Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Marvel Studios a publié Spiderman: loin de chez soi en 2019, et depuis lors, nous attendons avec impatience la prochaine phase de lunivers cinématographique Marvel. WandaVision est le suivant. Il devrait faire ses débuts en décembre sur Disney +. Lémission suivra Wanda Maximoff dElizabeth Olsen aux prises avec les événements traumatisants quelle a vécus dans Avengers: guerre à linfini.

La date de sortie de décembre pour WandaVision signifie quil y a eu un écart de 19 mois entre les principales sorties de Marvel Studios - lécart le plus long de toute la série de films de 12 ans du MCU. Donc, si vous souhaitez rafraîchir votre mémoire avant le début de la prochaine phase des films et des émissions Disney +, ou si vous voulez simplement découvrir tout ce que le MCU a à offrir, voici votre guide de montre.

squirrel_widget_187869

Désolé, les amateurs de bandes dessinées Marvel, ce guide est uniquement destiné aux personnes qui souhaitent regarder les films et les émissions de télévision Marvel dans le bon ordre.

Si vous souhaitez suivre les événements du MCU, vous ne pouvez pas regarder les films Marvel dans lordre de leur sortie. Ils ne sont pas chronologiques. Cest pourquoi nous vous montrons un ordre différent - organisé en fonction du moment où les événements de chaque film se produisent. Le MCU a officiellement commencé en 2008 avec Iron Man, mais ce nest pas le premier film Marvel que vous devriez regarder. Commencez par Captain America: The First Avenger.

Il est sorti en 2011 et est le cinquième film des studios Marvel. Mais cela commence en 1942 - des décennies avant Iron Man.

Au fait ... il y aura quelques spoilers ci-dessous. Si vous voulez éviter cela, allez au bas de ce guide pour une liste à puces de tous les films dans lordre. Parallèlement à cette liste, nous en avons compilé dautres, dont une avec les émissions de télévision.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Captain America est le cinquième film de Marvel Studios, avec Iron Man, The Hulk et Thor ayant tous des films avant Cap. Mais cest le premier film de notre liste parce que les événements ont lieu en premier - pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit la création du super-soldat dépeint par Chris Evans, ainsi que sa première bataille avec Hydra et son chef Red Skull. Le film présente également le Tesseract, dont nous découvrons plus tard quil sagit de la première pierre dinfini, lun des puissants joyaux qui contrôlent la réalité.

squirrel_widget_157844

Le deuxième film de notre liste est sorti en salles lannée dernière. Dans Captain Marvel, qui se déroule en 1995, nous voyons Carol Danvers, interprétée par Brie Larson, tomber sur Terre et commencer une chasse aux extraterrestres Skrull qui changent de forme. Il y a autant daction ici que de nostalgie, surtout si vous êtes un enfant des années 90, grâce à des scènes avec des magasins Blockbuster et même une connexion Internet par ligne commutée.

squirrel_widget_157854

Selon la chronologie officielle de Marvel, Iron Man aura lieu en 2010. Tout est question de génie / inventeur / philanthrope / playboy Tony Stark, joué par Robert Downey Jr. Il est capturé par une organisation terroriste dont le chef veut le dernier système darmes conçu par Stark. Cependant, Stark conçoit quelque chose dencore plus puissant pour saider à séchapper: le premier costume dIron Man.

Le deuxième Iron Man reprend là où le premier sétait arrêté: Tony Stark aux prises avec la révélation de son identité Iron Man. Le gouvernement veut la technologie derrière sa combinaison, et quand Stark refuse de la remettre, un autre fabricant darmes montre quil est prêt à tout pour mettre la main dessus. Ce film présente également les autres Avengers, la veuve noire et la machine de guerre.

Remarque: techniquement, vous pouvez regarder The Incredible Hulk avant Iron Man 2. Marvel a déclaré que The Incredible Hulk, Iron Man 2 et Thor se produisaient tous à peu près au même moment - bien que The Incredible Hulk soit sorti quelques années avant les autres. Confus, nous savons. Nous avons cependant suivi les instructions officielles de Marvel et vous recommandons de regarder Iron Man 2 en premier à des fins de cohérence.

Lincroyable Hulk suit Bruce Banner en fuite du général Thunderbolt Ross et de larmée américaine. Réalisant quil ne peut jamais espérer contrôler ou contenir Hulk, Ross décide de créer sa propre version de Hulk en utilisant un autre soldat, mais il perd rapidement le contrôle. Lincroyable Hulk met en vedette Edward Norton, mais Mark Ruffalo la remplacé en 2012 et est le grand homme vert depuis.

Le dieu de la foudre a été banni dAsgard sur Terre par son père Odin, tout cela grâce à la supercherie de Loki. Pour récupérer ses pouvoirs et contrôler son marteau, Thor, interprété par Chris Hemsworth, doit prouver quil en est digne. Heureusement, il rencontre un gentil scientifique de la Terre, joué par Natalie Portman, qui peut laider à régler les choses juste avant que Loki nassume le contrôle total dAsgard.

The Avengers est le point culminant de la soi-disant «Phase 1» du MCU. Avec tous les héros principaux ayant été présentés, le vrai défi était de trouver quelque chose dassez intimidant pour les forcer à travailler ensemble. La puissance combinée de Loki, du Tesseract et dune horde dextraterrestres envahissant New York sest avérée être le match qui a permis à ces super-héros de devenir des amis dans la vie et en première ligne.

Le troisième et dernier film autonome dIron Man se déroule six mois après le combat de géant à New York. Tony Stark est aux prises avec les souvenirs de la bataille qui a eu lieu (et qui la presque tué). Les souvenirs lont amené à construire une armée de costumes Iron Man afin quil puisse toujours être préparé.

squirrel_widget_157914

Le deuxième film de Thor voit son héros revenir à Asgard après linvasion de New York par Loki. Cependant, il na pas beaucoup de temps pour se reposer avec le retour des anciens elfes noirs. Ils ont été une fois vaincus par son grand-père et considérés comme éteints. Ils sont de retour maintenant et cherchent lÉther, une arme puissante qui se révélera plus tard être une pierre dinfini, ou six gemmes puissantes dans le MCU.

Captain America travaille pour Shield, une agence gouvernementale spéciale, depuis les événements de The Avengers, mais il se retrouve à remettre en question les motivations de lorganisation alors quil en apprend davantage sur ses plans. En plus de cela, son ami le plus proche revient dentre les morts et devient un adversaire, le soldat de lhiver, joué par Sebastian Stan. Ce film présente également The Falcon, joué par Anthony Mackie.

Les Gardiens de la Galaxie incarnent Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill, un charognard voyou qui tombe sur une pierre dinfini cachée dans les ruines dun monde extraterrestre. Dans une course contre la montre, il forme un groupe hétéroclite de parias qui comprend un raton laveur parlant (exprimé par Bradley Cooper), Groot larbre qui parle et dautres. Ensemble, ils doivent empêcher Ronan laccusateur de manier la pierre de linfini.

Cette suite reprend quelques mois après loriginal. Peter Quill tombe de plus en plus amoureux de Gamora de Zoe Saldana. Et il est obligé daffronter les mystères de son passé lorsquil se retrouve face à face avec une entité divine connue sous le nom dEgo, jouée par Kurt Russell. Une partie du défi de placer ces films Guardian of the Galaxy dans la chronologie MCU est quils semblent séparés et se déroulent tous dans lespace.

Les Avengers se réunissent pour faire face à une erreur créée par Tony Stark et Bruce Banner: lIA connue sous le nom dUltron, exprimée par James Spader. Si une seule version robotique dUltron reste debout, il peut continuer à combattre les Avengers. Ce film présente également de nouveaux Avengers: The Scarlet Witch (joué par Elizabeth Olson), Quicksilver (joué par Aaron Taylor-Johnson) et Vision (joué par Paul Bettany).

Ant-Man interprète Paul Rudd dans le rôle dun cambrioleur de chat recruté par Hank Pym de Michael Douglas pour mettre au point le costume Ant-Man afin dempêcher la technologie de devenir une arme. Lancien prodige de Pym (joué par Corey Stoll) a recréé la technologie sous la forme dun costume de veste jaune, et Ant-Man doit le combattre et finalement sauver la situation à la plus petite échelle imaginable.

Bien quil sagisse dun film de Captain America, Civil War présente presque tous les Avenger tout en ajoutant deux autres gros frappeurs à la programmation: Black Panther de Chadwick Boseman et Spider-Man de Tom Holland. Malheureusement, les Avengers sont divisés en différentes factions car Captain America veut sauver son ami Bucky Barnes, qui semble être responsable du bombardement dune session de lONU.

squirrel_widget_157994

Le web-slinger rampant sur les murs fait ses débuts en solo ici, où il affronte Vulture de Michael Keaton, un contremaître de la construction qui est devenu un marchand darmes sur le marché noir après avoir récupéré la technologie de la bataille de New York dans le premier film Avengers. En plus de tout cela, Peter Parker est également confronté à tous les problèmes habituels liés au fait dêtre un étudiant de première année au lycée.

Stephen Strange, joué par Benedict Cumberbatch, est un chirurgien de classe mondiale, et il le sait. Étrange est insupportable pour presque tous ceux qui doivent faire face à lui jusquà ce quun accident tragique lui enlève lusage de ses mains. Strange parcourt ensuite le monde à la recherche dun remède qui lui redonnera lusage de ses mains - et il trouve une réponse, sous la forme dune magie ancienne.

Après le bombardement de lONU dans Captain America: The Civil War, TChalla doit rentrer chez lui à Wakanda et être nommé roi. Une fois sur place, il est confronté à la politique continue disolement qui a contribué à protéger Wakanda. Il fait également face à une erreur du passé de son père sous la forme dEric Killmonger, qui est joué par Michael B Jordan et pourrait être le meilleur méchant de tous les films Marvel.

Remarque: ce film suit les événements de Captain America: la guerre civile, vous pourrez donc le regarder après ce film, mais Marvel préfère que vous le regardiez ici.

squirrel_widget_158029

Le troisième film solo de Thor trouve le héros largué dans lespace après la mort de son père et la destruction de son marteau par sa soeur perdue depuis longtemps, Hella, interprétée par Cate Blanchett. Il se retrouve coincé dans des combats de gladiateurs opposés à Hulk, qui navait pas été revu depuis que les Avengers ont vaincu Ultron. Ensemble, Thor et Hulk font équipe avec Valkyrie de Loki et Tessa Thompson pour affronter Hella.

squirrel_widget_158039

Scott Lang est de retour, mais il a été assigné à résidence à la suite de son rôle dans la guerre civile et du côté de Captain America. Il a été séparé de la fille de Hank Pym et Pym, Hope. Mais il accepte à contrecœur de les aider, pensant que Pym pourrait être en mesure de récupérer la mère de Hope du royaume quantique. (Attention: enregistrez la scène post-crédits jusquà ce que vous ayez vu Infinity War.)

squirrel_widget_158049

Black Widow obtient enfin son propre film éponyme, bien quil ait été retardé de sortir en salles en raison du coronavirus. Aussi, malheureusement, il a fallu sa disparition dans Fin du jeu pour quelle obtienne un film autonome. Néanmoins, le prochain film de Marvel suivra Natasha Romanov de Scarlett Johansson pendant une période dexil de sa vie. Il se déroule après les événements de Captain America: Civil War, mais avant Infinity War et le Snap.

Black Widow rencontrera certains de ses vieux amis et sa famille alors quelle explore son passé, y compris une figure paternelle, jouée par David Harbour, connu sous le nom de Red Guardian, ou fondamentalement la réponse de lUnion soviétique à Captain America. Pourtant, bien que ce film soit construit comme une préquelle pour expliquer les antécédents de Black Widow, cela ne nous choquerait pas sil y avait une grande révélation qui joue un rôle important dans lavenir du MCU.

Remarque : de toute évidence, ce film na pas encore été présenté en première, donc, actuellement, vous regarderiez Infinity War (ci-dessous) après Ant-Man et The Wasp. Mais, lorsque Black Widow fera ses débuts, cest là que vous le feriez dans votre re-watch.

Après des années à orchestrer des choses dans les coulisses afin de trouver toutes les Infinity Stones, Thanos (exprimé par Josh Brolin) a décidé daller les chercher lui-même. La seule chose qui se trouve sur son chemin sont les Avengers, qui sont actuellement répartis dans lunivers. Pour augmenter encore plus les enjeux, la seule raison pour laquelle Thanos recherche le pouvoir des pierres est déliminer la moitié de toute vie dans lunivers.

squirrel_widget_158059

Après que Thanos ait éliminé la moitié de sa vie, laissant lunivers dans un chaos total, les Avengers doivent essayer de faire les choses correctement. Cinq ans passent et une mince chance se dessine pour eux de tout défaire, mais avant que cela ne puisse arriver, Captain America et Tony Stark doivent faire la paix et réunir les Avengers une dernière fois.

squirrel_widget_157764

Loin de chez soi est le dernier film de Marvel et il sert de premier regard sur le MCU après la guerre à linfini, car nous voyons tous ceux qui ont été capturés par Thanos revenir à la vie cinq ans plus tard. Peter Parker, fraîchement dégagé, se rend en Europe pour une sortie sur le terrain, mais il est surpris par Nick Fury et Mysterio de Jake Gyllenhaal, qui ont besoin de son aide contre des ennemis connus sous le nom dElementals.

Spider-Man: loin de chez soi a marqué la conclusion de ce que Marvel a appelé sa série de films "Phase 4". La phase 5 est censée démarrer avec Black Widow, qui a été repoussée à mai 2021 en raison du COVID-19. La plupart des autres films de la phase 5 ont également vu leurs dates de sortie à venir changer. Les émissions de télévision Disney + ont également joué des chaises musicales à la date de sortie.

Cela dit, nous pourrions bientôt voir une ruée vers de nouveaux films et séries télévisées Marvel, à commencer par WandaVision en décembre, suivi de quatre longs métrages en 2021, ainsi que de trois autres séries télévisées Disney +. Voici quelques-uns des points forts:

WandaVision (décembre 2020, Disney + TV show)

(décembre 2020, Disney + TV show) Le faucon et le soldat de lhiver (2021, Disney + émission télévisée)

(2021, Disney + émission télévisée) Black Widow (7 mai 2021, long métrage)

(7 mai 2021, long métrage) Shang-Chi et La légende des dix anneaux (9 juillet 2021, long métrage)

(9 juillet 2021, long métrage) Eternals (5 novembre 2021, long métrage)

(5 novembre 2021, long métrage) Loki (2021, Disney + émission télévisée)

(2021, Disney + émission télévisée) Spider-Man 3 (17 décembre 2021, long métrage)

Pour une description complète de tout ce qui arrive au MCU, consultez notre guide.

OK, voici donc la version en un coup dœil du guide ci-dessus, qui ne présente que les films Marvel Studios dans le MCU:

Captain America: le premier vengeur (2011)

Capitaine Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Lincroyable Hulk (2008)

Thor (2011)

Les Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: Le monde des ténèbres (2013)

Captain America: Le soldat de lhiver (2014)

Gardiens de la galaxie (2014)

Les gardiens de la galaxie Vol. 2 (2017)

Avengers: lère dUltron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: guerre civile (2016)

Spider-Man: Retrouvailles (2017)

Docteur Strange (2016)

Panthère noire (2018)

Thor: Ragnarok (2017)

Ant-Man et la guêpe (2018)

Veuve noire (2020)

Avengers: guerre à linfini (2018)

Avengers: Fin de partie (2019)

Spiderman: loin de chez soi (2019)

Une fois que Marvel a connu un énorme succès avec ses films, il a commencé à créer plus de contenu Marvel pour le petit écran. Ses émissions Marvel Television se déroulent dans le même univers que les films et se concentrent généralement sur les retombées causées par les films. Ils ne sont pas nécessaires à regarder, mais si vous êtes comme nous et que vous essayez de consommer chaque dernière goutte de Marvel avant Fin du jeu, alors vérifiez-les.

Cependant, si vous essayez de les regarder dans le bon ordre chronologique, cela devient un peu délicat. Dans cet esprit, voici une liste élargie en un coup dœil qui indique où les émissions de Marvel Television sintègrent avec les films de Marvel Studios. Les émissions de télévision apparaissent ci-dessous en gras.

Captain America: le premier vengeur (2011)

Marvels Agent Carter Saison 1 (2015)

Marvels Agent Carter Saison 2 (2016)

Capitaine Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Lincroyable Hulk (2008)

Thor (2011)

Les Avengers (2012

Iron Man 3 (2013)

Thor: Le monde des ténèbres (2013)

Captain America: Le soldat de lhiver (2014)

Marvels Agents of SHIELD Saison 1 (2013)

Gardiens de la galaxie (2014)

Les gardiens de la galaxie Vol. 2 (2017)

Daredevil Saison 1 (2015)

Avengers: lère dUltron (2015)

Marvels Agents of SHIELD Saison 2 (2014)

Ant-Man (2015)

Jessica Jones Saison 1 (2015)

Daredevil Saison 2 (2016)

Captain America: guerre civile (2016)

Marvels Agents of SHIELD Saison 3 (2015)

Luke Cage Saison 1 (2016)

Spider-Man: Retrouvailles (2017)

Docteur Strange (2016)

Panthère noire (2018)

Iron Fist Saison 1 (2017)

Marvels Agents of SHIELD Saison 4 (2016)

The Defenders Saison 1 (2017)

The Inhumans Saison 1 (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

The Punisher Saison 1 (2017)

Jessica Jones Saison 2 (2018)

Luke Cage Saison 2 (2018)

Cloak and Dagger Saison 1 (2018)

The Runaways Saison 1 (2017)

Daredevil Saison 3 (2018)

The Punisher Saison 2 (2019)

Marvels Agents of SHIELD Saison 5 (2017)

Iron Fist Saison 2 (2018)

Ant-Man et la guêpe (2018)

Veuve noire (2020)

Avengers Infinity War (2018)

Avengers: Fin de partie (2019)

Spiderman: loin de chez soi (2019)

Donc, si vous voulez vous mettre rapidement au courant avant de regarder Avengers: Fin de partie, et que vous navez pas le temps de créer 21 films sans parler de nombreuses émissions de télévision Marvel, vous avez de la chance. Vous pouvez simplement regarder les films importants, sauter les films inutiles (* toux * Lincroyable Hulk * toux *), et vous saurez toujours ce qui se passe lorsque vous regarderez enfin Fin du jeu.

Nous avons compilé une autre liste en un coup dœil avec tous les films Marvel Studios qui sont essentiels pour comprendre lintrigue et les événements de Fin du jeu.

Captain America: le premier vengeur (2011)

Iron Man (2008)

Les Avengers (2012)

Captain America: Le soldat de lhiver (2014)

Gardiens de la galaxie (2014)

Avengers: lère dUltron (2015)

Captain America: guerre civile (2016)

Spider-Man: Retrouvailles (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Ant-Man et la guêpe (2018)

Avengers: guerre à linfini (2018)

Voici un ordre de visionnement qui indique quand les films Marvel sortent en salles, en commençant par le premier film Marvel jusquau plus récent.

Iron Man (2008)

Lincroyable Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: le premier vengeur (2011)

Les Avengers (2012)

Thor 2 (2013)

Iron Man 3 (2013)

Captain America: Le soldat de lhiver (2014)

Gardiens de la galaxie (2014)

Avengers: lère dUltron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: guerre civile (2016)

Docteur Strange (2016)

Les gardiens de la galaxie Vol. II (2017)

Spiderman: Retrouvailles (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Panthère noire (2018)

Avengers: guerre à linfini (2018)

Ant-Man et la guêpe (2018)

Capitaine Marvel (2019)

Avengers: Fin de partie (2019)

Spiderman: loin de chez soi (2019)

Alors peut-être que vous aimerez nos autres guides de visualisation des commandes de films:

Nous avons également ces rafles de rumeurs sur les films à venir:

Écrit par Maggie Tillman.