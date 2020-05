Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cest le 4 mai et Disney + a quelques friandises liées à Star Wars en magasin pour célébrer.

Pour commencer, Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible pour regarder sur la plateforme de streaming - une semaine après sa sortie sur disque et en 4K Dolby Vision, pour démarrer. Tout comme lépisode 1 du documentaire The Mandalorian Disney Gallery, maintenant que la série sest terminée au Royaume-Uni.

Le plaisir ne sarrête pas là, car une gamme de nouveaux avatars de profil est également disponible.

Vous pouvez maintenant choisir dêtre un porg, DO de Rise of Skywalker, un 332nd trooper, Jabba the Hutt, Bo Katan, Captain Rex ou la version de la série animée Clone Wars de Darth Maul.

Il y aura également des "reprises dart" sur le service Disney + , conçu autour des films, Star Wars Universe et le 4 mai lui-même.

1/5 Disney

Nous aimons particulièrement le concept art original pour C-3PO et R2-D2 de Ralph McQuarrie, choisi comme en-tête.

Vendredi dernier, le dernier épisode de The Mandalorian au Royaume-Uni et en Europe a également pris fin.

Disney + a également ajouté Star Wars: Résistance à la plate-forme récemment, il y a donc beaucoup à vous proposer aujourdhui.

