La BT TV Box Pro fonctionne désormais sans antenne.

(Pocket-lint) - BT a mis à jour son boîtier TV payant phare pour qu'il fonctionne sans antenne.

La BT TV Box Pro peut désormais diffuser en continu toutes les chaînes de télévision numérique au lieu de les recevoir par voie hertzienne via une connexion par antenne.

Ceux qui souhaitent continuer à recevoir les chaînes de télévision numérique traditionnelles peuvent le faire, mais les téléspectateurs ont désormais la possibilité de passer à un service exclusivement Internet. Cette option s'adresse aux nouveaux et anciens clients.

"Nous continuons à chercher des moyens d'améliorer l'expérience télévisuelle de nos clients", a déclaré Sharon Meadows, directrice des propositions de BT.

"En supprimant la nécessité d'une connexion par antenne, nous donnons non seulement à un plus grand nombre de consommateurs la possibilité d'opter pour BT TV, mais aussi à nos clients une plus grande flexibilité dans l'installation de leur télévision, leur permettant d'accéder à des contenus de qualité, où qu'ils soient dans la maison."

La BT TV Box Pro est compatible 4K HDR et prend en charge Dolby Atmos. Elle contient un disque dur de 1 To pour les enregistrements et peut enregistrer jusqu'à trois émissions tout en regardant une quatrième lorsqu'elle est en mode aérien (ou enregistrer quatre chaînes à la fois). Il peut également enregistrer jusqu'à deux chaînes simultanément en mode Internet.

BT propose également une BT TV Box Mini, son nouveau boîtier de télévision multi-pièces qui permet d'étendre le visionnage de la télévision à d'autres pièces. Il se connecte à un BT Smart Hub via le Wi-Fi et offre la même expérience visuelle que le boîtier principal.

Elle est disponible pour les clients existants de la BT TV Box Pro pour un supplément de 10 £ par mois.

Écrit par Rik Henderson.