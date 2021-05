Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BT Sport a introduit la fonction de chronologie dans son application grand écran sur plusieurs plates-formes.

Lancé sous forme bêta à temps pour les finales dEurope et de Ligue des champions de cette semaine, la chronologie apporte au grand écran ce à quoi les utilisateurs mobiles ont pu accéder pendant plusieurs saisons - la possibilité de relever les moments et les objectifs clés pendant la couverture en direct et de les visualiser à la demande. . Après avoir regardé un clip, laction peut revenir à la diffusion en direct.

Après cette période dessai initiale, on espère que la fonctionnalité sera lancée dans son intégralité pour la saison prochaine, pour apparaître lors des prochains matchs de Premier et de Ligue des champions.

" BT Sport est fier davoir continuellement innové dans la façon dont les fans peuvent regarder le sport en direct ces dernières années et les lancements daujourdhui sont les premiers à venir de BT Sport Innovates, notre nouveau foyer dinnovation. Nous sommes ravis que les fans puissent découvrir la chronologie , une nouvelle façon de regarder le sport à la télévision, avant son lancement la saison prochaine », a déclaré Jamie Hindhaugh, directeur général de BT Sport.

Le diffuseur a également annoncé que lapplication grand écran avait été ajoutée à Netgem, les boîtiers TV Netgem HD et 4K loffrant désormais aux abonnés de lapplication BT Sport. Les propriétaires du système audio Netgem soundbox HD peuvent également accéder à lapplication.

Ceci sajoute à plusieurs autres plates-formes, notamment les téléviseurs intelligents Samsung, PlayStation 4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X / S, Google Chromecast et Apple TV.

Comme indiqué précédemment, la chronologie est déjà disponible sur les versions mobile et tablette de lapplication.

Écrit par Rik Henderson.