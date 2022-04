Comment obtenir Disney Plus sur Sky Q

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez Sky Q et que vous avez trouvé cet article, vous vous demandez probablement comment obtenir Disney+ et comment regarder des films de Disney, comme The Mandalorian, et des émissions de télévision, comme Grey's Anatomy.

Disney+ est disponible sur Sky Q via l'application Disney+ et voici comment y accéder.

L'application Disney+ est disponible dans la section Apps du menu de Sky Q. Vous la verrez peut-être dans la section Featured Apps, sinon faites défiler la page jusqu'à ce que vous la trouviez et connectez-vous.

Pour trouver la section Apps, cliquez sur le bouton Home de votre télécommande Sky. Dans l'onglet Accueil du menu de gauche, appuyez sur la flèche de droite et sur la flèche du bas. La section Apps se trouve sous vos enregistrements et la section Continue Watching.

Oui. Disney+ est disponible sur Sky Q en tant que service entièrement intégré comme Netflix, mais vous pouvez également vous abonner au service séparément.

Si vous vous abonnez par le biais de Sky, les émissions de Disney+ sont affichées aux côtés de Sky (et de Netflix si vous avez un abonnement par le biais de Sky) dans le guide des programmes (EPG). Si vous vous abonnez séparément, les émissions Disney+ n'apparaîtront pas aux côtés des émissions ou des recommandations de Sky, mais vous pouvez toujours accéder au service complet via l'application Disney+.

NOW dispose de l'application Disney+ dédiée, disponible sur le NOW app store.

Vous devrez vous inscrire au service Disney+ par l'intermédiaire de Disney et, comme Netflix, Disney+ n'est pas inclus dans les abonnements de NOW.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Britta O'Boyle.