

Endgame représentait la fin dun voyage dune décennie pour les Avengers; il devait également être le dernier film de Hemsworth, selon des informations sur son contrat de film. Cela nous a amenés à nous demander sil jouerait à nouveau le personnage. Cependant, un quatrième film de Thor a été annoncé dans le cadre des plans de la «phase quatre» de Marvel, avec une confirmation que Hemsworth reviendra en tant que dieu nordique.

Avec Thor de Hemsworth, Valkyrie de Tessa Thompson reviendra, avec un complot potentiel pour le film centré sur sa recherche dune reine pour laider à régner sur Asgard. Thompson a même laissé échapper récemment que la dernière version du script de Love and Thunder incluait des requins de lespace.

Il y a une autre star majeure des précédents films de Thor qui revient ... Natalie Portman, mais elle passe de lintérêt amoureux de Thor au dieu du tonnerre elle-même.

Nous vous pardonnerions si vous pensiez avoir fini de la voir dans les films Marvel. Portman a joué Jane Foster dans les deux premiers films de Thor, mais a cessé dapparaître dans ceux-ci après The Dark World de 2013. Thor a même mentionné la rupture des deux dans Avengers: Fin de partie. Cependant, lorsque Marvel a annoncé Love and Thunder à Comicon en 2019 , le réalisateur du film, Taiki Waititi, a révélé que le personnage de Portman revenait et brandissait Mjolnir en tant que version féminine de Thor.

Enfin, il a été confirmé que Christian Bale sera dans le prochain film Thor , mais le personnage exact quil jouera na pas encore été nommé par Marvel, ce qui a conduit à des spéculations rampantes. Une théorie potentielle suggère quil sagit de Beta Ray Bill, un extraterrestre au visage de cheval chargé dans les bandes dessinées de Marvel de conduire son peuple vers une nouvelle maison à travers la galaxie. Il finit même par gagner les pouvoirs de Thor.

Ce nest pas vraiment un méchant, mais il bat Thor et prend son marteau.

Oh, il y a un autre personnage confirmé à connaître: Korg. Taika Waititi reviendra pour parler de lami de Thor. Il écrira et réalisera également le film. Rappelez-vous - il a réalisé Ragnarok, que beaucoup pensent être lun des meilleurs et des plus humoristiques films de Thor.

En ce qui concerne les autres éléments connus jusquà présent sur Love and Thunder, il y avait beaucoup de battage médiatique à propos dun potentiel spin-off Asgardians of the Galaxy, étant donné la conclusion de Fin du jeu, qui a vu Thor quitter la Terre avec les Gardiens. Il y a eu peu de nouvelles sur ce quils ont fait, mais nous nous attendons toujours à ce que certains des Gardiens apparaissent, compte tenu de Vin Diesel, la voix de Groot, la affirmé.

Nous en avons discuté en détail dans la section ci-dessus, mais voici un résumé des acteurs et des membres de léquipe confirmés jusquà présent pour Love and Thunder:

Chris Hemsworth - De retour pour jouer à Thor

- De retour pour jouer à Thor Natalie Portman - De retour en tant que Jane Foster

- De retour en tant que Jane Foster Tessa Thompson - De retour en tant que Valkyrie

- De retour en tant que Valkyrie Christian Bale - Nouveau personnage; nom pas encore révélé

- Nouveau personnage; nom pas encore révélé Taika Waititi - De retour en tant que Korg et décrire et de diriger

Marvel Studios a temporairement interrompu le développement de pré-production de Thor: Love and Thunder en raison de la pandémie de coronavirus.

Il est actuellement prévu de sortir en salles le 11 février 2022.

Il ny a pas encore de bande-annonce pour le prochain Thor. Il na pas encore été filmé.

Consultez notre guide sur les prochains films Marvel , les scènes post-crédits Marvel, ainsi que sur la façon de regarder chaque film Marvel dans lordre chronologique.

Écrit par Maggie Tillman.