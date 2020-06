Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Disney a confirmé à Pocket-lint quil fermait ses chaînes pour enfants au Royaume-Uni, tous les contenus pour enfants étant exclusifs à Disney + à lavenir.

Disney Channel, DisneyXD et Disney Junior ne seront plus disponibles sur British TV, via Sky , Virgin Media ou tout autre service de télévision à partir du 1er octobre 2020. Ils ont déjà été supprimés de Now TV, les clients étant informés de leur suppression le 21 juin. .

Au lieu de cela, tout le contenu et les émissions, tels que Doc McStuffins, Elena of Avalor et Liv and Maddie seront exclusifs à Disney +. De nombreuses séries (sinon toutes) sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming.

"Le service direct aux consommateurs, qui a recueilli plus de 54,5 millions dabonnés dans le monde au cours de ses sept premiers mois, présentera désormais en avant-première tous les derniers films, séries et spéciaux des trois chaînes Disney, ainsi quun catalogue riche et extensif de Titres de Disney Channel au Royaume-Uni, dont Mickey Mouse Clubhouse, Descendants 3 et Phineas and Ferb ", nous a-t-on dit dans un communiqué.

Il a également laissé entendre que la fermeture des chaînes était due à des accords pour de nouveaux accords de distribution entre Disney et Sky, Virgin TV. etc, ne pas être frappé.

"La Walt Disney Company reste engagée dans notre activité de chaînes pour enfants et continue de conclure des accords de distribution pour les chaînes Disney dans de nombreux marchés où Disney + est également disponible, dans le but de donner à nos fans de multiples points dentrée pour notre narration", a-t-il ajouté.

Disney + coûte 5,99 £ par mois au Royaume-Uni.

