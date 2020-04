Comment obtenir Disney+ sur Sky Q

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous avez Sky Q et que vous êtes venu à cet article, vous vous demanderez probablement comment obtenir Disney+ dessus et comment vous pouvez regarder les mouvements Disney et la télévision aujourd'hui (oui, nous savons que vous voulez voir The Mandalorian).

Disney+ est maintenant lancé au Royaume-Uni et en Irlande et est disponible sur Sky Q via l'application Disney+ - nous allons vous montrer comment vous y rendre.

L'application Disney+ est maintenant disponible dans la section Applications du menu Sky Q - vous devrez faire défiler assez loin.

C' est juste au bas de cette section, bien en dessous de Spotify, Netflix et d'autres applications pour une raison quelconque.

Vous n'avez pas l'application ? Ne paniquez pas . Votre boîte n'a pas été mise à jour. Un cycle d'alimentation complet est généralement l'astuce ici - assurez-vous que votre boîte a une connexion Internet à tout moment. Parfois, même si la connectivité Internet est présente, la boîte a besoin d'un peu de temps pour se réunir.

Pas encore, bien qu'il arrive. Disney+ n'est pas encore disponible sur Sky Q en tant que service entièrement intégré comme Netflix à l'heure actuelle. Ainsi, vous ne verrez pas les émissions Disney+ aux côtés des émissions Sky (et Netflix si vous avez un abonnement via Sky) dans le guide du programme (EPG).

Lorsqu' il sera disponible, vous devrez vous abonner à Disney+ via Sky si vous souhaitez qu'il soit entièrement intégré. C'est un peu honteux pour les personnes qui ont décroché l'offre de précommande Disney+.

Maintenant TV va obtenir l'application dédiée dans « les mois à venir » - pas maintenant comme nous l'avions prévu précédemment.

