Disney + disponible sur les appareils Now TV, en streaming jusquà 4K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Comme promis précédemment, Disney + est désormais disponible sur les appareils intelligents Now TV . Une application est disponible en téléchargement sur lApp Store.

De plus, ceux qui disposent dune Now TV Smart Box 4K peuvent diffuser du contenu Disney + en Ultra HD - ce qui nest pas encore disponible sur Sky Q.

Lapplication Now TV Disney + fonctionne de la même manière que les applications du service de streaming pour dautres appareils. Vous devez dabord enregistrer un compte Disney + sur disneyplus.com car vous ne pouvez pas vous inscrire via lapplication elle-même, mais une fois que vous êtes connecté, toutes les autres options sont disponibles dès le départ.

Cela inclut des profils pour jusquà six membres de la famille et le contrôle parental, y compris un profil dédié aux enfants.

squirrel_widget_187869

Il convient de noter, cependant, que tout le contenu Disney + est limité à un âge de 12 ans de toute façon, donc le profil des enfants est spécifiquement destiné aux plus jeunes.

"Avec larrivée de lapplication Disney +, les clients peuvent désormais profiter du nouveau service de streaming de Disney aux côtés de la série doriginaux Sky de Now TV, de coffrets primés, de films à succès et démissions pour enfants préférées", a déclaré la directrice générale de Now TV, Marina Storti.

"Ce nouvel ajout élargit la gamme de contenu disponible sur nos appareils et contribue à simplifier davantage la difficulté de naviguer sur plusieurs entrées TV pour trouver ce que vous voulez regarder."

Le Now TV Smart Stick est disponible à partir de seulement 24,99 £ et, ainsi que le contenu Now TV et maintenant Disney +, il peut être utilisé pour accéder à BBC iPlayer, ITV Hub et Netflix, entre plusieurs autres services de streaming gratuits et payants.

squirrel_widget_143487