BT Sport opte pour la fusion Discovery plutôt que DAZN

(Pocket-lint) - DAZN a échoué dans son offre d'acquisition de BT Sport, la branche britannique de diffusion sportive de BT ayant choisi de poursuivre les pourparlers de fusion avec Discovery exclusivement.

Il a été rapporté en janvier que DAZN était sur le point de racheter 500 millions de livres sterling de BT Sport. Cependant, le groupe BT a plutôt refusé en faveur d'une fusion à 50/50 avec la division Eurosport UK de Discovery.

Des discussions exclusives sur l'accord sont en cours. Le résultat final deviendra potentiellement une "nouvelle offre de sport et de divertissement pour les clients au Royaume-Uni".

Les pourparlers devraient se conclure dans les deux prochains mois. BT Group et Discovery espèrent que le nouveau service sera opérationnel d'ici la fin de 2022, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.

"La coentreprise proposée avec Discovery, Inc. créerait une nouvelle entité de diffusion sportive passionnante pour le Royaume-Uni et agirait comme une maison idéale pour notre activité BT Sport", a déclaré le patron de BT, Marc Allera.

"Avec une ambition partagée de croissance, ainsi que la combinaison de nos actifs sportifs de classe mondiale avec le contenu sportif et de divertissement haut de gamme de Discovery, nos clients bénéficieront d'encore plus de contenu dans plus d'endroits."

Écrit par Rik Henderson.