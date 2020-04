Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le

service de streaming vidéo très attendu de Disney est maintenant disponible dans de nombreux pays, y compris au Royaume-Uni et aux États-Unis.

C' est la réponse de Disney à Netflix et Amazon Prime Video, mais avec une différence : c'est la maison exclusive de spectacles et de films du studio, y compris Star Wars, Marvel, Pixar et bien d'autres encore.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Disney+, y compris le prix, les spectacles et les dates de sortie pour les régions qui ne l'ont pas encore.

Disney+ (AKA Disney Plus) est un service de streaming vidéo. Vous pouvez y accéder sur plusieurs appareils, y compris les téléphones mobiles, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les décodeurs. Il ne nécessite pas d'abonnement par câble aux États-Unis, mais il exige des frais d'abonnement tous les mois.

la première fois en 2017, Disney y voit un « grand changement stratégique » pour l'entreprise, avec sa vaste bibliothèque de contenus, dont les titres Marvel et Star Wars, disparaître de Netflix

et d'autres services afin d'être exclusif à Disney+.

La majorité du contenu de Disney+ est adapté à tous les âges, tandis que les émissions et les films destinés à des publics plus âgés passent à l'autre plateforme de streaming de la société, Hulu.

squirrel_widget_187869

Les films et spectacles Marvel Studios, ainsi que les franchises Star Wars, sont tous exclusifs à Disney+. Le service de streaming propose également des titres Pixar, des classiques d'animation Disney du Disney Vault, plus de 500 films de la bibliothèque Disney, des films Disney Channel et environ 7 000 TV de Disney lui-même, Fox appartenant à Disney et National Geographic.

Toutefois, tous les contenus ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Par exemple, le Royaume-Uni et l'Europe centrale ne transportent pas Frozen 2 (ni plus) dèsle lancement - ils ne sont que d'abord fabriqués disponible pour les clients aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas.

Dans de meilleures nouvelles, les téléspectateurs britanniques obtiennent l' intégralité des archives de 30 saisons de The Simpsons- un soulagement car on avait déjà dit que cela ne ferait pas partie du service.

Disney+ offre des émissions et des films en HDR 4K (Dolby Vision) et jusqu'à Dolby Atmos audio. Il comprend également le soutien pour quatre flux simultanés et la possibilité d'établir des profils pour les membres de la famille. Il existe également des contrôles parentaux pour restreindre le contenu en fonction de l'âge, comme Netflix et Amazon Prime Video.

Enfin, Disney+ dispose d'un affichage hors ligne, de sorte que vous pouvez télécharger des émissions sur un appareil mobile et regarder en déplacement.

1/4 Disney (via @thekenyeun)

L' interface nous rappelle un mélange d'Apple TV et Netflix. Il y a un écran d'aperçu sur le tiers supérieur de l'application TV, tandis que le bas comporte plusieurs lignes avec des icônes de contenu rectangle. La première rangée dessert toutes les marques de Disney : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Les lignes suivantes concernent le contenu recommandé, les nouvelles séries télévisées ou films et les genres.

Veuillez noter qu'avec la crise actuelle du coronavirus, Disney+ s'engage - comme d'autres services de streaming - à exécuter un débit binaire réduit pour économiser la bande passante Internet. Cela signifie qu'il peut y avoir une légère baisse de la qualité de l'image et de l'audio (pas de Dolby Atmos, par exemple). Cependant, la façon dont ses algorithmes fonctionnent, vous pourriez bien ne pas remarquer du tout.

Les applications Disney+ peuvent être téléchargées depuis les boutiques d'applications sur un large éventail de matériels, y compris les téléviseurs intelligents, les tablettes, les smartphones, les appareils de streaming, les consoles de jeux et même les navigateurs Web de bureau.

Voici une liste des appareils confirmés : Amazon Fire TV

Appareils mobiles Android

Android TV (y compris Philips)

Apple TV (TVO)

Chromecast

Navigateurs Web de bureau

iPad (iPADO)

iPhone (iOS)

Téléviseurs intelligents LG (près de 900 modèles)

PlayStation 4

Périphériques de diffusion Roku

Roku TV

Téléviseurs intelligents Samsung (à partir de 2016)

Xbox One

Les téléspectateurs au Royaume-Uni peuvent également ajouter des émissions Disney+ à leurs boîtes Sky Q et s'abonner via un compte Sky TV. Désormais, les appareils TV prennent également en charge l'application Disney+.

Disney+ coûte 6,99 $par mois aux États-Unis,5,99 £par mois au Royaume-Uni. Un abonnement annuel coûte 69,99 $/59,99 £.

Disney regroupe également tous ses services d'abonnement aux États-Unis - y compris Disney+, ESPN+ et Hulu - pour seulement 12,99 $par mois. Gardez à l'esprit Hulu est disponible pour 5,99 $par mois en tant que autonome avec des annonces, tandis que ESPN+ coûte 4,99 $par mois.

Au Canada, le service coûte 8,99 $(canadien) par mois (ou 89,99 $par année).

En Europe centrale, le prix est de 6,99 €par mois (soit 69,99 €par an) - ce qui inclut les Pays-Bas, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. La France suivra bientôt.

Les abonnés en Inde, où il sera également lancé prochainement, devront payer 1 499 roupies par mois. C'est pour Disney+Hotstar - un service combiné.

Disney+ est maintenant disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse et aux Pays-Bas.

Disney+ sera lancé en Inde dans le package Disney+Hotstar le 3 avril 2020.

La France devait également obtenir Disney+ le 24 mars avec plusieurs autres pays européens mais, en raison de la pandémie du coronavirus et à l'initiative du gouvernement français, son lancement dans le pays aurait été remis de « deux semaines ». Il devrait désormais être disponible en France à partir du 7 avril 2020.

D' autres pays européens, dont la Belgique, les pays nordiques et le Portugal, suivront à l'été 2020.

Disney a révélé que les titres de lancement peuvent varier d'un territoire à l'autre, de sorte que certains spectacles et films pourraient ne pas être disponibles dans votre région.