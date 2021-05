Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Marvel a sorti Endgame en 2019, il a mis fin à certains des héros les plus puissants de la Terre et a servi de finale aux premières phases de lunivers cinématographique Marvel, alias la saga Infinity.

Mais le MCU continuera.

Lire: Que regarder avant le faucon et le soldat de lhiver

Aussi difficile que cela puisse être dimaginer un MCU sans les super-héros que nous avons appris à aimer au cours de la dernière décennie de plus de 20 blockbusters, il est réconfortant de savoir que lunivers nest pas terminé. Cela conduit à la question de savoir ce qui va suivre? Marvel a déjà prévu un petit écart entre le début de la prochaine phase du MCU, mais la pandémie a fait de cet écart un gouffre, car ce sera plus de deux ans entre Endgame et le prochain film MCU, Black Widow, qui est maintenant prévu. qui sortira le 9 juillet dans les deux cinémas et à Disney + Premier Access.

Cela étant dit, les fans peuvent recommencer à sexciter, car Marvel a révélé une avalanche de nouvelles séries et de nouveaux films. Rien quen 2021, Marvel prévoit de sortir six nouvelles séries Disney + et quatre longs métrages. La meilleure partie est que cela ne ralentira pas après ces projets. Le studio a publié une feuille de route de 23 séries ou films quil prévoit de sortir au cours des prochaines années. Pour référence, il y a eu 23 films depuis le début du MCU avec Iron Man en 2008.

Lire: Dans quel ordre devriez-vous regarder chaque film et émission de télévision Marvel

Alors, voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine étape du MCU. Nous avons également inclus des détails sur les films complémentaires, tels que le prochain film Morbius et la suite Venom, qui font partie de lunivers Spider-Man de Sony.

squirrel_widget_187869

Si vous voulez la version sans spoiler de ce guide, faites défiler vers le bas, où nous avons ajouté des versions de liste en un coup dœil que vous pouvez parcourir.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Date de sortie: 11 juin 2021 (sur Disney +)

Loki de Tom Hiddleston est de retour! Cette fois, il vient à Disney +. Cependant, nous ne verrons plus le Loki décédé en essayant de sauver son frère dans la guerre à linfini. Au lieu de cela, le spectacle sera centré sur les Loki qui se sont échappés après la bataille de New York - pendant les escapades dans le temps dans Endgame. En dautres termes, une version de Loki qui na pas commencé son virage vers les gentils.

Les bandes-annonces indiquent que Loki voyage dans le temps pendant la série et doit traiter avec la TVA ou Time Variance Authority, et son leader Mobius M. Mobius , qui sera joué par Owen Wilson. Michael Waldron servira de showrunner pour Loki; il a déjà travaillé comme scénariste et producteur pour la série animée à succès Rick et Morty. Voir la nouvelle bande-annonce de Loki ici .

Date de sortie: 9 juillet 2021 (en salles et sur Disney + Premier Access)

Nous savons que le personnage Black Widow se sacrifie dans Fin du jeu pour obtenir la pierre dâme et vaincre Thanos, mais cela na pas empêché Marvel davancer avec son personnage dans le MCU. Un film solo de Black Widow explorera le passé mystérieux du personnage. Il se situe entre les événements de Captain America: Civil War et Infinity War, et David Harbour joue aux côtés de Scarlett Johansson en tant que réponse de lUnion soviétique à Captain America, Red Guardian.

Disney a récemment repoussé le long métrage au 9 juillet 2021 à partir du 7 mai 201. Il sera présenté en première sur Disney + parallèlement à sa sortie en salles. Black Widow utilisera la fonction Premier Access de Disney +, qui vous permettra essentiellement de louer le film pour 30 $ ou 19,99 £, en plus de votre abonnement Disney + existant. Cependant, vous aurez accès au film pendant toute sa durée de trois mois sur Disney +.

Date de sortie: 3 septembre 2021

Shang-Chi est le premier super-héros asiatique de Marvel à être mis sur grand écran.

Simu Liu a été sélectionné comme le maître du Kung-Fu, Shang Chi, et il affrontera The Mandarin, qui est joué par Tony Leung Chiu-wai. Destin Daniel Cretton sera le directeur. Les fans hardcore de Marvel reconnaîtront que The Mandarin est en quelque sorte dans Iron Man 3, avec Ben Kingsley jouant le rôle. Cependant, il est révélé quil nest pas le vrai mandarin mais simplement un acteur payé par le vrai méchant, Aldrich Killian. Cette représentation du méchant de la bande dessinée devrait être très différente de celle de Kingsley.

Quant aux "Ten Rings" dans le titre, les inconditionnels de Marvel le reconnaîtront comme un rappel à lorganisation terroriste Ten Rings qui a kidnappé Tony Stark dans le premier film du MCU, Iron Man. Ainsi, Shang-Chi pourrait affronter une version résurgente de lorganisation terroriste dirigée par le mandarin.

Date de sortie: été 2021 (sur Disney +)

Et si ... est une émission Marvel animée à venir sur Disney +. Il est basé sur des bandes dessinées du même nom. Il mettra en vedette Jeffrey Wright dans le rôle de The Watcher, membre dune race dêtres qui regardent les événements du MCU. Chaque épisode se concentrera sur une question de style "Et si" différente, par exemple, la bande-annonce la plus récente a montré un aperçu de ce qui se passerait si Peggy Carter recevait le sérum de super-soldat au lieu de Steve "Captain America" Rogers.

Date de sortie: Automne 2021 (sur Disney +)

Le dernier spectacle Disney + annoncé par Disney au San Diego Comic-Con 2019 verra Jeremy Renner revenir en tant que Clint Barton (alias Hawkeye). La série mettra en vedette le tireur délite entraînant une nouvelle Hawkeye nommée Kate Bishop, jouée par Hailee Steinfeld. Disney a annoncé que lémission serait présentée en première à lautomne 2021. Attendez-vous à ce quil plonge de manière inattendue dans Clint pour récupérer sa famille après avoir passé les cinq années qui ont suivi la crise en tant que justicier meurtrier.

Date de sortie: 5 novembre 2021

Les Éternels sont une ramification de lhumanité et sont effectivement immortels, et ils ont chacun différents types de pouvoirs.

Selon la série de bandes dessinées que vous lisez, les personnages peuvent être détruits au point quil ne reste que des molécules, et pourtant, ils peuvent toujours se régénérer. Ils étaient les premiers protecteurs de la Terre et se battent souvent avec les déviants, qui ont des pouvoirs similaires à ceux des éternels.

Marvel a récemment révélé les premières images dEternals dans le cadre d une célébration du MCU. . Lactrice Angelina Jolie est attachée à jouer le rôle de la guerrière Thena, avec Kumail Nanjiani, Selma Hayek et Richard Madden à ses côtés. Et Kit Harrington est sur le point de jouer le rôle du chevalier noir brandissant lépée. Le film est également réalisé par Chloe Zhao, qui vient de remporter quatre Oscars pour son précédent film, Nomadland, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Date de sortie: 17 décembre 2021

Le troisième film de Tom Holland Spider-Man sannonce comme un doozy.

Nous avons déjà vu des rapports sur le Dr Strange, joué par Benedict Cumberbatch, inclus dans le film. La nouvelle la plus excitante, cependant, est que Toby Maguire et Andrew Garfield pourraient reprendre leurs propres versions de Peter Parker, mettant en place une version potentielle daction réelle du film danimation à succès Into The Spiderverse. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles des méchants des précédents films de Spiderman pourraient également apparaître, tels que Electro de Jamie Foxx et Otto Octavius dAlfred Molina.

Le titre complet du film a été récemment révélé via une jolie vidéo . Il présente Spidey lui-même, Tom Holland, parlant à ses co-stars, Zendaya et Jacob Batalon, de la façon dont le réalisateur Jon Watts ne lui révélera pas le titre du film. Tom Holland a gâché quelques choses dans le passé, comme la fin de Avengers: Infinity War et le titre de Spider-Man: loin de chez soi.

Date de sortie: 2021 (sur Disney +)

Disney a annoncé que Mme Marvel serait transformée en un spectacle daction en direct pour Disney +. Le personnage sera interprété par Iman Vellani.

Le vrai nom de Mme Marvel est Kamala Khan, et le personnage a fait ses débuts en 2013 en tant que musulman pakistanais-américain du New Jersey. Elle est apparue pour la première fois dans les bandes dessinées et est devenue lun des plus grands succès de Marvel Comics depuis sa création. Kevin Feige a annoncé que la série ferait ses débuts en 2021.

Date de sortie: 11 février 2022

Chris Hemsworth devrait revenir en tant que dieu du tonnerre pour le quatrième film de Thor, mais cette fois, il ne sera pas le seul Thor. Il partagera Mjolnir avec son ancien amour, Jane Foster, joué par Natalie Portman.

Après le succès de Thor: Ragnarok, Taika Waititi reviendra en direct, et Tessa Thompson revient également en tant que Valkyrie, la reine dAsgard. Russell Crowe fera également ses débuts en tant que version de Zeus du MCU. Christian Bale est sur le point de jouer le rôle du méchant, Gorr the God Butcher, un extraterrestre qui a perdu sa famille et trouve une arme terrible quil utilise pour se venger de tous les dieux de lunivers.

Il y a aussi de nouvelles rumeurs selon lesquelles Henry Cavill pourrait faire ses débuts en MCU dans ce film après avoir joué le rôle de Superman dans les films DCEU.

Date de sortie: 5 mars 2022

La suite du docteur Stephen Strange de Benedict Cumberbatch a été confirmée au San Diego Comic-Con 2019, avec la surprise que Wanda Maximoff dElisabeth Olsen aidera le docteur Strange. Lintrigue du prochain film serait centrée sur quelque chose qui se passe dans lunivers Marvel, peut-être commencé par Wanda dans WandaVision, ce qui conduira à la fusion dunivers alternatifs de manière destructrice, et le docteur Strange devra vraisemblablement résoudre la situation.

Date de sortie : 8 juillet 2022

Le film original Black Panther est le film solo le plus rentable du MCU, seuls les films Avengers le dépassant. La suite très attendue devrait plonger dans le monde plus large de Wakanda, car Marvel a annoncé quelle ne refondrait pas le personnage de Chadwick Boseman après sa mort tragique.

Le nouveau titre, Wakanda Forever, indique quil y a également une plus grande concentration sur le pays. Il y a aussi eu des spéculations sur qui pourrait être le nouveau chef de Wakanda, avec des acteurs du film précédent comme Nakia de Lupita Nyongo, Shuri de Letitia Wright et Mbaku de Wintson Duke ont tous flotté pour le rôle.

Date de sortie: 11 novembre 2022

Nous connaissons maintenant le titre de la suite de Captain Marvel, The Marvels, qui taquine une équipe centrée sur les femmes dirigée par Carol Danvers de Brie Larson, alias Captain Marvel. Le premier film de Captain Marvel se déroule en 1995, et nous ne savons pas ce que le personnage de Brie Larson a fait entre cette date et son apparition dans Fin du jeu, mais nous pouvons dire sans risque de lajout de Kamala Khan dIman Vellani, qui fera ses débuts dans la série Disney + Ms.Marvel, et Monica Rambea de Teyonah Parris, qui a récemment été mis sous tension dans WandaVision, que le film devrait se dérouler dans ce qui passe comme le jour moderne pour le MCU.

Il y a aussi la scène des crédits de Far From Home. Il mettait en vedette Nick Fury à bord dun vaisseau spatial avec les Skrulls du premier film Captain Marvel. Cela pourrait être lié à la prochaine fonctionnalité de Captain Marvel.

Date de sortie: 2023

Ce troisième film des Gardiens devait initialement sortir en salles beaucoup plus tôt, mais Marvel la retardé quand ils ont annoncé que James Gunn, lécrivain et réalisateur des deux premiers films, reviendrait pour un troisième volet (il était occupé à travailler sur Suicide Squad - doù le délai). Mais il a de nouveau été retardé depuis.

Nous navons pas de détails exacts sur ce que pourrait être lintrigue pour le nouveau film, mais il pourrait voir les Gardiens à la recherche de Gamora, qui manquait à la fin de Fin du jeu, ou cela pourrait révéler le personnage taquiné Adam Warlock, aperçu à la fin. of Guardians 2. Disney a également récemment révélé que le casting filmerait un spécial vacances Disney + pour une sortie en 2022. Vous pouvez également vous attendre à la sortie dune série de courts métrages sur Disney + sur Baby Groot, justement intitulé I am Groot.

Date de sortie : non annoncée

Oubliez complètement tous les films précédents en ce qui concerne ces Fantastic Four.

Les Quatre Fantastiques font partie des premiers personnages de bandes dessinées de Marvel depuis leur création. Tout ce succès, cependant, ne sest pas encore traduit sur grand écran, avec trois films produits depuis 2005, et aucun dentre eux na été particulièrement réussi. Tout cela changera probablement avec le prochain film Fantastic Four, car Marvel a repris les droits de le produire et dajouter le quatuor au MCU.

On ne sait pas quand on peut sattendre au film, mais le président de Marvel, Kevin Feige, a récemment annoncé quun film Fantastic Four était au début de la production, le réalisateur des deux films Spider-Man du MCU, Jon Watts, devant également diriger.

Date de sortie: non annoncée

À la suite de la conclusion de la série Disney + The Falcon et The Winter Soldier, il a été révélé que Sam Wilson dAnthony Mackie aura sa propre aventure sur grand écran maintenant quil est le nouveau Captain America. Nous nous attendons à voir Bucky Barnes de Sebastian Stan revenir pour le long métrage, peut-être avec quelques autres personnages de la série récente .

Le film en est actuellement aux premiers stades de développement avec le showrunner de The Falcon et The Winter Soldier, Malcolm Spellman, qui rédige le scénario.

Des rumeurs très précoces indiquent le retour de deux méchants, dont le Baron Zemo de Daniel Bruhl, que nous avons vu pour la dernière fois travailler avec Sam et Bucky. Lautre est Red Skull, le méchant que Chris Evan a affronté pendant la Seconde Guerre mondiale dans Captain America: The First Avenger et a été joué pour la dernière fois par Ross Marquand dans Avengers: guerre à linfini et Avengers: Fin de partie. Hugo Weaving a joué le rôle à lorigine.

Date de sortie : non annoncée

Après avoir remporté le prix du meilleur acteur, Mahershala Ali a organisé une réunion avec Marvel et leur a fait savoir quil voulait jouer le chasseur de vampires Blade.

Marvel Studios a annoncé son casting au San Diego Comic-Con 2019, mais on sait peu de choses sur le film. Comme cela na pas été officiellement annoncé dans le cadre de la phase quatre, nous supposerons que nous ne verrons pas le chasseur de vampires brandissant lépée avant 2023 au plus tôt.

Date de sortie: non annoncée

Alors que la plus grande partie de lexcitation suscitée par lachat de Fox Films par Disney était centrée sur les futurs films potentiels pour les X-Men et les Fantastic Four, il était facile doublier que Disney possède désormais le super-héros classé R Deadpool, et si lon en croit les rumeurs, il fera une apparition dans une scène de générique de fin dans Black Widow. En ce qui concerne son propre film, cependant, nous savons que Disney et Ryan Reynolds travaillent sur le projet.

Les écrivains de Bobs Burgers Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin rédigent un scénario. Vous pouvez vous attendre à ce que ce film soit également classé-R, tout comme ses prédécesseurs.

Date de sortie: non annoncée (sur Disney +)

Moon Knight est plus proche de lextrémité du spectre Deadpool en ce qui concerne les héros Marvel. À lorigine un pistolet de location nommé Marc Spector, il est sauvé par les dieux égyptiens lorsquil est laissé pour mort dans le désert et revêt le manteau de Moon Knight. Il a de multiples personnalités et est généralement un peu fou.

En octobre 2020, des rumeurs indiquaient quOscar Issac assumait le rôle de Moon Knight, mais étant donné que Marvel a laissé son nom en dehors de lévénement Disney Investors Day, où ils ont officiellement dévoilé une tonne dautres nouvelles de casting, nous nen sommes plus si sûrs. . Il ny a pas encore dinformations sur la date de sortie.

Date de sortie: non annoncée (sur Disney +)

Nous vous pardonnerons si vous pensez quil ne sagit que dune version féminine du plus fort Avenger, mais Jennifer Walters est un personnage qui lui est propre dans Marvel Comics.

Bruce Banner est son cousin et elle acquiert ses pouvoirs lors dune transfusion sanguine, mais elle est beaucoup plus à laise avec un gros alter-ego vert que son cousin, car elle devient lavocate de choix pour tout super-héros qui doit être devant le tribunal. Bien sûr, Marvel changera probablement une partie de son histoire dorigine, mais attendez-vous à ce que lavocat reste, selon Kevin Feige. Tatiana Maslany jouera Walters, alias She Hulk, et Mark Ruffalo apparaîtra comme Hulk.

Dans une nouvelle un peu plus surprenante, Tim Roth reprendra son rôle de The Abomination de The Incredible Hulk de 2008. Il ny a pas encore de mot sur une date de sortie.

Date de sortie : non annoncée (sur Disney +)

Dominique Thorne jouera le rôle de Riri Williams, une jeune savante qui a créé sa propre version de larmure dIron Man à lâge de 16 ans. Elle pourrait remplacer Iron Man sans Tony Stark sur la photo. Pas encore de mot sur une date de sortie pour Iron Heart.

Date de sortie: non annoncée (sur Disney +)

Cette série mettra en vedette Don Cheadle dans le rôle de son personnage MCU, James Rhodes, alias War Machine, qui soccupe des retombées de la technologie de son vieil ami tombant entre de mauvaises mains. La série sera basée sur une série populaire des bandes dessinées Iron Man, bien quavec des différences majeures, car Tony Stark est mort.

Date de sortie: non annoncée (sur Disney +)

Cette série Disney + met en vedette Samuel L Jackson dans le rôle de Nick Fury, tandis que Ben Mendelsohn reviendra dans le rôle de Talos. Il sagit dune version en direct de lun des scénarios de bande dessinée les plus célèbres de tous les temps, qui verra des Skrulls en mutation de forme infiltrer la Terre. Kevin Feige a indiqué que la série serait un événement croisé, ce qui signifie que nous pourrions voir beaucoup dautres personnages du MCU. Pour cette raison, nous nous attendons à ce que ce soit lun des derniers de la série Disney + annoncée à être présenté en première.

Ce sont des films que Disney na pas confirmés, mais comme il détient les droits sur ces franchises, les films suivants sont attendus:

Date de sortie: inconnue

Un cinquième film Avenger se produira très certainement, mais la phase quatre (alias la prochaine étape) du MCU a été annoncée sans la grande équipe qui a clôturé les trois premières phases. Nous sommes donc à au moins quatre ans du prochain film Avengers. Noubliez pas non plus que depuis que le premier Captain America a introduit la première pierre Infinity, le MCU se préparait à une confrontation avec Thanos. Cest fait maintenant, et les Avengers sont actuellement dispersés dans lunivers.

Jusquà présent, il semble que le prochain épisode des Avengers verra de plus petites équipes de héros se rassembler, comme les Young Avengers dirigés par Tom Hollands Spider-Man ou lA-Force entièrement féminine dirigée par Captain Marvel. En ce qui concerne ce qui pourrait forcer tout le gang à se remettre ensemble, il y a eu des nouvelles au sujet de Marvel commençant le processus de casting pour la voix de Galactus, un être céleste connu pour dévorer les mondes.

Date de sortie: inconnue

Lacquisition de la 20th Century Fox par Disney signifie que Marvel détient les droits sur toute une série de nouveaux personnages, y compris les X-Men. Nous savons déjà que Marvel travaille sur un film Fantastic Four, et Kevin Feige a laissé les gens baver au San Diego Comic-Con 2019 quand il a dit quil manquerait de temps pour parler de mutants. Cependant, il y a un problème avec lajout des X-Men au MCU, et il ne peut pas être résolu avec une histoire dorigine.

Les X-Men ne sont pas des gens normaux qui sont tombés dans des déchets radioactifs et ont obtenu des super pouvoirs. Ils sont une ramification entière de lhumanité elle-même.

Il est donc un peu plus compliqué de faire apparaître ces gars à lécran dans le contexte du MCU, mais compte tenu de tout ce que Marvel a déjà accompli, il ne faudra pas longtemps avant que Wolverine ne se joigne à Spiderman, Captain Marvel et tout le reste. du gang. Nous nous attendons à ce que Marvel commence à jeter les bases de lajout de la race mutante dans les films à venir avant dobtenir un film X-Men.

Date de sortie: inconnue

Il y a un moment dans Fin du jeu que vous avez peut-être manqué qui semble donner un aperçu dun autre personnage de bande dessinée Marvel faisant ses débuts sur grand écran: alors que Black Widow organise sa conférence dhologramme avec quelques-uns des Avengers restants, Okoye de Danai Gurira mentionne les tremblements de terre dans locéan. la côte de lAfrique. Bien que cela puisse être juste une ligne jetable, cela pourrait également faire allusion aux débuts du Sub-Mariner, la réponse de Marvel à Aquaman.

Il y a eu une tonne de rumeurs sur le fait que Marvel aurait fait un film Namor depuis la sortie de Fin du jeu, même le Rock étant lié au fait de jouer à lAtlantide. Si tel est le cas, vous pouvez vous attendre à ce que ce personnage fasse potentiellement ses débuts dans la série Falcon and the Winter Soldiers ou en tant que méchant dans la prochaine suite de Black Panther.

Voici dautres films attendus, y compris les deux du Spider-verse élargi de Sony et le dernier film X-Men Universe produit par Fox. Ceux-ci sont confirmés.

Date de sortie: 21 janvier 2022

Morbius est le prochain film de lunivers étendu de Spider-Man de Sony.

Il raconte lhistoire du Dr Michael Morbius (Jared Leto), qui, en essayant de se guérir dune maladie sanguine rare, se transforme efficacement en vampire. Bien que le personnage soit lun des antagonistes de Spider-Man, il considère également le temps comme un anti-héros. La récente bande-annonce relie lunivers Sony des méchants de Spider-Man au MCU en montrant une affiche de Spider-Man avec les mots «meurtrier» peints à la bombe dessus, une référence à la fin de Spider-Man: loin de chez soi.

Morbius devrait également présenter le Vautour de Michael Keaton, lantagoniste du premier film de Spider-Man, Spider-Man: Retrouvailles.

Date de sortie: 25 juin 2021

Venom a été un succès surprise qui a prouvé que lunivers étendu de Spider-Man de Sony nétait pas aussi stupide que nous le pensions tous au départ. La suite mettra en vedette Tom Hardy de retour en tant que Symbiote noir et des personnages pour le voir affronter le tueur en série de Woody Harrelson, Cletus Kasady, alias Carnage.

La sortie du film est actuellement prévue pour le 25 juin 2021 et dirigée par Andy Serkis.

Voici tout ce que nous avons décrit ci-dessus, divisé en trois listes en un coup dœil sans spoiler.

Remarque: nous avons exclu le dernier film X-Men produit par Fox, The New Mutants, car Marvel Studios nétait pas impliqué avec eux.

Disney a confirmé les dates de huit nouveaux films sur cinq ans - et des fuites récentes suggèrent que ce seront ces films:

Black Widow: 9 juillet 2021 (film, sur Disney + Premier Access et en salles)

Loki 1 juin 2021 (série télévisée, sur Disney +)

Shang Chi et la légende des dix anneaux: 3 septembre 2021 (film)

Et si ...: été 2021 (série télévisée, sur Disney +)

Hawkeye: Automne 2021 (série télévisée, sur Disney +)

Les éternels: 5 novembre 2021 (film)

Spider-Man: No Way Home: 17 décembre 2021 (film)

Mme Marvel: 2021 (série télévisée, sur Disney +)

Thor: Love and Thunder: 11 février 2022 (film)

Docteur Strange dans le multivers de la folie: 25 mars 2022 (film)

Black Panther 2: 8 juillet 2022 (film)

Les merveilles: 11 novembre 2022 (film)

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3: 2023 (film)

Fantastic Four: Unannoncé (film)

Blade: non annoncé (film)

Deadpool 3: non annoncé (film)

Moon Knight: Unannoncé (série télévisée, sur Disney +)

She-Hulk: Unannoncé (série télévisée, sur Disney +)

Iron Heart: Unannoncé (série télévisée, sur Disney +)

Armor Wars: Unannoncé (série télévisée, sur Disney +)

Secret Invasion: Unannoncé (série télévisée, sur Disney +)

Ce sont des films que Disney na pas confirmés, mais parce quil détient les droits sur ces franchises ou simplement par bon sens, les films suivants sont attendus:

Avengers 5: Inconnu (film)

X-Men: Inconnu (film)

Namor le sous-marin: inconnu (film)

Voici dautres films attendus, tous faisant partie de laccord étendu de Spider-Man Universe de Marvel et Sony:

Morbius 19:19 mars 2021 (film)

Venom: Let There Be Carnage: 25 juin 2021 (film)

Alors peut-être que vous aimerez nos guides de visualisation des commandes de films:

Nous avons également cette rumeur sur les prochains films Star Wars:

Écrit par Maggie Tillman.