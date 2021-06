BT TV Box Pro dévoilée, avec 4K HDR, Dolby Atmos et 1 To HDD

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BT a annoncé un nouveau décodeur BT TV phare.

La BT TV Box Pro est disponible pour ceux qui prennent le forfait BT TV VIP - au moins initialement - et prend en charge le 4K HDR et Dolby Atmos .

Plus élégant que le dernier modèle, il est désormais livré avec une télécommande Bluetooth repensée qui ne nécessite pas de ligne de vue, ainsi que quatre tuners TV pour que vous puissiez enregistrer jusquà trois émissions tout en regardant une quatrième.

Il y a un disque dur de 1 To à lintérieur, capable de stocker jusquà 600 heures denregistrements.

La nouvelle boîte nécessite initialement une connexion Internet filaire, bien quil soit prévu dactiver ses capacités Wi-Fi pour la connectivité sans fil avec une mise à jour du micrologiciel plus tard cette année.

La boîte est disponible pour les nouveaux clients uniquement pour le moment, avec le forfait VIP BT TV de 60 £ par mois . Cela inclut Now TV (Cinema, Entertainment, Sport et Now Boost), BT Sport Ultimate et Eurosport.

Nous avons constaté une énorme croissance du contenu 4K HDR et nous sommes ravis que la nouvelle BT TV Box Pro prenne en charge un mode de visualisation aussi immersif », a déclaré le directeur des propositions TV et sport de BT, Chandru Lakshminarayanan.

BT étendra la disponibilité de la nouvelle boîte à dautres packages "en temps voulu".

Écrit par Rik Henderson.