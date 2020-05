Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Disney, pour célébrer la Journée nationale du streaming, a annoncé une nouvelle série de Muppets qui sera exclusive à Disney +.

Appelée Muppets Now, la série originale sera diffusée le 31 juillet sur le service. Muppets Now a été décrit comme une comédie de situation improvisée. Disney a dabord taquiné le spectacle en août dernier ... puis il est devenu silencieux. Maintenant, il révèle enfin une date de sortie et un art pour le spectacle, donnant aux fans impatients un aperçu de certains acteurs, dont Kermit la grenouille et Miss Piggy.

Muppets Now est la première série originale de Muppets Studio pour Disney +. La première saison comprendra six épisodes.

Voici la logline de lémission:

«Scooter se précipite pour fixer ses délais de livraison et télécharger la toute nouvelle série Muppet pour le streaming. Il savère que les épisodes sont attendus maintenant, et il devra surmonter les obstacles, les distractions et les complications que le reste du gang Muppet lui lance. »

Disney a également déclaré que Muppets Now est «débordant de folie spontanée, détoiles invitées surprenantes et de plus de grenouilles, de porcs, dours (et dautres) que ce qui est légalement autorisé». Les téléspectateurs pourront voir les Muppets se détacher "avec le genre de stupidité stupéfiante et de plaisir sincère qui les a dabord rendus célèbres ".

MuppetsNow sera disponible sur Disney + aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde pour commencer. Pour en savoir plus sur Disney +, y compris son fonctionnement et son coût, consultez notre guide ici.