Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Disney et ses filiales continuent d'ajuster la date de sortie de leurs prochains films.

En raison de la pandémie du coronavirus, plusieurs studios hollywoodiens ont été obligés de reporter indéfiniment les productions initialement prévues pour les salles ce printemps et cet été. Maintenant, Disney fournit plus de clarté sur la date à laquelle certains films Disney, Marvel et Fox seront enfin en première.

Voici la liste complète des films Disney et Marvel à venir et leurs dates de première.

Date de sortie Black Widow : Ouverture en salles le 6 novembre 2020

Le retard de Black Widow a fait reculer plusieurs autres titres Marvel de plusieurs mois après leur date de sortie originale.

Date de sortie Eternals : Ouverture en salles le 12 février 2021

Date de sortie de Shang-Chi : Ouverture en salles le 7 mai 2021

Doctor Strange 2 date de sortie : Ouverture en salles le 5 novembre 2021

Thor : Love And Thunder Date de sortie : Ouverture en salles le 18 février 2022

Black Panther 2 Date de sortie : Ouverture en salles le 6 mai 2022

Date de sortie Captain Marvel 2 :Ouverture en salles le 8 juillet 2022

Date de sortie d' Artemis Fowl : Première sur Disney+ à l'été 2020

Date de sortie deMulan : Ouverture en salles le 25 juillet 2020

Date de sortie de Free Guy : Ouverture en salles le 11 décembre 2020

Jungle Book Date de sortie : Ouverture en salles le 30 juillet 2021

En termes de films provenant de The Walt Disney Company, oui, il y a d'autres projets qui ont été reportés. La

cinquième Indiana Jones sans titre de Disney a été retardée de 2021 au 29 juillet 2022. La Jungle Cruise du studio a également été repoussée d'un an au 30 juillet 2021. Pendant ce temps, Searchlight Pictures, propriété de Disney, a retardé The French Dispatch de juillet au 16 octobre 2020. Oh, et Fox New Mutants n'a pas de nouvelle date de sortie, mais Pixar's Soul est toujours fixé pour le 20 juin.

À l'heure actuelle, il y a plus d'un million de cas de nouveau coronavirus, un virus qui cause la maladie respiratoire connue sous le nom de COVID-19. Il se répand rapidement dans le monde entier et est actuellement une pandémie qui compte plus de 50 000 décès. Partout, les gouvernements ont donc imposé des quarantaine, forçant les salles de cinéma dans presque toutes les villes, tous les États et tous les pays à fermer leurs portes.

La grande majorité des productions ont donc été reportées et doivent être reportées. Chaque titre aura besoin d'une sortie théâtrale la plus complète possible à travers le monde, sinon nous soupçonnons que leurs studios et distributeurs subiront des pertes catastrophiques.