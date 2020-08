Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney Plus est la réponse de Disney à Netflix et Amazon Prime Video, mais avec une différence: cest le foyer exclusif des émissions et des films du studio, notamment Star Wars, Marvel, Pixar et National Geographic.

Disney + est disponible dans 19 pays et endroits, y compris au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il sera également bientôt étendu à huit autres en Europe, dont le Portugal, la Norvège, la Suède et le Danemark.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Disney Plus, y compris le prix, les émissions et les prochaines sorties.

Disney + est un service de streaming vidéo. Vous pouvez y accéder sur plusieurs appareils, y compris les téléphones mobiles, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les décodeurs. Il sagit dun service dabonnement, qui ne coûte quun seul abonnement mensuel pour un accès complet.

squirrel_widget_187869

Présenté pour la première fois en 2017, Disney le considère comme un «grand changement stratégique» pour lentreprise, avec sa vaste bibliothèque de contenu, y compris les titres Marvel et Star Wars. Ceux-ci ont généralement disparu de Netflix et dautres services pour être exclusifs à Disney Plus.

La majorité du contenu de Disney + convient à tous les âges, tandis que les émissions et les films destinés à un public plus âgé basculent vers lautre plate-forme de streaming de la société, Hulu (qui na pas encore été lancée au Royaume-Uni et dans dautres régions en dehors de lAmérique du Nord).

Les films et les émissions de Marvel Studios, ainsi que les franchises Star Wars , sont tous exclusifs à Disney Plus. Le service de diffusion en continu propose également des titres Pixar, des classiques animés Disney de Disney Vault , plus de 500 films de la bibliothèque Disney, des films Disney Channel et environ 7000 émissions de télévision de Disney lui-même, de la société Disney Fox et de National Geographic.

De plus, certains ne sont évidemment pas encore sortis - nous savons que Mulan arrivera au service le 4 septembre 2020 , mais il est intéressant de noter que cela coûtera 30 $ de plus à regarder, car il ne sort pas dans les cinémas. Cest la première fois que le contenu coûtera plus cher que les frais dabonnement, bien que Disney dise que pour linstant, il sagit dune réponse unique à la situation sanitaire mondiale.

Tout le contenu nest pas disponible partout. Le Royaume-Uni navait pas Frozen 2 ( ni Onwards ) depuis le lancement, bien quil lait obtenu assez rapidement après les États-Unis.

Les téléspectateurs britanniques ont obtenu l intégralité des archives de 30 saisons de The Simpsons - un soulagement car on disait auparavant que cela ne ferait pas partie du service.

Disney + propose des émissions et des films en 4K HDR (Dolby Vision) et en audio Dolby Atmos. Il inclut également la prise en charge de quatre flux simultanés et la possibilité de configurer des profils pour les membres de la famille. Il existe également des contrôles parentaux pour restreindre le contenu en fonction de lâge - comme Netflix et Amazon Prime Video.

Disney + propose également une visualisation hors ligne comme vous vous en doutez, vous pouvez donc télécharger des émissions sur un appareil mobile et les regarder en déplacement.

1/4 Disney (via @thekenyeun)

Linterface est simple et rappelle un mélange dApple TV et de Netflix. Il y a un écran de prévisualisation dans le tiers supérieur de lapplication TV, tandis que le bas comporte plusieurs lignes avec des icônes de contenu rectangulaires.

La première rangée sert toutes les marques de Disney: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Les lignes suivantes correspondent au contenu recommandé, aux nouvelles séries télévisées ou films et aux genres.

Il prend en charge les profils, de sorte que différents membres de la famille peuvent avoir leur contenu au premier plan, ce qui est vraiment pratique.

Les applications Disney + peuvent être téléchargées depuis les magasins dapplications sur une large gamme de matériel, y compris les téléviseurs intelligents, les tablettes, les smartphones, les appareils de streaming, les consoles de jeux et même les navigateurs Web de bureau. Voici une liste dappareils confirmés:

Amazon Fire TV

Appareils mobiles Android

Android TV (y compris Philips)

Apple TV (tvOS)

Chromecast

Navigateurs Web de bureau

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

Téléviseurs intelligents LG (près de 900 modèles)

Playstation 4

Appareils de streaming Roku

Roku TV

Samsung Smart TV (à partir de 2016)

Xbox One

Les téléspectateurs britanniques peuvent également ajouter Disney + à leurs box Sky Q et sabonner via un compte Sky TV. Désormais, les appareils TV prennent également en charge lapplication Disney +.

Disney + est actuellement disponible dans les pays et lieux suivants:

Australie

LAutriche

Canada

Îles anglo-normandes

France

Allemagne

Inde

Irlande

île de Man

Italie

Japon

Monaco

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Porto Rico

Espagne

Suisse

Royaume-Uni

États Unis

Il arrive également en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Islande, au Luxembourg, en Norvège, au Portugal et en Suède le 15 septembre 2020.

Il en coûte 6,99 $ par mois aux États-Unis , 5,99 £ par mois au Royaume-Uni. Un abonnement annuel coûte 69,99 $ / 59,99 £.

Disney regroupe également tous ses services dabonnement aux États-Unis - y compris Disney +, ESPN + et Hulu - pour seulement 12,99 $ par mois. Gardez à lesprit que Hulu est disponible pour 5,99 $ par mois en tant que version autonome avec des publicités, tandis quESPN + coûte 4,99 $ par mois.

Au Canada, le service coûte 8,99 $ (canadien) par mois (ou 89,99 $ par an).

En Europe centrale, le prix est de 6,99 € par mois (ou 69,99 € par an).

Les abonnés en Inde sont facturés 1 499 roupies par mois. Cest pour Disney + Hotstar - un service combiné.

Écrit par Maggie Tillman et Rik Henderson. Édité par Max Freeman-Mills.