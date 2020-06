Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a 39 scènes post-crédit cachées comme des œufs de Pâques à la fin de tous les films de l univers cinématographique Marvel . Certains dentre eux existent simplement pour donner aux fans un rire supplémentaire avant de quitter le théâtre, mais beaucoup dentre eux contiennent des informations importantes qui jettent un pont entre les 20 films et tout en donnant aux fans quelque chose à mâcher alors quils se demandent où lunivers se dirigera ensuite .

Vous les avez peut-être manqués si vous avez couru aux toilettes ou éteint le téléviseur dès que vous avez vu le générique rouler. Ou peut-être les avez-vous surpris mais avez raté les références ou souhaitez en savoir plus. Quoi quil en soit, nous avons répertorié toutes les scènes post-crédit ci-dessous, vous pouvez donc toutes les regarder facilement, avec des liens vers Disney +. Nous avons également fourni un contexte pour vous aider à comprendre la chronologie du MCU.

Suivez notre guide ci-dessous pour en savoir plus sur chaque œuf de Pâques dans les scènes post-crédit MCU. En bas, vous trouverez une version sans spoiler avec des liens vers les scènes réelles si vous souhaitez les regarder.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Où le trouver: Fin des crédits

Dans cette scène située à la fin du générique dIron Man, on voit Tony Stark (Robert Downey Jr), qui - après avoir révélé son identité dIron Man - rentre chez lui pour retrouver Nick Fury (Samuel L Jackson) attendant dadmettre quIron Man nest pas le seul super-héros du monde. Les scènes post-crédit existaient-elles même avant que Marvel ne laisse un aperçu de tout un univers cinématographique à la fin de lIron Man de 2008?

Où le trouver: Avant le générique

Avant le générique de fin 2008, The Incredible Hulk, Marvel nous a donné un autre aperçu de lavenir des Avengers; nous voyons Tony Stark (Robert Downey Jr) approcher le général Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) dans un bar pour linformer quune équipe est en cours de constitution.

Cette scène est particulièrement intéressante pour lavenir du MCU, car Ross apparaît aux funérailles de Tony Stark dans le film Avengers: Fin de partie et devrait également apparaître dans Black Widow. Il y a aussi des rumeurs qui circulent sur une apparition dans la prochaine série Falcon et Winter Soldier Disney + et potentiellement même une équipe Thunderbolts à un moment donné dans le futur.

Cest le seul film actuellement non disponible sur une plate-forme de streaming, mais ce nest pas surprenant, étant donné que Marvel veut que vous loubliez de toute façon.

Où le trouver: Fin des crédits

Cette scène post-crédits nest rien dautre quun teaser direct pour Thor, sorti un an après la première dIron Man 2. La scène montre lagent du bouclier Phil Coulson (Clark Gregg) arrivant dans un désert au Nouveau-Mexique avant que le coup ne se détache pour révéler le marteau de Thor au centre dun cratère.

Où le trouver: Fin des crédits

Ceci est une autre scène post-crédit taquinant un futur film MCU. Il prévisualise les événements du premier film Avengers; nous voyons Nick Fury accueillir Erik Selvig (Stellan Skarsgard) dans une installation Shield afin quil puisse commencer à étudier le Tesseract. Cependant, Selvig est sous le contrôle de Loki (Tom Hiddleston).

Où le trouver: Fin des crédits

Dans cette scène à la fin du générique, nous voyons davantage de préfiguration du premier film Avengers, qui arriverait un an plus tard. Steve Rodgers (Chris Evans) fait son entraînement habituel de faire exploser des sacs de boxe avec ses poings lorsque Nick Fury apparaît et demande de laide pour sauver le monde.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

The Avengers est notre premier film avec deux scènes. Nous les voyons une fois le générique terminé.

La première scène se produit à mi-chemin et présente le titan fou, Thanos (Josh Brolin). Nous le voyons apprendre la défaite de Loki aux mains des Avengers. La deuxième scène est lune des scènes de crédit final les plus célèbres de Marvel: Les Avengers épuisés, après avoir défendu New York et vaincu une gigantesque armée extraterrestre envahissante, se réunissent pour un "Shawarma" ou une bouchée à manger.

Où le trouver: Fin des crédits

Dans cette scène à la fin du générique, on voit Tony Stark (Robert Downey Jr) raconter les événements du film à Bruce Banner (Mark Ruffalo), qui sest endormi. Pendant que cela se joue pour rire, Tony Stark assis avec Bruce pour une séance de thérapie improvisée le montre aux prises avec linquiétude quil ne peut pas sauver tout le monde, ce qui le conduit à créer Ultron.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

The Dark World nous donne deux autres scènes à la fin. Le premier se connecte à lavenir des Infinity Stones, comme nous le voyons les compatriotes de Thor, Sif (Jaime Alexander) et Volstagg (Ray Stevenson), donnent léther au collectionneur (Benicio Del Toro).

La deuxième scène, qui est à la fin du générique, voit Thor (Chris Hemsworth) revenir à Jane Foster (Natalie Portman), et les deux partagent une étreinte amoureuse. Pendant un certain temps, il semblait que cétait le sommet de la relation Thor / Jane Foster, alors que Portman cessait dapparaître dans le film, et plus tard, dans Fin du jeu, Thor faisait référence à une rupture apparente. Cependant, Portman reviendra pour Thor: Love and Thunder.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

Encore une double scène finale, sympa.

Le premier préfigure Avengers: lère dUltron. Nous voyons Wolfgang Von Strucker (Thomas Kretschmann) étudier le sceptre / la pierre mentale de Loki. Il se tourne vers deux survivants de tests impliquant le sceptre - Quiksilver (Aaron Taylor-Johnson) et Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

La deuxième scène est à la toute fin du générique et voit le soldat de lhiver (Sebastian Stan) se glisser dans une exposition sur le thème de Captain America dans un musée, où il remarque ensuite une partie de lexposition consacrée à sa vie passée.

Où les trouver: avant les crédits et à la fin des crédits

Le premier Guardians of the Galaxy a deux scènes post-crédit, et les deux cadrent bien avec la séquence drôle du film.

La première scène est avant le générique et voit maintenant-Baby Groot (Vin Diesel) danser tandis que Drax (Dave Bautista) aiguise ses couteaux. La deuxième scène voit le collectionneur (Benicio Del Toro) assis parmi les ruines de sa collection avant que le chien spatial russe Cosmos ne vienne se lécher le visage, ce qui rend Howard le canard dégoûtant.

Où le trouver: à mi-parcours des crédits

Cette scène montre Thanos (Josh Brolin) enfiler le gant Infinity avant de déclarer: "Très bien, je vais le faire moi-même", alors quil part ensuite pour obtenir toutes les pierres Infinity et pour faire une confrontation finale avec les Avengers. Ce moment fait de Thanos le principal antagoniste de lunivers.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

Voici une autre double séquence post-crédit de Marvel à la fin dAnt-Man, chaque scène préfigurant un futur film MCU.

La première scène voit Hank Pym (Michael Douglas) révéler un prototype de costume Wasp à sa fille Hope (Evangeline Lilly), faisant allusion à la suite de Ant-Man et The Wasp. La deuxième scène montre un extrait de Captain America: Civil War, où nous voyons Steve Rodgers (Chris Evans) et Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) ont capturé Bucky Barnes (Sebastian Stan) et discutent de ce quil faut faire avec lui.

Sam dit ensuite quil connaît un gars qui pourrait être en mesure daider, faisant allusion à sa rencontre avec Ant-Man (Paul Rudd).

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

Il y a deux scènes de fin dans Captain America: Civil War. Le premier voit Steve Rodgers (Chris Evans) à Wakanda, où il voit Bucky (Sebastian Stan) sendormir cryogéniquement tandis que les Wakandais découvrent un moyen de défaire sa programmation mentale. Il rencontre ensuite TChalla (Chadwick Boseman), qui linforme quil peut rester à Wakanda aussi longtemps quil en a besoin.

La deuxième scène montre Peter Parker (Tom Holland) rentrant chez lui dans le Queens. Sa tante May (Marisa Tomei) senquiert dun œil noir frais de son temps avec Tony Stark. À la fin, il inspecte son web-slinger et découvre que Tony la modifié pour quil émette un symbole Spider-Man.

Où les trouver À mi-parcours des crédits et à la fin des crédits

Le docteur Strange a également deux scènes post-crédit. La première est une scène de Thor: Ragnarok; Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) demande pourquoi Thor a amené Loki sur Terre, avant que les deux ne parviennent à un accord selon lequel le docteur Strange les aidera sils reviennent immédiatement à Asgard.

La deuxième scène voit lancien allié de Strange Mordo (Chiwetel Ejiofor) attaquer Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt), qui avait auparavant aidé Strange. Mordo montre clairement quil est une menace future lorsquil décrit les sorciers comme le docteur Strange comme le principal problème du monde.

Où les trouver: il y en a cinq dans lensemble des crédits

Guardians of the Galaxy Vol II a établi la norme pour les scènes post-crédit avec cinq à trois de plus que tout autre film MCU. Bien sûr, la plupart dentre eux ne sont que de petits sketchs humoristiques, comme Stan Lee parlant aux Watchers, Starlord (Chris Pratt) traitant dun adolescent Groot et Kraglin (Sean Gunn) poignardant accidentellement Drax avec la flèche de Yondu. Les deux autres scènes sont des taquineries qui nont pas encore été payées.

sans suivre le sacrifice de Yondu, Stakar Ogord (Sylvester Stallone) rassemble son ancienne équipe dont Yondu faisait partie dans le passé. Que cette équipe réapparaisse dans les prochains Gardiens de la Galaxie ou se retrouve dans un spin-off Disney + , nous devrons attendre.

Lautre scène montre Ayesha (Elizabeth Debicki), chef du Souverain, révélant quelle crée une créature capable de tuer les Gardiens de la Galaxie. Elle la nommé Adam, qui est une référence au personnage de Marvel Comics Adam Warlock .

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

Il y a deux scènes dans Homecoming. La première montre quAdrian Toomes (Michael Keaton) sest approché en prison de lidentité de Spider-Man, mais Toomes refuse de révéler ce quil sait. La deuxième scène vient à la fin du générique; Captain America de Chris Evan filme un message dintérêt public sur limportance de la patience avant de faire savoir à vous et au public que vous navez tous rien attendu.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

La première scène supplémentaire dans Thor: Ragnarok montre Thor et Loki réconciliés discutant des plans pour lavenir du peuple asgardien lorsquun grand vaisseau spatial apparaît juste à lextérieur du leur. Bien sûr, nous apprendrons plus tard dans Avengers: Infinity War que le navire appartient à Thanos.

La deuxième scène arrive à la fin du générique et voit le Grand Maître (Jeff Goldblum) gérer les retombées de la révolution sur Sakaar.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

La première des deux scènes supplémentaires de Black Panther montre TChalla (Chadwick Boseman) révélant à lONU que Wakanda est une superpuissance technologique et sengageant à aider le monde. La deuxième scène montre que Bucky Barnes (Sebastian Stan) sest réveillé et semble être récupéré de sa programmation mentale. Il est visité par Shuri (Letitia Wright), qui lui dit quil a beaucoup de rattrapage à faire.

Où le trouver: Fin des crédits

Avengers: Infinity War na quune seule scène supplémentaire, et il préfigure la relation de Nick Fury avec le capitaine Marvel (Brie Larson) et son retour éventuel sur Terre sans suivre le Snap. Alors que les effets du Snap se déroulent autour de lui, Nick Fury (Samuel L Jackson) envoie une communication à une personne inconnue via un bip super-chargé. Et puis, il sestompe.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

Il y a deux scènes de fin dans la suite de Ant-Man de 2015. La seule scène à la fin est juste pour rire; il montre une fourmi géante jouant de la batterie électrique de Scott. Lautre vient à mi-chemin des crédits et est essentiel à lélément voyage dans le temps de Avengers: Fin de partie, car il voit Scott (Paul Rudd) se diriger vers le royaume quantique au moment où Thano claque des doigts.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

Captain Marvel 2019 propose deux scènes de crédit final, dont lune présente Avengers: Fin de partie. Alors quun groupe dAvengers discutent du téléavertisseur trouvé où Fury sest désintégré, le capitaine Marvel (Brie Larson) se présente dans la pièce et demande à savoir ce qui est arrivé à Fury.

Lautre scène explique comment Fury a récupéré le Tesseract de Goose the Cat.

Où le trouver: N / A

Donc, le plus grand film MCU de tous nincluait pas de scène post-crédit, mais il y a un petit rappel que les fans purs et durs pourraient avoir repris en attendant les crédits. Alors que le générique commence à diminuer, vous pouvez entendre le son de Tony Stark battre le fer en forme pour son premier costume.

Où les trouver: à mi-parcours des crédits et fin des crédits

Spider-Man: loin de chez soi avait deux des scènes post-crédit les plus importantes à ce jour. Dans la première scène, nous voyons Peter Parker (Tom Holland) et MJ (Zendaya) en train de terminer une élingue sur le Web dans la ville lorsque les nouvelles arrivent sur une télévision voisine. J Jonah Jameson (JK Simmons) diffuse une vidéo falsifiée avec Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) épinglant ses propres actions sur Spider-Man et révélant la véritable identité du héros.

Dans la dernière scène supplémentaire, nous voyons Nick Fury (Samuel L Jackson) et Maria Hill (Cobie Smulders) étaient en fait les Skrulls qui changent de forme, Talos (Ben Mendelsohn) et Soren (Sharon Blynn), et ils appellent le vrai Nick Fury, qui est actuellement à bord dun vaisseau Skrull dans lespace lointain.

