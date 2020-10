Les chaînes pour enfants Disney désormais exclusivement sur Disney + au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney + est désormais la maison exclusive de Disney Channel, Disney Junior et Disney XD au Royaume-Uni, avec toutes les séries et émissions disponibles uniquement via le service de streaming.

Les chaînes ne sont plus disponibles sur British TV, via Sky , Virgin Media , Now TV ou tout autre service de télévision.

Au lieu de cela, tous les contenus et émissions, tels que Doc McStuffins, Elena of Avalor et Descendents peuvent être diffusés à la demande via Disney + .

"Disney + est le nouveau foyer de toutes les émissions et films de Disney Channel au Royaume-Uni. Nous ajoutons des centaines dépisodes de séries populaires et adaptées aux familles, à apprécier lors de vos déplacements", a déclaré le directeur général du service de streaming, Luke Bradley-Jones.

Il est largement admis que la fermeture des chaînes était due au fait que des accords pour de nouveaux accords de distribution entre Disney et Sky, Virgin TV, etc. navaient pas été conclus.

Cela ne devrait toutefois pas affecter les autres pays et marchés: "The Walt Disney Company reste engagée dans notre activité de chaînes pour enfants et continue de signer des accords de distribution pour les chaînes Disney sur de nombreux marchés où Disney + est également disponible, dans le but de donner à nos fans plusieurs points dentrée de notre narration », a-t-il déclaré en juin 2020.

Disney + coûte 5,99 £ par mois au Royaume-Uni.

Écrit par Rik Henderson.