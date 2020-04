Disney + obtient Star Wars The Rise of Skywalker le 4 mai

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous sommes bientôt le 4 mai et cela signifie, bien sûr, quil est presque temps pour les célébrations du 4 mai de Star Wars. Et, quel meilleur début que de rendre Star Wars: The Rise of Skywalker disponible pour voir sur Disney + pour tous les abonnés?

Cest exactement ce que fait Disney - le dernier chapitre de la série de films Star Wars et le dernier de la saga Skywalker seront disponibles à regarder sur Disney + à partir du 4 mai sans frais supplémentaires.

Cela ira sans doute contrarier certains qui ont payé le film sur disque ou au format de téléchargement numérique récemment (nous navons acheté que récemment la version Blu-ray 4K nous-mêmes), mais tout le monde sera stupide à lidée dêtre capable de regarder tous les films sur le service de streaming, du début à la fin. Et tout en 4K HDR pour démarrer.

Star Wars: The Rise of Skywalker sera disponible sur Disney + dans toutes les régions où le service est également disponible, pas seulement aux États-Unis et au Canada. Cela signifie que le Royaume-Uni lobtiendra en même temps. La seule exception est les Pays-Bas, qui lobtiendront plutôt le 5 mai, grâce aux vacances commémoratives du pays.

Les fans de UK Star Wars auront également un régal le 1er mai avec le dernier épisode de The Mandalorian disponible ce jour-là - le moment idéal pour vous mettre en appétit pour le film.