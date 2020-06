Voici quand Frozen 2 arrive à Disney + au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Disney a annoncé que Frozen 2 fera ses débuts sur Disney + au Royaume-Uni le mois prochain - le service de streaming inclura le film à partir du 3 juillet.

Jusquà présent, le film nétait disponible que sur Disney + aux États-Unis, en Australie et aux Pays-Bas - mais pas au Royaume-Uni où Disney + a été lancé fin mars. Frozen 2 étant lun des contenus les plus attendus de Disney ces derniers temps, il constituera probablement lépine dorsale dune poussée estivale pour le service de streaming, qui compte apparemment environ 55 millions dutilisateurs actifs dans le monde.

Frozen 2 était auparavant disponible numériquement au Royaume-Uni, mais vous auriez dû le payer spécifiquement via Sky Store ou dautres services de paiement à télécharger. Dans le cadre du lancement, Disney + UK diffusera également un documentaire de "making of" intitulé Into the Unknown: Making Frozen 2 à partir du 26 juin.

Disney + propose déjà une vaste sélection de films et démissions de télévision Marvel Studios, de films Star Wars et Pixar, ainsi que tous les classiques de Disney, y compris Frozen original.

Frozen 2 suit à nouveau Elsa qui, avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, voyage pour trouver la source de ses pouvoirs magiques et sauver le royaume dArendelle.