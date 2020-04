Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Marvel a sorti Endgame lannée dernière, et bien quil ait mis fin à certains des héros les plus puissants de la Terre et ait servi de finale aux premières phases de lunivers cinématographique Marvel ou de la saga Infinity, le MCU continuera.

Aussi difficile que cela puisse être dimaginer un MCU sans les super-héros que nous avons appris à aimer au cours de la dernière décennie de plus de vingt blockbusters, il est réconfortant de savoir que lunivers nest pas terminé. Cela conduit à la question de ce qui va suivre, et Marvel Studios a déjà annoncé une douzaine de nouveaux films et émissions et leurs dates de sortie, ainsi que huit autres films et émissions en attente de dates de sortie.

Alors, voici tout ce que vous devez savoir sur la suite du MCU. Nous avons également inclus des détails sur les films annexes, comme le prochain film Morbius et la suite Venom, qui font partie de Spider-Man Universe de Sony.

Date de sortie: 6 novembre 2020

Nous savons que le personnage Black Widow se sacrifie dans Avengers: Fin de partie pour obtenir la pierre dâme et vaincre Thanos, mais cela na pas empêché Marvel davancer avec son personnage dans le MCU. Un film solo de Black Widow explorera le passé mystérieux du personnage. Il se situe entre les événements de Captain America: guerre civile et guerre à linfini, et il a David Harbour avec Scarlett Johansson comme la réponse de lUnion soviétique à Captain America, Red Guardian.

Date de sortie: août 2020 (sur Disney +)

Le premier des nouveaux spectacles Marvel réalisés pour Disney + verra deux visages familiers: Falcon dAnthony Mackie et Winter Soldier de Sebastian Stan. Dans une petite surprise, le méchant quils seront tous deux chargés darrêter est le baron Zemo de Daniel Bruhl, qui était le méchant de Captain America: Civil War. Ils devront également faire face à John Walker, joué par Wyatt Russell, que le gouvernement a choisi de brandir le bouclier de Captain America.

Date de sortie: décembre 2020 (sur Disney +)

WandaVision verra Wanda Maximoff dElizabeth Olsen revenir pour une aventure qui lui est propre, exclusivement sur le nouveau service de streaming Disney +. Lémission mettra en vedette Vision de Paul Bettany, que nous avons vu pour la dernière fois se faire écraser la tête / exploser par Thanos. Les premières rumeurs et les premiers aperçus de la bande-annonce montrent que le couple vit peut-être dans une fausse réalité créée par Wanda à partir démissions de télévision classiques comme I Love Lucy.

Date de sortie: 12 février 2021

Les Eternals sont une ramification de lhumanité et effectivement immortels, et ils ont chacun différents types de pouvoirs. Selon la série comique que vous lisez, les personnages peuvent être détruits au point quil ne reste que des molécules, et pourtant, ils peuvent encore se régénérer. Ils étaient les protecteurs originaux de la Terre et se battent souvent contre les déviants, qui ont des pouvoirs similaires aux éternels.

Une date de sortie pour novembre 2020 a été annoncée au SDCC 2019. Lactrice Angelina Jolie est attachée à la star en tant que guerrière Thena, avec Kumail Nanjiani, Selma Hayek et Richard Madden avec elle. Et Kit Harrington devrait jouer le rôle du Black Knight brandissant lépée.

Date de sortie: 7 mai 2021

Shang-Chi est le premier super-héros asiatique pour Marvel à être mis sur grand écran. Simu Liu a été choisi comme maître de Kung-Fu, Shang Chi et Destin Daniel Cretton en sera le directeur. Ce film verrait le Mandarin comme le méchant. (Le mandarin est un peu dans Iron Man 3, avec Ben Kingsley jouant le rôle. Cependant, dans Iron Man 3, le mandarin nétait quun acteur payé par le vrai méchant, Aldrich Killian.) Un autre acteur jouera le mandarin à Shang- Film Chi et devrait être plus comme le méchant de la bande dessinée.

Quant aux "Ten Rings" dans le titre, les purs et durs Marvel le reconnaîtront comme un rappel à lorganisation terroriste Ten Rings qui a kidnappé Tony Stark dans le premier film MCU, Iron Man. Ainsi, Shang-Chi pourrait faire face à une version renaissante de lorganisation terroriste dirigée par le Mandarin.

Date de sortie: printemps 2021 (sur Disney +)

Le Loki de Tom Hiddleston revient! Cette fois, il vient à Disney +. Cependant, nous ne verrons pas plus de Loki qui est mort en essayant de sauver son frère dans la guerre à linfini. Au lieu de cela, le spectacle sera centré sur les Loki qui se sont échappés après la bataille de New York - lors des escapades dans le temps dans Endgame. En dautres termes, une version de Loki qui na pas commencé son tour vers les bons gars.

Les premières rumeurs semblent indiquer que Loki voyage dans le temps pendant la série, mais on ne sait pas grand-chose dautre. Michael Waldron servira de showrunner pour Loki; il a auparavant travaillé comme scénariste et producteur pour la série animée à succès Rick and Morty.

Date de sortie: 5 novembre 2021

Après la sortie de Spider-Man: loin de chez soi en 2019, il y a eu lannonce dune rupture entre Marvel Studios et Sony Pictures qui empêcherait le Spider-Man de Tom Holland dapparaître dans plus de films MCU. Heureusement, des têtes plus fraîches ont prévalu, et les studios ont accepté de continuer à travailler ensemble et ont annoncé la date de sortie du troisième film Spider-Man sans titre.

Le film couvrira probablement les événements de la dernière cinématique de Far From Home, qui voit lidentité réelle de * spoiler * Spider-Man.

Date de sortie: été 2021 (sur Disney +)

What If ... est un spectacle danimation Marvel à venir à Disney +. Il est basé sur des bandes dessinées du même nom. Il mettra en vedette Jeffrey Wright dans The Watcher, un membre dune race dêtres qui regarde les événements du MCU. Chaque épisode se concentrera sur une question différente de style "Et si", comme: Que faire si les Quatre Fantastiques nont jamais obtenu leurs pouvoirs, et si Captain America et Iron Man parlaient de leurs différences pendant la guerre civile?

Date de sortie: automne 2021 (sur Disney +)

Le dernier spectacle Disney + annoncé par Disney au San Diego Comic-Con 2019 verra Jeremy Renner revenir sous le nom de Clint Barton (alias Hawkeye). La série mettra en vedette le tireur délite entraînant une nouvelle Hawkeye féminine nommée Kate Bishop, qui serait interprétée par Hailee Steinfeld. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la production sur Hawkeye a été retardée ou annulée fin 2019, mais Disney a déclaré que le spectacle allait de lavant.

Date de sortie: 11 février 2022

Chris Hemsworth devrait revenir en tant que dieu du tonnerre pour le quatrième film de Thor, mais il nest plus la star. Au lieu de cela, il remettra Mjolnir à son ancien amour, Jane Foster, joué par Natalie Portman. Après le succès de Thor: Ragnarok, Taika Waititi reviendra à diriger et Tessa Thompson reviendra également en tant que Valkyrie, la reine dAsgard. Christian Bale devrait jouer le rôle dun méchant non annoncé.

Date de sortie: 5 mars 2022

La suite du docteur Stephen Strange de Benedict Cumberbatch a été confirmée au San Diego Comic-Con 2019, avec la surprise que Wanda Maximoff dElisabeth Olsen aidera le docteur Strange. La rumeur veut que lintrigue du film à venir soit centrée sur quelque chose qui se passe dans lunivers Marvel, peut-être commencé par Wanda dans WandaVision, ce qui conduira à des univers alternatifs fusionnant de manière destructrice, et Doctore Strange devra vraisemblablement régler la situation dans Multiverse of Madness .

Date de sortie : 6 mai 2022

Le Black Panther original est le film solo le plus rentable du MCU, avec seulement les films Avengers en tête. Chadwick Boseman devrait revenir et Ryan Coogler revient pour diriger et écrire la suite. Les rapports les plus récents ont affirmé que le méchant dans ce film à venir pourrait être Namor , un anti-héros qui est le chef de la civilisation sous-marine Atlantis.

Date de sortie: 8 juillet 2022

Captain Marvel est lun des plus récents Avengers, et nous savons que, grâce au succès du premier film, il y aura une suite au hit de 2019, avec des rumeurs le liant à une date de 2022 juste après Black Panther 2. Nous avons beaucoup moins dune idée de lendroit où le film sera situé dans le plus grand MCU. Le premier Captain Marvel se déroule en 1995, et nous ne savons pas quel a été le personnage de Brie Larson entre cette date et son apparition dans Endgame. Il y a une tonne de points faibles du premier film qui pourraient fournir lhistoire dun autre plateau de cinéma dans le passé.

Il y a aussi la scène de fin de générique de Far From Home. Il mettait en vedette Nick Fury de Samuel L Jackson à bord dun vaisseau spatial, qui pourrait être lié au prochain film Captain Marvel.

Date de sortie: non annoncé

Ce troisième film des Gardiens devait initialement sortir en salles beaucoup plus tôt, mais Marvel la retardé en annonçant que James Gunn, lauteur et réalisateur des deux premiers films, reviendrait pour un troisième épisode (il était occupé à travailler sur Suicide Squad - doù le délai).

Nous navons pas de détails précis sur ce que pourrait être lintrigue pour le nouveau film, mais cela pourrait voir les Gardiens à la recherche de Gamora, qui manquait à la fin de Fin du jeu, ou cela pourrait révéler le personnage taquiné Adam Warlock, prévisualisé à la fin of Guardians 2. Quoi quil en soit, Thor a sauté à bord du navire Guardians dans Endgame pour trouver son vrai moi dans lespace, alors nous prendrons avec plaisir deux heures de plus de lui.

Peut-être, nous le verrons plus comme un personnage centré sur lespace, tandis que la version Jane Foster de Thor reste sur Terre.

Date de sortie : non annoncé

Oubliez complètement tous les films précédents en ce qui concerne ce Fantastic Four.

Les Fantastic Four font partie des premiers personnages de bandes dessinées de Marvel depuis leur création. Tout ce succès, cependant, ne sest pas encore traduit sur grand écran, avec trois films produits depuis 2005, et aucun dentre eux na connu un succès particulier. Cela va probablement changer avec le prochain film Fantastic Four, alors que Marvel a acquis les droits pour le produire et ajouter le quatuor au MCU.

On ne sait pas quand on peut sattendre à ce film, mais le président de Marvel, Kevin Feige, a annoncé quil était en développement au San Diego Comic-Con 2019. Cependant, il nétait pas inclus dans la programmation de la phase quatre, ce qui signifie quil arrivera probablement en 2022 ou au-delà dans le cadre de la phase cinq. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles le leader de Fantastic Four, Reed Richards, pourrait apparaître dans Doctor Strange dans le Multiverse of Madness.

Date de sortie : non annoncé

Après avoir remporté un Oscar du meilleur acteur, Mahershala Ali a organisé une réunion avec Marvel et leur a fait savoir quil voulait jouer le chasseur de vampires Blade. Marvel Studios a annoncé son casting au San Diego Comic-Con 2019, mais on ne sait pas grand-chose sur le film. Puisquil na pas été officiellement annoncé dans le cadre de la phase quatre, nous supposerons que nous ne verrons pas le chasseur de vampires brandissant lépée avant 2022.

Date de sortie: non annoncé

Alors que lessentiel de lenthousiasme avec lachat de Fox Films par Disney était centré sur les futurs films potentiels pour les X-Men et les Fantastic Four, il était facile doublier que Disney possède maintenant le super-héros noté Deadpool, et si lon en croit les rumeurs , il fera une apparition dans une scène de fin de générique dans Black Widow. En ce qui concerne son propre film, cependant, nous savons que Disney et Ryan Reynolds travaillent sur le projet, mais nous ne nous attendons pas à ce quil arrive avant le début de la phase cinq de Marvel en 2022.

Date de sortie: inopinée

Disney a annoncé que Mme Marvel serait transformée en un spectacle en direct pour Disney +. Le vrai nom de Mme Marvel est Kamala Khan, et le personnage a fait ses débuts en 2013 en tant que musulman pakistanais-américain du New Jersey. Elle est devenue lun des plus grands succès récents de Marvel Comics dans le court laps de temps depuis sa création. Comme la série na été annoncée que récemment, il ny a pas beaucoup dinformations en termes de casting ou de date de sortie, mais nous pensons quelle débutera fin 2021 au plus tôt ou très probablement en 2022.

Date de sortie: non annoncé

Moon Knight est plus proche de la fin Deadpool du spectre en ce qui concerne les héros Marvel. À lorigine un pistolet loué nommé Marc Spector, il est sauvé par les dieux égyptiens lorsquil est laissé pour mort dans le désert et revêt le manteau de Moon Knight. Il a plusieurs personnalités et est généralement un peu fou. Il ny a pas grand-chose à faire pour lancer des rumeurs à ce stade (les doigts croisés pour Shia Lebeouf), mais le spectacle devrait faire ses débuts après Mme Marvel et avant la prochaine entrée.

Date de sortie: non annoncé

Nous vous pardonnerons si vous pensez que ce nest quune version fille du Avenger le plus fort, mais Jennifer Walters est un personnage à part entière dans Marvel Comics. Bruce Banner est son cousin et elle acquiert ses pouvoirs lors dune transfusion sanguine, mais elle est beaucoup plus à laise avec un gros alter ego vert que son cousin. Bien sûr, Marvel va probablement changer une partie de son histoire dorigine. Elle sera un ajout passionnant au MCU. Il ny a pas encore de casting sur la série Disney +; il devrait faire ses débuts quelque temps après Moon Knight.

Ce sont des films que Disney na pas confirmés, mais comme il détient les droits sur ces franchises, les films suivants sont attendus:

Date de sortie: inconnue

Un cinquième film Avenger aura certainement lieu, mais la phase quatre (alias la prochaine étape) du MCU a été annoncée sans la grande équipe qui a clôturé les trois premières phases. Nous sommes donc à au moins quatre ans du prochain film Avengers.

Rappelez-vous également que depuis que le premier Captain America a présenté la première Infinity Stone, le MCU sétait construit vers une confrontation avec Thanos. Cest fait maintenant, et les Avengers sont actuellement dispersés à travers lunivers. Jusquà présent, il semble que le prochain épisode des Avengers verra des équipes de héros plus petites se rassembler, telles que les Young Avengers dirigés par Spider-Man de Tom Holland ou lA-Force entièrement féminine dirigée par le capitaine Marvel. En ce qui concerne ce qui pourrait forcer tout le gang à se réunir à nouveau, il y a eu des nouvelles de Marvel commençant le processus de casting pour la voix de Galactus, un céleste connu pour dévorer des mondes.

Date de sortie: inconnue

Lacquisition de 20th Century Fox par Disney signifie que Marvel détient les droits de toute une série de nouveaux personnages, y compris les X-Men. Nous savons déjà que Marvel travaille sur un film Fantastic Four, et Kevin Feige a laissé les gens baver au San Diego Comic-Con 2019 quand il a dit quil navait plus de temps pour parler des mutants. Cependant, il y a un problème avec lajout des X-Men au MCU, et il ne peut pas être résolu avec une histoire dorigine.

Les X-Men ne sont pas des gens normaux qui sont tombés dans des déchets radioactifs et ont obtenu des super pouvoirs. Ils sont une ramification entière de lhumanité elle-même. Donc, cest un peu plus compliqué de mettre ces gars à lécran dans le contexte du MCU, mais compte tenu de tout ce que Marvel a déjà accompli, il ne faudra pas longtemps avant que Wolverine soit vu se joindre à Spiderman, Captain Marvel et tout le reste du gang. Nous nous attendons à ce que Marvel commence à jeter les bases de lajout de la race mutante dans les films à venir avant dobtenir un film X-Men.

Date de sortie: inconnue

Il y a un moment dans Fin du jeu que vous avez peut-être manqué qui semble prévisualiser un autre personnage de bande dessinée Marvel faisant ses débuts sur grand écran. Alors que Black Widow tient sa conférence sur lhologramme avec quelques-uns des Avengers restants, Okaie de Danai Gurira mentionne des tremblements de terre dans locéan au large des côtes de lAfrique. Bien que cela puisse être juste une ligne jetable, cela pourrait également faire allusion aux débuts du Sub-Mariner, la réponse de Marvel à Aquaman.

Il y a eu une tonne de rumeurs à propos de Marvel faisant un film Namor depuis la sortie de Endgame, même le Rock étant lié à jouer à lAtlantean. Si lon en croit les rumeurs récentes, vous pouvez vous attendre à ce que ce personnage fasse potentiellement ses débuts dans la série Falcon et les soldats dhiver ou en tant que méchant dans la prochaine suite de Black Panther.

Voici dautres films attendus, y compris les deux films du Spider-verse étendu de Sony et le dernier film X-Men Universe produit par Fox.

Date de sortie: 19 mars 2021

Morbius est le prochain film de lunivers étendu Spider-Man de Sony. Il raconte lhistoire du Dr Michael Morbius (Jared Leto), qui, en essayant de se guérir dune maladie sanguine rare, se transforme efficacement en vampire. Bien que le personnage soit lun des antagonistes de Spider-Man, il est également considéré comme un anti-héros. La récente bande-annonce relie lunivers Sony des méchants de Spider-Man au MCU en montrant une affiche de Spider-Man avec les mots meurtrier peints à la bombe dessus, une référence à la fin de Spider-Man: loin de chez soi.

Morbius devrait également présenter Vulture de Michael Keaton, lantagoniste du premier film de Spider-Man, Spider-Man: Homecoming.

Date de sortie: 25 juin 2021

Venom a été un succès surprise qui a prouvé que Spider-Man Universe étendu de Sony nétait pas aussi stupide quune idée comme nous le pensions tous au départ. La suite mettra en vedette Tom Hardy de retour en tant que Symbiote et figures noires pour le voir affronter le tueur en série de Woody Harrelson, Cletus Kasady, alias Carnage. La sortie du film est actuellement prévue pour le 25 juin 2021 sous la direction dAndy Serkis.

