Denon a annoncé une gamme de récepteurs et damplificateurs AV pour 2020 prêts pour le 8K.

Les modèles de la série X peuvent chacun passer en vidéo 8K 60Hz, ainsi quen 4K jusquà 120Hz et commencer à seulement 599 £ au Royaume-Uni, 729 € en Europe.

Ils prennent également en charge HDMI eARC , Dolby Atmos et tous les formats HDR actuels, y compris HDR10 +, Dolby Vision et HLG .

Google Assistant et Amazon Alexa sont également pris en charge, ainsi que la propre plate-forme audio multiroom HEOS de Denon, de sorte que vous pouvez lier chaque appareil à dautres systèmes denceintes Heos. De plus, Apple AirPlay 2 et Bluetooth sont à bord pour faire bonne mesure.

Le Denon AVR-X2700H est le modèle dentrée de gamme, avec 7,2 canaux fonctionnant à 150 W. Il dispose de six entrées HDMI avec deux sorties.

Passez à lampli Denon AVC-X3700H et vous obtenez 9,2 canaux à 180 W, avec sept entrées HDMI et trois sorties.

LAVC-X4700H est également un amplificateur 9.2 canaux, mais à 200W. Il dispose de huit entrées HDMI, avec trois sorties.

Enfin, le Denon AVC-X6700H est un ampli 11,2 à 205W et arbore également huit entrées HDMI, trois sorties.

Tous les nouveaux modèles sont livrés avec Audyssey MultiEQ XT pour la configuration. Et, en plus du décodage Dolby, ils sont également dotés de DTS, y compris DTS: X et DTS Virtual: X.

LAVC-X2700H est disponible dès maintenant, les 4700 et 6700 arriveront en juillet, et le 3700 suivra en août.