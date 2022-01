DAZN près d'un demi-milliard de rachat de BT Sport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BT Sport pourrait bientôt appartenir au service de streaming sportif DAZN , si un dernier rapport est publié.

Le service par abonnement a confirmé qu'il était en pourparlers avec BT pour acquérir sa branche de diffusion sportive l'année dernière. Maintenant, il semble que ces pourparlers arrivent à leur conclusion.

On dit que DAZN pourrait payer jusqu'à 580 millions de livres sterling (800 millions de dollars) pour BT Sport et que l'accord pourrait être conclu d'ici la fin janvier. On ne sait pas si le service de streaming prévoit que les chaînes continuent normalement ou s'il a d'autres idées pour une présence plus en ligne.

Reuters , qui publie le dernier rapport basé sur ses sources, indique également que l'accord pourrait encore échouer et que Discovery continue également d'être intéressé par la proposition de BT Sport.

Il a été lié pour la première fois en tant que soumissionnaire en décembre, mais aurait proposé une coentreprise avec BT plutôt qu'une acquisition complète.

Discovery possède le réseau Eurosport et continuerait probablement à exploiter BT Sport tel qu'il est actuellement - une suite de chaînes dans laquelle Eurosport serait inclus.

BT Sport détient une grande partie des droits de diffusion des matchs de Premier League en Angleterre, ainsi que de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Écrit par Rik Henderson.